Accidente de bus en calzada La Paz: 23 beneficiarios reciben aporte del Mides

Hasta septiembre, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ha desembolsado poco más de Q4 millones 200 mil para las personas afectadas por el accidente de un bus extraurbano en la calzada La Paz, ocurrido en febrero pasado.

De acuerdo con reportes del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) y los listados de beneficiarios del Mides, al menos 23 personas han recibido la transferencia única. El Gobierno estableció que el Mides trasladaría a cada persona Q186 mil, el equivalente a 50 salarios mínimos no agrícolas.

De acuerdo con Sicoin, se han pagado Q4 millones 281 mil, lo que representa el 48% del presupuesto que la cartera de Desarrollo tiene asignado para apoyar a las familias afectadas. Además, el 11% está pendiente de ser pagado; el resto está comprometido, pero aún no ha sido devengado.

Como fueron 63 familias las afectadas —entre víctimas mortales y sobrevivientes—, aún hay 40 que no han recibido el aporte. Hasta el cierre de esta nota, la institución no respondió por qué no llega a todas las familias.

El aporte consiste en una transferencia única a las familias de las personas fallecidas y a los sobrevivientes. Los documentos que respaldan la creación del aporte señalan que los fondos deben ser otorgados al cónyuge, hijos o padres.

En caso de que existan dos o más personas con posibilidad de presentarse como representantes de la familia para obtener el apoyo, corresponde a la propia familia designar a uno y comunicarlo al Mides.

El Congreso también otorgó un apoyo económico de Q50 mil a la familia de cada víctima. Asimismo, recibieron una indemnización por parte de la aseguradora del bus extraurbano.

El accidente

El 10 de febrero, en horas de la madrugada, el piloto de un bus extraurbano proveniente de San Antonio La Paz, El Progreso, perdió el control por exceso de velocidad y cayó al río Las Vacas.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa cómo el autobús transitaba a alta velocidad por la calzada La Paz, cerca de las 4 horas, pierde el control y cae a una hondonada. El piloto falleció en el lugar.

El presidente Bernardo Arévalo decretó tres días de duelo nacional.

Reglamento de transporte

Tras el accidente, se prometió una reforma al Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Transporte Extraurbano de Pasajeros y Servicio Especial Exclusivo de Turismo, Agrícola e Industrial. En agosto pasado se concluyó el proceso, y uno de los cambios establece que los buses deben someterse a revisiones mecánicas cada cinco años.

La Dirección General de Transporte es la encargada de renovar el permiso de circulación, aunque el proceso puede realizarse en cualquier taller registrado ante la Superintendencia de Administración Tributaria. Sin embargo, no se incluyó ninguna restricción técnica específica.

Además, los buses deben contar con una bitácora de servicios preventivos y correctivos.