Guatemala distribuye suplemento nutricional utilizado en contextos de emergencia como Siria y Sri Lanka

Guatemala es el tercer país del mundo que distribuye el suplemento nutricional lipídico (SNL), un producto que se administra a niños que viven en contextos de emergencia como en Siria y Sri Lanka.

El Ministerio de Salud comenzó a repartir la fórmula entre menores de 6 a 24 meses en siete municipios de Totonicapán y Alta Verapaz, con el objetivo de llegar a 14 mil 588 menores. La entrega se realiza con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Las cifras de desnutrición crónica infantil y deficiencia de micronutrientes hicieron que Unicef considerara a Guatemala para distribuir el suplemento, que proporciona 24 micronutrientes. A escala mundial, es el sexto país con la mayor tasa de retraso del crecimiento y el segundo en la región, después de Haití. En la selección también influyeron los altos índices de pobreza e inseguridad alimentaria que se reportan.

Se trata de una pasta contenida en un sobre de 20 gramos que ayuda a complementar la dieta diaria de los niños. Viene a reemplazar las chispitas que se espolvorean sobre la comida y proporcionan vitaminas y minerales.

La ventaja del SNL es que, al ser una pasta, se puede ingerir directamente del sobre o mezclar con los alimentos. Su sabor es similar al de la manía con azúcar, por lo que es más aceptado. Se consume una vez al día y permite que los niños alcancen un desarrollo óptimo.

Está diseñado para aportar energía, proteínas y grasas esenciales. Es rico en nutrientes, por lo que previene la malnutrición y mejora la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo infantil, según Caterine Silva, jefa del Programa de Salud y Nutrición de Unicef.

“No es una fórmula mágica, y no resuelve el problema, sino que es parte de un conjunto de intervenciones: a partir de los seis meses los niños necesitan vacunas, control de crecimiento y desarrollo, lactancia materna y alimentación complementaria. El SNL es una herramienta adicional para prevenir la deficiencia de micronutrientes”, indica Silva.

El suplemento comenzó a distribuirse en siete municipios de Santa Lucía La Reforma, Momostenango y San Francisco El Alto, en Totonicapán. También en San Cristóbal Verapaz, Tamahú, Tactic y Panzós, en Alta Verapaz. En estos lugares ya no se repartirán las chispitas.

Silva menciona que el SNL se utiliza en contextos de “mucha vulnerabilidad”, en donde los índices de pobreza alimentaria son elevados y hay deficiencia de micronutrientes, desnutrición crónica y aguda, y anemia entre la población infantil.

Alcance

Unicef acompaña de cerca la entrega del suplemento y monitorea el proceso para establecer la adherencia de los niños y los cuidadores e identificar los retos para ampliar la distribución a todo el país.

La Universidad de Emory también está involucrada en el seguimiento para validar lineamientos operativos y fortalecer las capacidades del personal de los servicios de salud.

Silva explica que, entre los 6 y 23 meses, el niño tiene una alta demanda de nutrientes, pues, al cumplir los dos años, el cerebro humano ya alcanzó el 75% de su desarrollo, mientras que el cuerpo ya cuadruplicó su peso y la talla aumentó un 75%. También se desarrollan los huesos y los músculos, y madura el sistema inmunológico.

“En esta etapa la necesidad de nutrientes es enorme, pero el estómago de los niños es chiquito, es aquí donde entra este tipo de suplementos, porque se aprovecha cada comida para incluir una densidad de nutrientes importantes que hacen que crezcan y se desarrollen mejor”, dice, y agrega que quienes más necesitan este apoyo nutricional son los infantes que están en un contexto de alta vulnerabilidad.

Unicef comenzó hace un año con la elaboración de la propuesta del SNL y el Ministerio de Salud ha trabajado de cerca en la implementación, pues el trabajo ha implicado capacitar al personal, preparar las bodegas de los servicios en donde se almacenará el suplemento y tener las guías, normas y documentos que el personal debe llenar al momento de las entregas.

Cobertura en cascada

La distribución del SNL comenzó hace tres semanas en siete municipios, con una donación de Unicef. Esta fase finalizará en marzo del próximo año.

En la siguiente etapa se cubrirán 62 municipios en el 2027. Durante las fases 2 y 3, la expansión será gradual hasta alcanzar 205 municipios priorizados. La ejecución se hará entre el 2028 y el 2029, según reportes anteriores del Ministerio de Salud.

A partir del próximo año, la cartera tendrá que comprar el producto, que no necesita refrigeración. El SNL se entregará en los servicios de salud a las madres que lleven a sus hijos al control de peso y talla, pero también se hará una búsqueda activa de los niños que lo necesiten.

Silva menciona que el suplemento tendrá un efecto importante sobre la desnutrición como parte de una respuesta integral y, principalmente, atenderá la deficiencia de micronutrientes.

El Ministerio de Salud ha señalado que el costo calculado del SNL es de US$30.11 por niño al año.