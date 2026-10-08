Mides creará bono de Q1 mil por la sequía, pero no lo incluye en su presupuesto del 2027

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentó ayer en la Comisión de Finanzas del Congreso el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos para el próximo año, que asciende a Q5 mil 500 millones.

La presentación fue la primera de una serie de audiencias públicas que se desarrollarán como parte del proceso de aprobación del presupuesto para el 2027.

Si el Congreso aprueba el plan del Mides, la institución tendrá 30% más de recursos en un año electoral y también crítico para la inseguridad alimentaria por la sequía provocada por el fenómeno El Niño.

En septiembre, un análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advirtió de que un episodio extremo de El Niño podría provocar pérdidas económicas durante tres años, aumentar la pobreza hasta en 4.8 millones de personas en América Latina y el Caribe y causar pérdidas de al menos 2% del producto interno bruto (PIB).

Bono de emergencia

En respuesta al escenario previsto, el titular de la cartera, Abelardo Pinto, anunció la creación de un bono de emergencia para las personas afectadas por la sequía. La ayuda consiste en transferencias mensuales de Q1 mil, de enero a marzo del próximo año, para beneficiarios de 85 municipios, de los 114 priorizados.

De los 85, ya se levantaron datos de los potenciales beneficiarios en 45 municipios y se espera que al cierre del año se amplíe la base de datos con los otros 40.

Así lo explicó el titular de la cartera durante una reunión con medios de comunicación y centros de análisis.

Sin embargo, ese bono no forma parte de los programas incluidos en el proyecto de presupuesto presentado ayer ante el Congreso.

Pinto indicó que la ayuda se financiará con el Fondo de Emergencia, es decir, “el guardadito” que se contempla para cada ejercicio fiscal y del que se echa mano ante algún terremoto o catástrofe de similar envergadura.

Será al completar el mapeo de los beneficiarios que se podrá definir el monto necesario para implementar el programa.

“No tenemos la capacidad de medir la envergadura de una emergencia; lo único que se hace dentro del presupuesto, como diría el exministro de Finanzas ahora presidente del Banguat, es dejar un guardadito para poder atender estas emergencias”, explicó Pinto.

"Lo único que se hace dentro del presupuesto, como diría el exministro de Finanzas ahora presidente del Banguat, es dejar un guardadito para poder atender estas emergencias". Abelardo Pinto, ministro de Desarrollo Social

Mientras, avanza el registro de los potenciales beneficiarios, que son incluidos en el programa del Bono Social. “Queremos tener a todas las personas bancarizadas; ese es el gran reto” ante la emergencia, puntualizó.

El Mides, junto con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán), dirige una serie de programas de asistencia para las poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad bajo la estrategia Mano a Mano, que demanda la acción simultánea de 11 instituciones del Estado.

El ministro del Ministerio de Desarrollo Social Abelardo Pinto ha sido sujeto de una interpelación ante el Congreso durante varios meses.(Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Modernización y sistematización de programas

Pinto asegura que durante su gestión se ha modernizado la política social en Guatemala a partir del ordenamiento de los programas que tiene a su cargo y destaca la sistematización de los potenciales beneficiarios mediante el Registro Social de Hogares (RSH).

El RSH, según se explicó, caracteriza las necesidades de los hogares del país para orientar de forma específica la asistencia. La recolección de los datos georreferenciados avanza en 198 municipios: se ha completado en 104 y está en curso en otros 94, de los 340 municipios del país. En total, se han registrado 1.2 millones de hogares con necesidades específicas de atención, que corresponden a más de cinco millones de personas.

Es decir, se ha registrado más de la mitad (54%) de los nueve millones de personas en situación de pobreza, tomando en cuenta que las proyecciones del censo del 2018 calculan una población total de 18.3 millones de personas para este año.

Más beneficiarios

El alcance de los programas a cargo del Mides reporta un avance frente al registrado en el gobierno anterior —2023—, según los datos presentados por la institución, pero no queda clara cuál es la brecha frente a la cantidad de personas que deberían recibir la asistencia.

El programa Bolsa Social, que consiste en un aporte mensual de Q325 para la compra de alimentos, por ejemplo, pasó de 25 mil a 75 mil beneficiarios.

El Bono Social pasó de 80 mil a 350 mil receptores. La ayuda de Q500 se dirige a familias en condición de pobreza y pobreza extrema, y está asociada con el cumplimiento de corresponsabilidades en salud y educación, con la finalidad de contribuir a la reducción de la desnutrición crónica.

Pinto matizó que no todas las personas en situación de pobreza necesitan la transferencia o la bolsa; algunas necesitan otro tipo de asistencia.