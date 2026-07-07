Denuncian anomalías en inscripción de beneficiarios de programas sociales a cargo del Mides

Varias denuncias por falta de transparencia en los procesos de atención y, principalmente, en el proceso de adhesión e inscripción al Registro Social de Hogares, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) fueron presentadas por representantes de familias de distintas colonias de la zona 18 capitalina, así como de las zonas 24 y 25, durante una citación con autoridades de esa cartera convocada por el diputado José Chic, del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (Vos).

Ese registro representa "la puerta" de entrada para que las familias puedan ser incluidas como beneficiarias de los diferentes programas sociales.

Según indicaron las personas afectadas, personal del Mides ha realizado el censo en las diferentes colonias para conocer cuántas personas buscan optar a los programas sociales, principalmente al de Bolsa Social, para lo cual ya llevaron a cabo las gestiones correspondientes y entregaron una copia del Documento Personal de Identificación (DPI) para ser inscritas, también aseguraron que acreditaron la información sobre su situación económica y social para ser incluidos en el programa.

No obstante, comentaron que hasta el momento muchos de ellos no han sido inscritos en el Registro Social de Hogares, pese a que muchas personas realizaron las gestiones desde el año anterior. Mientras tanto, algunas personas que ya están inscritas aún no han sido incluidas entre los beneficiarios de los programas sociales.

Según indicó la viceministra Bertha Zapeta, la solicitud de la copia del DPI solamente se hace cuando la persona "ya calificó como beneficiaria" o cuando la fotografía del documento tomada durante el censo no es legible. También aseguró que ninguna otra persona debe requerir la copia o fotografía de dicho documento.

"Ninguna persona debe solicitarla, ninguna persona debe entregar copia del DPI, ni dos, ni tres. Es una copia del DPI la que estamos solicitando, única y exclusivamente a las y los que calificaron para el programa de bolsa social", aseguró Zapeta, quien explicó que, luego de que las personas son incluidas en el programa, el Mides realiza el troquelado de la tarjeta de débito mediante la cual se deposita el beneficio, una vez validada toda la información.

Por su parte, el diputado José Chic afirmó que hay personas a quienes se les requirieron hasta tres copias del DPI para poder ser inscritas como beneficiarias de los programas sociales, lo que genera dudas desde todo punto de vista.

"En algunos lados pedían una copia del DPI, en otros lados pedían tres copias del DPI… yo aquí tengo fotografías de donde un señor con su chaleco en un banquito, sentado en un campo de futbol, estaba recogiendo los DPI de la gente. Entonces eso no genera confianza", afirmó el congresista.

Cifras

Durante la reunión, la viceministra de Desarrollo Social aseguró que del 2024 al 2026 se registró un crecimiento significativo de beneficiarios del programa Bolsa Social en el municipio de Guatemala, ya que, según los registros de la cartera, en el 2023 únicamente se contaba con 1 mil 963 beneficiarios, con una ejecución presupuestaria anual de Q8 millones.

La funcionaria explicó que, a partir del 2024, el programa se extendió a 4 mil 661 beneficiarios, con una ejecución anual de Q15 millones. Las mismas cifras se mantuvieron durante el 2025. Mientras que, en el 2026, el programa se extendió a 8 mil 559 beneficiarios y el beneficio se incrementó de Q250.00 a Q325.00 mensuales.

El congresista aseguró que existen serias dudas sobre el manejo de la inscripción de los beneficiarios del programa y afirmó que la situación podría prestarse a fines clientelares y electorales en los próximos meses, especialmente por la presunta participación del titular del Mides, Abelardo Pinto, como candidato a un cargo de elección popular, motivo por el cual continuarán dando seguimiento al asunto.

Finalmente, se acordó que el próximo 22 de julio se llevará a cabo una nueva reunión entre todas las partes para conocer si se ha registrado algún avance en el proceso de inscripción.