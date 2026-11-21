En Guatemala, la desnutrición crónica afecta al 42% de los menores de cinco años, según la Endesa del 2025. La cifra es 4.5 puntos porcentuales menor que el 46.5% registrado hace diez años, y ante las secuelas del fenómeno de El Niño que amenazan la seguridad alimentaria y nutricional de la población, principalmente de los niños, el trabajo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) adquiere gran importancia, principalmente en aquellas áreas en donde la cobertura del Estado es mínima.

En entrevista con Prensa Libre, Alejandra Trossero, representante de Unicef en Guatemala, da a conocer detalles sobre cómo la agencia articula su mandato con la Convención sobre los Derechos del Niño. También detalla las prioridades del nuevo marco de cooperación 2027-2030, haciendo especial énfasis en la primera infancia.

Además, aborda el trabajo que realizan las brigadas de Unicef para la salud y nutrición en el corredor seco, el acceso al agua segura, los efectos del fenómeno de El Niño y la necesidad de mantener a la niñez dentro de la agenda pública de cara a las elecciones del 2027.

¿Cómo se resume el trabajo de Unicef en Guatemala y su mandato?

Unicef es la agencia de Naciones Unidas que se dedica a la infancia. Nuestro mandato se enmarca en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Guatemala en 1990. Sus principios son que el niño sea sujeto de derechos y que el interés superior del niño prime en todas las decisiones que hacemos. También buscamos que el niño pueda ser escuchado y pueda ser tenido en cuenta. Trabajamos derechos como salud, educación, vivir en familia, nombre e identidad, registro desde el nacimiento y participación. Cabe recordar que existe solo un país que no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño, que es Estados Unidos.

¿Cuáles son las prioridades del nuevo marco de cooperación 2027-2030 que está impulsando Unicef?

En septiembre —de este año— se aprobó un nuevo marco de cooperación entre Unicef Guatemala y el Gobierno de Guatemala para el período 2027-2030. Está organizado alrededor de salud y nutrición, agua, saneamiento e higiene, protección de la niñez, protección sobre todo frente a toda forma de violencia, educación y protección social y reducción de la pobreza. El foco principal es la primera infancia, desde el embarazo hasta los 5 años, porque invertir en la primera infancia va a generar grandes dividendos para la sociedad, pero también para la economía del país. Pensar un futuro para Guatemala sin pensar en la niñez y, sobre todo, en los primeros años de vida es seguir tambaleando.

Guatemala ha reducido solo cuatro puntos porcentuales la desnutrición crónica en diez años. ¿Qué estrategias se impulsan desde Unicef para apoyar en la reducción de esa brecha?

Guatemala ha reducido solamente cuatro puntos porcentuales la desnutrición crónica; a ese ritmo le tomaría como unos 100 años llegar a índices como países como México —con 14.1%—. Apoyamos la mesa técnica de primera infancia, creada a partir de la Política Integral de Primera Infancia aprobada en el 2024 y vigente hasta el 2044. Para el efecto, analizamos evidencia de Perú y Ecuador, que aplicaron un paquete prescriptivo que identifica una serie de intervenciones necesarias que deben ser ofrecidas a la mujer gestante y a los niños en los primeros dos años de vida de manera oportuna e integrada. Incluye atenciones prenatales, suplementación con micronutrientes, registro de nacimiento oportuno, registro nominal del niño, vacunación —rotavirus, neumococo e influenza—, estimulación temprana, bono social si es necesario, alimentación variada y educación preinicial. Que no sean intervenciones espaciadas, sino que sean todas integradas y con continuidad.

¿Cómo trabaja Unicef con el Gobierno y cuál es la coordinación?

Nosotros lo que damos es la evidencia para que las instancias de gobierno puedan tomar decisiones. No es que hay un top down, que nosotros bajamos estas ideas, sino que son ideas que construimos. No es una prioridad de Unicef, sino que es una prioridad que Unicef construye junto con las entidades de gobierno. Finalmente, son las entidades de gobierno quienes implementan.

¿Cómo funcionan las brigadas de salud y nutrición de Unicef que se despliegan en el país?

