Suben las muertes de niños por desnutrición aguda; Salud ejecuta menos del 25% del presupuesto para combatirla

El Ministerio de Salud reporta la muerte de 16 menores de 5 años por desnutrición aguda. El registro es hasta el 27 de junio. Esto refleja un aumento del 14.3% con respecto al mismo período del año pasado, cuando fallecieron 14 niños.

Mientras los decesos aumentan, la ejecución presupuestaria del programa que atiende la mortalidad infantil y la desnutrición, a cargo de la cartera, no supera el 25%.

Las muertes ocurrieron en seis departamentos: San Marcos, Huehuetenango, Escuintla, Chiquimula, Petén y Alta Verapaz. Este último concentra el 43.7% de los casos.

Es un comportamiento distinto al del año pasado, cuando los fallecimientos se registraron en 10 departamentos y Jutiapa, Escuintla, San Marcos y Zacapa tenían las cifras más elevadas.

Los municipios de Alta Verapaz, donde han ocurrido las muertes son Fray Bartolomé de las Casas, San Pedro Carchá, Santa Catalina La Tinta y Santa María Cahabón.

El 87.5% de los niños fallecidos por desnutrición aguda tenían menos de dos años y el mismo porcentaje presentó un cuadro severo, en el que se identificaron casos con kwashiorkor y marasmo. El 69% de los menores eran mujeres.

Según el registro de Salud, un niño murió en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), tres en su domicilio y 12 en un hospital público. La situación es similar a la del año pasado.

El informe Comparación de la carga epidemiológica de casos de desnutrición aguda: morbilidad y mortalidad en el período 2024-2026, elaborado por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República (Sesán), indica que son varios los factores que influyen para llegar a un desenlace fatal en los casos de niños con desnutrición aguda.

Después de analizar las causas de muerte de menores en el 2025, se concluyó que en el 24% de los casos las familias no reconocieron el riesgo que afrontaba el niño al presentar un cuadro agudo de desnutrición. En la misma proporción hubo demora en decidir si se buscaba o no atención médica para el paciente.

En el 43% de los casos se evidenciaron fallas en la atención que los menores recibieron en los servicios de salud.

De acuerdo con Luz María Cabrera Orozco, especialista en Asuntos Humanitarios y Emergencias de World Vision Guatemala, la desnutrición aguda infantil es una problemática que debe preocupar y alertar a la sociedad, pues cada muerte representa una pérdida prevenible.

Señala que la desnutrición aguda no se debe únicamente a la falta de alimentos, sino también a factores como enfermedades infecciosas, acceso limitado a agua potable, saneamiento, servicios de salud, prácticas de alimentación y pobreza.

Cabrera indica que las muertes reportadas por Salud, todavía pueden requerir procesos posteriores de revisión y validación. Pero más allá del número de casos, la situación evidencia la vulnerabilidad de muchas familias y la necesidad de fortalecer la detección temprana, la atención oportuna y las acciones coordinadas para prevenir estas muertes evitables y proteger el derecho de la niñez a crecer y desarrollarse plenamente.

Registro de casos

Los casos de niños menores de 5 años diagnosticados con desnutrición aguda al 27 de junio suman 11 mil 242. Hay una disminución de 8.8% en comparación con el reporte del 2025, cuando el acumulado era de 12 mil 336.

Siete de cada 10 casos identificados corresponden a menores de entre seis meses y tres años. Los departamentos con las tasas de mayor incidencia son Suchitepéquez, Retalhuleu y Escuintla.

El análisis de la tendencia de la desnutrición aguda, publicado en el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala (Siinsan), indica que el comportamiento histórico de los casos reportados en las primeras semanas del año supera el comportamiento histórico de los eventos. Sin embargo, se observa una estabilización a partir de marzo. Es el mismo patrón observado en el 2024 y el 2025.

También se reporta que el 53.5% de los niños con desnutrición aguda a quienes se les ha dado seguimiento se ha recuperado.

Baja ejecución

El Ministerio de Salud tiene a su cargo el programa Prevención de la Mortalidad de la Niñez y de la Desnutrición Crónica, que involucra acciones dentro de la Ventana de los Mil Días —abarca desde el embarazo hasta los dos años del niño—, como monitoreo del crecimiento, dotación de micronutrientes, atención de infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas, vacunación, así como diagnóstico y tratamiento de la desnutrición aguda.

Para cubrir el programa, la cartera tiene un presupuesto vigente de Q1 mil 110.5 millones y, al 9 de julio, la ejecución era del 24.81%. Entre las distintas actividades que realiza, la dotación de micronutrientes y la vacunación son las más rezagadas. Además, a estas se les restaron Q1.5 millones del presupuesto asignado al principio del año.

Nuria Mejía, de la Coordinación de ONG y Cooperativas (Congecoop), indica que la niñez continúa enfermando y falleciendo por situaciones que se pueden prevenir, en este caso por desnutrición aguda, y que el Ministerio de Salud sigue enfocando mayores recursos en la curación, rubro al que destina el 46% de su presupuesto, mientras que solo el 32% se dirige a la prevención de enfermedades.

Agrega que, para mejorar los indicadores de salud del país, es importante que la cartera dirija esfuerzos a ampliar la cobertura y llegar a los territorios más alejados de los centros urbanos con acciones de prevención y promoción de la salud, para prevenir la desnutrición infantil.

"La desnutrición aguda puede prevenirse y tratarse cuando los casos se identifican a tiempo y las niñas y los niños reciben atención adecuada. Por eso, cada día cuenta para evitar que más familias enfrenten la pérdida de un hijo o una hija por una condición prevenible", indica, por su parte, Cabrera.

Menciona que la respuesta a la problemática no debe venir de una sola institución, sino que requiere de una articulación de distintos sectores.

Para ello, es importante mantener la búsqueda activa de casos, reforzar la vigilancia nutricional comunitaria, promover prácticas adecuadas de alimentación, cuidado e higiene, facilitar el acceso a agua segura y asegurar que las familias puedan acudir oportunamente a los servicios de salud cuando aparecen señales de alerta.

Se le solicitó al Ministerio de Salud información respecto a los casos y ejecución presupuestaria para combatir la desnutrición aguda, pero al cierre de esta nota, no había respondido.