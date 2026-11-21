Estados Unidos endureció las medidas contra Los Lorenzana, Los Mendoza y Los Huistas, tres estructuras del narcotráfico guatemalteco vinculadas por las autoridades estadounidenses con organizaciones criminales mexicanas. Mientras EE. UU. amplía las sanciones y designaciones contra estos grupos, varios de sus presuntos integrantes enfrentan procesos judiciales por acusaciones presentadas desde el 2017.

Las medidas no son idénticas. Los Lorenzana fueron designados como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés) y terrorista global especialmente designado (SDGT).

Los Mendoza y Los Huistas recibieron sanciones bajo la categoría SDGT, que permite bloquear bienes sujetos a la jurisdicción estadounidense y restringir determinadas operaciones financieras.

Los Lorenzana: una audiencia para enero del 2027

Uno de los procesos abiertos es contra Steven Ovaldino Lorenzana Alvarenga, El Chipi, y Allan Mendoza, conocido como El Carnitas, extraditados de Guatemala a Estados Unidos el 17 de junio del 2025.

Ambos comparecieron al día siguiente ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia y se declararon inocentes de trasegar droga a EE. UU.

El 13 de noviembre del 2026, la jueza Colleen Kollar-Kotelly emitió una orden para aplazar la audiencia de Steven Lorenzana, prevista para el 18 de noviembre, y trasladarla al 19 de enero del 2027.

La resolución establece que, si fiscales y defensa alcanzan un acuerdo de culpabilidad, deberán presentar los documentos antes del 13 de enero.

En el caso de Allan Mendoza, el expediente registra aplazamientos relacionados con la revisión de pruebas.

La acusación también señala a Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, Haroldito; Manuel Lizandro López González, El Pinche, y Gilberto Quileb, El Sapo.

En febrero y mayo del 2018, respectivamente, la justicia de Estados Unidos condenó a cadena perpetua por narcotráfico a los hermanos Eliu Elixander y Waldemar Lorenzana Cordón. Su padre, Waldemar Lorenzana Lima, el Patriarca, recibió una pena de 23 años de prisión en febrero del 2020, y su hermana Marta Julia Lorenzana Cordón fue sentenciada a 33 años en marzo del 2024.

Los Huistas: acusaciones desde el 2017

Los procesos contra presuntos integrantes de Los Huistas muestran una diferencia de varios años entre la presentación de las acusaciones y las capturas.

Freddy Arnoldo Salazar Flores, exdiputado suplente al Parlamento Centroamericano (Parlacen), fue acusado el 30 de mayo del 2017. Compareció ante un tribunal federal estadounidense el 15 de mayo del 2025 y se declaró inocente del cargo que enfrenta por trasiego de droga.

Salazar Flores aceptó permanecer detenido mientras avanzaba el proceso. Su expediente registra sucesivos aplazamientos para revisar pruebas y definir la estrategia de defensa.

Aler Baldomero Samayoa Recinos, Chicharra, enfrenta una acusación desde el 1 de agosto del 2018. Fue capturado en México en marzo del 2025 y extraditado a Estados Unidos el 9 de mayo de ese año. El 12 de mayo compareció ante un tribunal federal y se declaró inocente de traficar cocaína a EE. UU.

Otro señalado es Eugenio Darío Molina López, el Botas, acusado de dos cargos desde el 29 de enero del 2019. Fue capturado el 23 de abril del 2026 y compareció al día siguiente ante una jueza federal del Distrito Sur de California. Se declaró inocente de dos cargos por trafico de drogas.

Mosh: capturado ocho años después de la acusación

Axel Bladimir Montejo Sáenz, Mosh o Kraken, fue capturado el 9 de noviembre del 2026, ocho años después de que la Fiscalía estadounidense presentara una acusación en su contra por dos cargos relacionados con el tráfico internacional de cocaína.

Montejo Sáenz es yerno de Molina López y está identificado por el Departamento del Tesoro como uno de los principales operadores de Los Huistas.

El 10 de noviembre presentó un documento ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de California en el que manifestó que ejercería su derecho a guardar silencio y que no aceptaría interrogatorios sin la presencia de su abogado.

Su nombre también aparece en un memorando judicial presentado en julio del 2025 dentro de otro proceso. El documento señala que existe una conversación interceptada en mayo del 2018, en la que se menciona que a Mosh le habían quitado 30 cargamentos de cocaína.

Ahora, EE. UU. ofrece US$ 10 millones de dólares de recompensa para las personas que proporciones más información que lo lleven a una sentencia.

Un integrante de Los Huistas ya recibió sentencia

Augusto Jean Carlo Castillo Hernández, alias Metal o Joker, ya tuvo una resolución. Castillo Hernández reconoció su participación en la distribución de al menos 2,000 kilogramos de cocaína entre el 2017 y julio del 2020.

En noviembre del 2025 fue condenado a tiempo cumplido y quedó sujeto a tres años de libertad supervisada.

Los Mendoza: sanciones y antecedentes judiciales

Las medidas estadounidenses también alcanzan a Los Mendoza, una estructura señalada por sus vínculos con el narcotráfico.

En Guatemala, uno de los antecedentes más conocidos es el caso Cancerbero. El 9 de septiembre del 2025, una jueza dictó sobreseimiento a favor de Haroldo Mendoza Matta y otras diez personas.

La investigación había incluido señalamientos por asesinatos, secuestros, amenazas y despojo de propiedades en Izabal y Petén.