“La E de Unicef es la E de emergencia”. Acompañamos al país para asegurar servicios de salud, nutrición, agua, saneamiento y continuidad educativa. Las brigadas comenzaron durante el volcán de Fuego, 2018-2019, y luego el Ministerio de Salud las incorporó. Están compuestas por un vehículo, con un piloto, con una enfermera, con una nutricionista y ahora mismo para el tema del niño hemos incorporado un médico, una médica. Hacen tamizaje por hogar, control de crecimiento, peso y talla. Los que se detectan con desnutrición aguda severa, sí son referidos al hospital y los que se detectan con desnutrición aguda moderada o leve, se les puede dar tratamiento oportuno y en el momento. Los niños con desnutrición aguda tienen riesgo de fallecer si no son detectados y atendidos oportunamente. Cuando se detecta que el problema de desnutrición es grave se remite al niño a un centro hospitalario y cuando los equipos ven que el problema puede ser controlado se le da el tratamiento necesario a los niños para su recuperación.

¿Qué resultados ha tenido Unicef con la implementación del suplemento lipídico para la niñez y en qué lugares se ha administrado este suplemento?

Guatemala es el primer país en Latinoamérica que está incorporando este suplemento lipídico, que contiene muchísimos micronutrientes. Empezó en fase cero con el Ministerio de Salud y luego el Ministerio lo incorporó a su paquete. Durante el 27 y 28 se va a escalar esta intervención a 128 municipios. Empezamos en Alta Verapaz y Totonicapán, y se expandirá a municipios con problema serio de desnutrición. Con el Banco Mundial trabajamos un piloto en Alta Verapaz para probar el paquete prescriptivo y, si funciona, llevarlo a escala.

¿Cómo observa el panorama por el fenómeno de El Niño y la seguridad alimentaria en Guatemala?

Este año la sequía ha afectado la primera cosecha, se ha perdido completamente la primera cosecha. La segunda cosecha posiblemente también esté afectada. El momento más difícil y más crítico va a comenzar alrededor de enero. Esto refleja efectos del cambio climático: los niños hoy día en nuestra región están viviendo con dos o tres grados más de temperatura que sus abuelos, con menos acceso a agua que sus abuelos. Un niño tiene un pulmón más pequeño y su cuerpo no está completamente desarrollado, por lo que el calor y la polución le afectan más.

¿Cómo incide la falta de agua potable en la problemática alimentaria y de salud de la niñez en Guatemala?

La falta de acceso a agua potable tiene un efecto importantísimo en muchos indicadores de salud de la niñez. Además, frente a la falta de agua potable los niños están tomando bebidas azucaradas, tenemos un alto porcentaje de niños menores de 2 años que toman agua azucarada. Eso genera obesidad, diabetes y otros problemas. Unicef trabaja en captación de agua, captación de agua de lluvia y filtros para que las familias puedan filtrarla en casa, junto con prácticas de higiene, lavado de manos y cocción adecuada.

En materia de educación de la niñez y aydolescencia, ¿qué desafíos ha observado Unicef en Guatemala?

Hay dos transiciones clave que nosotros hemos identificado: la transición desde los cinco años a la primaria para asegurar que la niñez llega a los cinco años con su desarrollo cognitivo, motor y emocional necesario para poder empezar a aprender. Y la transición de primaria a básico, a la educación secundaria. Preparar a la adolescencia para el mundo del trabajo es una gran tarea pendiente que tiene el país y que como Unicef esperamos poder acompañarlo en los próximos años.

¿Por qué es importante destinar dentro del presupuesto del Estado los fondos necesarios para la niñez?

Yo creo que lo importante es continuar construyendo y asegurando que los presupuestos públicos tomen en cuenta a la niñez y deben cuidar la inversión en la infancia, la inversión en la educación, la inversión en salud, son muy importantes para asegurar un futuro próspero para Guatemala. Esta semana que se está hablando de la ley del presupuesto y demás, es necesario poder proteger la inversión en el presupuesto público dirigida a la infancia, es muy importante, ya que Guatemala es uno de los países que menos invierte del PIB (producto interno bruto) en la niñez.

Ante las elecciones que se realizarán en el 2027, ¿buscarán algún acercamiento con candidatos para exponer la situación de la niñez en Guatemala?

Más que entrevistas con todos los candidatos, esperamos poder poner en las mesas técnicas —con sus equipos— temas de niñez, porque nos parece que es muy relevante. La ambición es acompañar al Gobierno para escalar intervenciones que generen cambios reales y resultados a escala para la niñez. Porque el tema de la niñez debe ser un tema de agenda de país y no un tema político.

En sintésis

Alejandra Trossero representante de Unicef en Guatemala enumeró las principales prioridades para la atención de la niñez en Guatemala: