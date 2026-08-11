Salud comienza entrega de suplemento nutricional a niños para prevenir desnutrición

Al 1 de agosto de este año, han fallecido 24 niños menores de cinco años por desnutrición aguda en seis departamentos, mientras que los casos moderados y severos se elevan a 13 mil 176, distribuidos en 330 municipios del país.

Sin embargo, solo siete municipios serán alcanzados con la distribución del Suplemento Nutricional Lipídico (SNL) en una Fase 0, que llegará a 14 mil niños de entre 6 y 23 meses.

La intervención tiene como fin prevenir la desnutrición y las deficiencias de micronutrientes durante los primeros mil días de vida, y cubrirá a la población infantil a través de una donación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

En un principio, el Ministerio de Salud informó que la estrategia se pondría en marcha en julio, pero el Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional indica que la distribución del SNL comienza en agosto.

En Totonicapán llegará a Momostenango, que, según reporte oficial, este año acumula 135 casos de desnutrición aguda; San Francisco el Alto tiene 35, y Santa Lucía La Reforma, 22. En Alta Verapaz se repartirá en San Cristóbal Verapaz, que registra 148 casos; Panzós, 107; Tactic, 53, y Tamahú, 23.

Por fases

Los lugares en donde se implementa la Fase 0 se seleccionaron por la alta vulnerabilidad nutricional que presentan y porque son parte de la Política Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia y de la iniciativa Mano a Mano.

Esta fase durará seis meses, en los que se validarán los lineamientos operativos, se fortalecerán las capacidades del personal de salud, se documentarán los aspectos logísticos y se generará evidencia para que la cobertura sea gradual, sostenible y de calidad.

El programa señaló que la distribución del suplemento responde a criterios técnicos, operativos y de capacidad instalada para garantizar que llegue a la población vulnerable.

La Fase I se desarrollará en el 2027 y cubrirá 62 municipios en 19 Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud, incluidos los siete municipios en los que se lleva a cabo la Fase 0.

Durante las fases II y III, la expansión será gradual hasta alcanzar 205 municipios priorizados. La ejecución será entre el 2028 y el 2029.

Cómo se distribuirá

En diciembre del 2025 venció el convenio para comprar el alimento complementario fortificado Nutriniños y la entrega se suspendió. Siete meses después, el Ministerio de Salud comienza a distribuir el SNL.

Ambos productos previenen la desnutrición infantil y cubren a niños hasta los 2 años —ventana de los mil días— en municipios priorizados. Sin embargo, el Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional señala que responden a objetivos y enfoques distintos, por lo que ninguno sustituye al otro.

El último convenio para adquirir Nutriniños se firmó en noviembre del 2024 y venció el 31 de diciembre pasado. El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) debía gestionar la renovación de la compra a solicitud de las autoridades de Salud; sin embargo, dicha coordinación no ocurrió, como se informó en mayo pasado.

Uno de los argumentos de Salud para no pedir la renovación fue que los servicios de atención no tenían capacidad para almacenar el producto y que tampoco les competía la distribución del alimento, que se entregaba a las madres que llevaban a sus hijos para el control de peso y talla.

Pese a lo que se decía en aquel momento, la repartición del SNL utilizará el mismo canal de distribución: se hará en los servicios de salud de baja y mediana complejidad, durante el monitoreo y control del crecimiento de niños de 6 a 23 meses en los municipios priorizados.

Según el programa, la entrega será mensual y se darán 30 sobres por menor, equivalentes a uno por día. Además, se acompañará de consejería nutricional para promover el uso adecuado del suplemento y reforzar las prácticas de alimentación complementaria y el cuidado infantil.

Diferencias

Nutriniños contenía leche, harina de maíz y de soya, vitaminas A, D, E y K, complejo B, niacina, yodo, calcio, zinc, potasio y hierro. Se entregaban dos bolsas de 4.4 libras a las madres para que lo prepararan en el hogar y se lo dieran a sus hijos como complemento alimenticio.

Por su parte, el SNL es una pasta lista para el consumo que aporta energía, proteínas, grasas saludables y 24 micronutrientes esenciales en una porción diaria de 20 gramos. No requiere preparación; puede consumirse directamente del sobre o mezclarse con alimentos complementarios suaves y espesos, como purés o papillas.

La tabla nutricional indica que contiene omegas 6 y 3; vitaminas A, C, B1, B2, B6 y B12; ácido fólico y pantoténico; niacina, calcio, fósforo, potasio, magnesio, zinc, cobre, hierro, yodo, selenio, sodio, proteínas y lípidos.

La cartera indica que los SNL están entre las intervenciones con mejor relación costo-beneficio, con retornos de hasta US$23 por cada dólar invertido, según el Marco de Inversión para la Nutrición 2024 del Banco Mundial.

Debido a que la implementación del suplemento será gradual, las cantidades del producto que se adquirirán y el presupuesto para cada fase se definirán conforme avance el programa y de acuerdo con la cobertura, la logística, los costos de importación y el mecanismo de adquisición que se establezca. El costo estimado del SNL es de US$30.11 por niño al año, indica la cartera.

Intervención positiva

A criterio de Celina Calvimontes, coordinadora de la Instancia de Consulta y Participación Social (Incopás), adoptar el SNL es positivo porque es una intervención con evidencia científica que apoya la nutrición durante una de las etapas más críticas del desarrollo infantil: de 6 a 23 meses.

Indica que un metaanálisis de 14 ensayos clínicos, con más de 37 mil niños de 6 a 24 meses, encontró que el consumo de SNL redujo en 12% la prevalencia del retraso del crecimiento y en 14% la emaciación, además de disminuir la anemia y la deficiencia de hierro.

Sin embargo, el SNL por sí solo no puede resolver la desnutrición, sino que debe acompañarse de otras intervenciones, como alimentación complementaria adecuada, lactancia materna, monitoreo del crecimiento, prevención y atención de enfermedades, agua, saneamiento, higiene y acompañamiento a las familias.

Agrega que Nutriniños presentaba la desventaja potencial de la redistribución intrafamiliar, pues, al ser un atol, podía ser compartido con otros miembros de la familia. En cambio, el SNL está diseñado para el consumo individual, por lo que los nutrientes llegarían directamente al niño para quien fue destinado.