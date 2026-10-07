¿Cómo está cambiando el clima en Guatemala y qué tendremos que hacer para adaptarnos? Regístrese en el webinar de PLExplica 

¿Se ha roto el equilibrio de la naturaleza? Mientras ese debate continúa, los científicos advierten que el planeta se está calentando más rápido de lo que puede adaptarse. Pero ¿qué significa este cambio y cómo está transformando nuestra vida cotidiana?

El cambio climático nos afecta a diario porque ha alterado dos aspectos de los que dependemos para todo: el ciclo del agua y la temperatura.

Si hace más calor, lo que cosechamos corre el riesgo de verse afectado en su calidad y producción. Menos maíz y frijol puede significar alimentos más caros; si llueve todo de golpe, aumentan los riesgos de inundaciones, derrumbes y daños en calles, caminos y sistemas de drenaje.

Con más calor y humedad, el mosquito que transmite el dengue encuentra condiciones favorables para reproducirse. También cambian nuestras rutinas, el tiempo de descanso y las condiciones en las que trabajamos.

No es un tema ambiental lejano. Tiene relación con lo que comemos, el agua que tenemos disponible, nuestra salud y la forma en que vivimos.

Estas preguntas cobran mayor relevancia ante las perspectivas relacionadas con el fenómeno de El Niño y sus posibles efectos en el calor, la sequía y los patrones de lluvia.

En PLExplica, un espacio para escuchar a expertos y entender de manera sencilla los temas que impactan nuestra vida, conversaremos con dos especialistas para conocer qué está ocurriendo con el clima, cuáles pueden ser sus efectos y qué retos plantea para Guatemala.

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Panelistas

Carlos Duarte, investigador del Departamento de Tecnología del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA), a cargo del Observatorio de Desarrollo y Clima de la Universidad Rafael Landívar.

Luis Estuardo Ríos González, director de la Maestría en Gestión Ambiental y Sostenibilidad y catedrático e investigador del Departamento de Biología de la Universidad del Valle de Guatemala.

¿Cómo registrarse?

Fecha: jueves 8 de octubre del 2026

jueves 8 de octubre del 2026 Hora: 15 hrs

15 hrs Modalidad: virtual, transmisión por YouTube con registro gratuito.

virtual, transmisión por YouTube con registro gratuito. Panelistas: Carlos Duarte y Luis Estuardo Ríos González.

Carlos Duarte y Luis Estuardo Ríos González. Temas: cambio climático, temperatura, agua, sequía, lluvias, alimentos, salud y adaptación.

El evento forma parte de PL+, la plataforma de valor agregado de Prensa Libre. Es gratuito, 100% virtual y para participar solo debe registrarse con su correo electrónico en este enlace.