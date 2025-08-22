Mil toneladas de arroz para familias en inseguridad alimentaria siguen en bodegas por trámites burocráticos

Comunitario

Mil toneladas de arroz para familias en inseguridad alimentaria siguen en bodegas por trámites burocráticos

Mil toneladas de arroz que China-Taiwán donó a Guatemala en el 2024 aún no se distribuyen a las familias en inseguridad alimentaria.

|

Autoridades del Ministerio de Desarrollo (Mides) y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) informan, en citación con el bloque Vos, que aún no han entregado el arroz donado por China-Taiwán en el 2024. (Foto Prensa Libre: Ana Lucía Ola)

En bodegas del Estado hay cerca de mil toneladas métricas de arroz donadas por el Gobierno de China-Taiwán para fortalecer la seguridad alimentaria, las cuales no han llegado a las familias en situación vulnerable porque primero se debía cumplir con procesos administrativos para nacionalizar el producto. Dichos trámites finalizaron este miércoles.

El producto ingresó al país en noviembre del 2024. Son 949.92 toneladas almacenadas: 249.98 en Fraijanes, Guatemala; 200.20, en Ipala, Chiquimula; 299.90, en Los Amates (Izabal), y 199.84 en Retalhuleu. La mitad debe ser entregada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), y la otra mitad, por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

La semana pasada, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional a los diputados Jairo Flores y Orlando Blanco, del bloque Vos, en el que ordena al Gobierno emprender las acciones necesarias para garantizar la distribución del alimento de manera inmediata, a través de los ministerios competentes.

En seguimiento al cumplimiento del amparo, ayer (21 de agosto), los diputados citaron a los encargados del Maga y del Mides para conocer el proceso de entrega, el cual, según funcionarios, no ha comenzado.

LECTURAS RELACIONADAS

La desnutriciÛn y crisis alimentaria comienza a evidenciarse en aldeas de Camot·n, departamento de Chiquimula, donde varias familias hacen uno o dos tiempos de comida y el alimento que proviene de sus siembras comienza a escasearse, situaciÛn que les preocupa ya que no tienen lo suficientes recursos econÛmicos para comprar m·s alimento. Muchos de ellos han comenzado a sembrar, con la esperanza de tener una cosecha para el prÛximo aÒo. FotografÌa Prensa Libre: MarÌa ReneÈ Barrientos Gaytan.???

Inseguridad alimentaria: programas del MAGA avanzan un 6.25% en el primer trimestre del 2025

La pandemia de coronavirus y el paso de las tormentas Eta e Iota agravaron la situación alimenticia en Guatemala debido al precio de alimentos y perdida de ingresos. El Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricial (Siinsan), reporta que durante 2020 se registraron 27 mil 907 casos de desnutrición aguda y 46 fallecidos, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) y el Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), reportaron que de agosto a octubre se identificaron alrededor de 3.7 millones de personas en crisis o emergencia alimentaria. En imagen, Lidia Hernández madre de Erickson que falleció el 11 de octubre de 2019 tras 15 días de nacido y padecer un cuadro de desnutrición grave en la aldea Jocotán, Chiquimula, una de las áreas que pertenecen al “corredor seco” caso que fue apoyado por la Fundación Ángeles al Rescate. El caso conmovió al presidente Alejandro Giammattei, afirmando que reafirmaba su compromiso para combatir la desnutrición, así como ayudar a la familia pero la madre ha indicado que no ha recibido la ayuda que les prometieron. Fotografía: María Reneé Barrientos Gaytan.

El 40% de hogares en Guatemala tiene dificultades para alimentarse

Mario Alberto Gaitán, viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Maga, indicó que hasta este miércoles (20 de agosto) se firmó el acta administrativa que permitirá comenzar con la distribución del arroz.

“Hay un proceso de regularización, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Una vez terminado, la Sesán, el Indeca, el Mides y el Maga sostuvieron un convenio de operación técnica, de eso se derivó el acta administrativa que respalda la distribución”, explicó el funcionario.

Abelardo Pinto, ministro del Mides, añadió: “La Contraloría puede dar fe de que no podemos tocar los alimentos hasta concluir el proceso administrativo correspondiente para la distribución”.

