Asignación presupuestaria del Mides aumenta en Q1 mil millones en año preelectoral

Durante los últimos años, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ha sido el encargado de implementar las políticas, planes y acciones de los gobiernos de turno en materia de apoyo y ayuda social para los sectores menos favorecidos en todo el territorio nacional. Para ello, se le asignan los recursos necesarios por parte del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

En el 2026, el Mides contará con un presupuesto de Q4 mil 100 millones, lo que representa un incremento significativo de Q1 mil 661 millones respecto del asignado en el 2025, que fue de Q2 mil 438 millones. No obstante, luego de las readecuaciones del Minfin, al Mides se le otorgaron Q493 millones adicionales para el presente año, lo que elevó su presupuesto para el año en curso a más de Q3 mil millones, de los cuales ha ejecutado Q2 mil 278 millones, equivalentes al 74%.

Actualmente, el Mides administra seis programas sociales, entre ellos el Bono Social —dividido en bono salud, bono educación y bono nutrición—, así como la Bolsa Social, Beca Social, Jóvenes Protagonistas, Programa Vida, Comedores Sociales y la iniciativa Mano a Mano, regulada en conjunto con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán).

Incremento en año preelectoral

Aunque el aumento de fondos para programas de asistencia es visto como positivo, hay suspicacias porque el incremento de más de Q1 mil millones ocurre en un año preelectoral. Durante los gobiernos de Alejandro Giammattei, Jimmy Morales y Otto Pérez Molina el Mides fue señalado como plataforma electoral de los partidos oficialistas, al supeditar los apoyos sociales al voto por sus candidatos.

Las dudas también surgen ante rumores sobre la posible candidatura presidencial del titular del Mides, Abelardo Pinto, para el 2027.

Ante esto, el presidente Bernardo Arévalo afirmó que el aumento presupuestario responde a una ampliación en la cobertura de los programas, y no a fines partidistas. Reconoció, además, que estos programas fueron utilizados políticamente por gobiernos anteriores.

“Su pregunta es absolutamente justificada, porque esa es la historia de estos programas en el país. Así nacieron, así los condujeron desvergonzadamente. Durante muchísimo tiempo entregaban las cosas en bolsitas con el logo, los entregaban solo si se iban a inscribir para ponerse en el partido, los entregaban condicionados, creaban ese tipo de condicionalidades”, aseguró el mandatario.

También indicó que desde el inicio de su gobierno se ha buscado romper con ese esquema clientelar.

“Nosotros hemos entrado, desde el año pasado, con un enfoque radicalmente distinto, porque lo que queremos es precisamente romper el vínculo clientelar entre la asistencia que se da y la persona. No queremos que nadie se sienta obligado a inscribirse, a apoyar, a votar, etcétera, por alguien o por otra persona. Y lo estamos haciendo, no solo lo estamos diciendo, lo estamos haciendo de distintas maneras”, puntualizó.

Arévalo añadió que, para evitar el uso clientelar, se creó el Registro Social de Hogares, (RSH), herramienta clave para garantizar transparencia y evitar el mal uso de los programas sociales a cargo del Mides.

"El registro social de hogares se trata de una iniciativa que va a ayudar a cada una de las casas en un municipio a una serie de técnicas estadísticas identificar cuál es el nivel socioeconómico de esa casa. Si tiene acceso al agua, si tiene energía, si tiene eso, es decir, hay una serie de indicadores que permitan identificar cuál es el estatus de la familia que vive en esa casa, y el registro social de hogares se convierte entonces en el identificador automático de a quién sí le corresponde un apoyo y a quien no le corresponde un apoyo, no por el criterio de una persona que vaya a repartir el programa específico, sino porque lo que es el registro social de hogares, quién dice que es lo que tiene que hacer", afirmó el presidente.

Manejo adecuado y fiscalización de los fondos

Pedro Prado, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), opinó que un incremento presupuestario es relevante solo si los programas están enfocados en reducir la pobreza y combatir otros problemas como la desnutrición.

“Es importante determinar a qué programas se estarán dirigiendo —los recursos— porque lo que se esperaría es que atiendan programas vinculados directamente a reducir la pobreza. Debemos recordar que, cuando se creó el Ministerio de Desarrollo Social, si no estoy mal, en el 2012, precisamente el objetivo era gestionar de mejor forma los programas de asistencia social dirigidos a este tema: reducción de pobreza. Y también se esperaría que se atendieran problemas tan importantes que tiene la sociedad guatemalteca, como la desnutrición”, afirmó Prado.

También consideró que esta “coincidencia” entre un aumento presupuestario y la cercanía de un proceso electoral ocasiona dudas sobre el uso de esos fondos.

“Yo creo que no debería darse esa coincidencia, de más recursos por determinada cartera, y otra variable es que se acerque o no un evento electoral, porque se asocia con eso. Y, digamos, los recursos públicos, cuyo origen viene principalmente de la tributación de los guatemaltecos, deben manejarse de forma tal que demuestren calidad en el gasto y que procuren un impacto positivo en el bienestar de la población”, aseguró.

En este contexto, Prado destacó la importancia de la fiscalización oportuna y adecuada por parte de la sociedad, ya que con un mayor presupuesto para el 2026, se esperaría que la ejecución y cobertura no solo del Mides, sino de todos los programas, obras y proyectos a cargo del Ejecutivo, se realicen con mayor eficiencia que en el 2025.