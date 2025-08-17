CC ordena entregar alimentos retenidos y el Mides afirma que ya fueron distribuidos

CC ordena entregar alimentos retenidos y el Mides afirma que ya fueron distribuidos

Resolución de la CC ordena entrega de alimentos y el Mides responde que estos ya fueron entregados a familias vulnerables.   

Sede del Ministerio de Desarrollo Social. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional a los diputados del bloque Vos, Jairo Flores y Orlando Blanco, quienes denunciaron que toneladas de alimentos permanecen almacenadas en bodegas sin ser entregadas a la población guatemalteca.

La resolución ordena al Gobierno, por medio de los ministerios competentes, realizar las acciones necesarias para garantizar la distribución inmediata de esos productos.

En conferencia de prensa, los legisladores explicaron que la medida busca atender la crisis alimentaria en comunidades vulnerables y exigieron al Ejecutivo el cumplimiento inmediato de la resolución.

Según Flores y Blanco, la retención de los alimentos afecta directamente a miles de familias en todo el país.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) respondió a la consulta de Guatevisión y Prensa Libre y afirmó que el 100% de la donación de arroz otorgada por el Gobierno de China (Taiwán) ya fue distribuida entre el 2023 y el 2024 en los 22 departamentos, con prioridad para las comunidades más necesitadas mediante el Programa de Alimentación Comunitaria (Proaco).

El Mides agregó que, tras concluir trámites administrativos, el 1 de agosto del 2025 reinició la entrega de víveres, con las primeras distribuciones en los municipios de Comapa y Zapotitlán, Jutiapa, en respuesta a emergencias por los sismos.

Según la institución, el plan contempla entregas mensuales de entre 50 y 70 toneladas de arroz, según solicitudes canalizadas por medio del Fondo de Desarrollo Social, hasta agotar existencias.

La cartera subrayó, además, que no cuenta con otro tipo de granos básicos en bodega y que no realiza compras de alimentos, sino que únicamente administra la ayuda donada.

“Nuestro compromiso es garantizar la seguridad alimentaria y atender emergencias, siempre poniendo a las familias en situación de vulnerabilidad en el centro de las acciones”, indicó la institución en su respuesta oficial.