Entregas en proceso

El Maga hará la entrega del arroz a través de sus programas regulares que apoyan a la población en alta vulnerabilidad alimentaria, con excepción de quienes son atendidos mediante la Reserva Estratégica de Granos, destinada a familias afectadas por fenómenos naturales.

De acuerdo con Gaitán, a cada ración se le agregará una bolsa de arroz de 10 kilogramos. Prevé que el proceso comience en septiembre y podría tardar hasta dos meses en llegar a la población. Agregó que, al utilizar los programas ya establecidos, se agilizará la entrega y se garantizará que el producto llegue a quienes más lo necesitan.

Sin embargo, Flores cuestionó el tiempo que ha tomado la distribución, pues ya pasaron 10 meses desde que China-Taiwán donó el arroz, mientras las familias padecen “hambre”.

En mayo pasado, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria por Fases (CIF) pronosticaba que 2.4 millones de guatemaltecos estarían en crisis alimentaria y necesitarían apoyo para sobrellevar la disminución de reservas de granos básicos. A estas alturas del año, la cifra podría ser mayor.

“Con este amparo no se pueden tomar el tiempo habitual para entregar el producto a lo largo del año. Para eso es el amparo, porque están muy lentos. Si hay alta inseguridad alimentaria y hambre en Guatemala, ¡entréguenlos ya!”, exigió Flores.

LECTURAS RELACIONADAS

Los efectos del cambio climático agravan la inseguridad alimentaria en países como Guatemala, que se dedican en gran medida a la agricultura. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

PMA: “No sirve promover una dieta saludable si las personas no tienen acceso a alimentos”

Las familias en inseguridad alimentaria serán atendidas según su vulnerabilidad. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Sesán: Se dará continuidad a lo que ha funcionado de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición

Gaitán justificó que se ha incrementado el personal en los equipos que reparten alimentos y que cada técnico tiene como meta distribuir entre 500 y mil raciones diarias, dependiendo de la ubicación de las comunidades.

En cuanto al Mides, Pinto señaló que ya se tiene una programación para repartir las toneladas que le fueron asignadas, y que alcanzarán a 33 municipios. La entrega se hará mediante el Programa de Desarrollo Social (Proaco), a cargo del Fondo de Desarrollo Social (Fodes), y la lista de beneficiarios se elabora con base en solicitudes de alimentos que llegan a una ventanilla única del ministerio.

La entrega a través del Proaco fue señalada por los diputados, quienes afirmaron que “no hay criterios” claros para seleccionar los municipios y hogares, más allá de la discrecionalidad. También denunciaron que no hay coordinación con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán) ni con la Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan) para la conformación de la lista de beneficiarios. Este punto fue confirmado por la titular de la Sesán, Mireya Palmieri.

“En el marco del Conasan existe una coordinación de programas prioritarios; en este caso, el Proaco no está incluido. Dependemos de la demanda de la población para hacer las entregas, y promovemos, a través de los indicadores de inseguridad alimentaria, los lugares donde pueden requerirse esos alimentos”, explicó Pinto.

Donaciones pasadas

Pinto señaló que el Gobierno de China-Taiwán realiza donaciones recurrentes para apoyar la seguridad alimentaria en el país. El producto tiene una vida útil de dos años, certificada por el Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (Indeca).

En el 2023, se donaron dos mil toneladas, mil para el Maga y mil para el Mides. Parte de ese arroz fue el que los diputados del bloque Vos observaron almacenado semanas atrás en bodegas, según Pinto.

Ese producto inició su proceso de regularización cuando asumieron las nuevas autoridades, el cual concluyó a mediados del 2024. Solo entonces comenzó la distribución.

Las autoridades de ambos ministerios aseguraron que el grano donado en el 2023 ya fue entregado. En el caso del Maga, se repartió en municipios de Quiché. El que actualmente está en proceso de entrega corresponde a la donación del 2024.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

Lee más artículos de Ana Lucía Ola

ARCHIVADO EN:

China Taiwán Desnutrición infantil Granos básicos Inseguridad alimentaria Maga Mides Sesán 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre