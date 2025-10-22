¿Quién controla la altura, el peso y el tamaño del transporte pesado en Guatemala?

El transporte de carga en Guatemala está sujeto a controles de peso y dimensiones, regulados por la Ley de Tránsito y su Reglamento y el Acuerdo Gubernativo 379-2010, que establece el Reglamento para el Control de Pesos y Dimensiones de Vehículos Automotores de Carga y sus Combinaciones.

Según esta normativa, la Dirección General de Caminos (DGC) es la entidad encargada de verificar el cumplimiento de los límites de altura, ancho y peso mediante el uso de básculas fijas y móviles ubicadas en distintos puntos del país, conocidas como estaciones de control de pesaje.

La Dirección General de Caminos regula el peso y las dimensiones del transporte pesado en Guatemala. Exceder los límites requiere permiso especial y puede generar sanciones.

LECTURAS RELACIONADAS Furgón colapsa y bloquea el paso en el viaducto El Amate, en la zona 1

Esto permiten supervisar el flujo vehicular y prevenir daños a la infraestructura vial.

Altura y dimensiones permitidas para vehículos de carga

El Reglamento para el Control de Pesos y Dimensiones de Vehículos Automotores de Carga y sus Combinaciones establece parámetros específicos para los vehículos tipo camión chasis, comúnmente utilizados para transportar materiales como postes, tuberías o estructuras metálicas.

Largo máximo: 24 metros

Ancho máximo: 3.1 metros

Altura máxima: 4.8 metros

Peso bruto máximo: 55 mil kilogramos

Cuando un vehículo excede estas dimensiones, se considera carga sobredimensionada, y el transportista debe tramitar un permiso especial ante la Dirección General de Caminos.

Este permiso, conocido como forma 1-83, se solicita con al menos 24 horas de anticipación e incluye un análisis técnico sobre el posible desgaste de carreteras y estructuras.

Permisos y condiciones para carga sobredimensionada

El permiso especial autoriza únicamente un viaje específico, y el transportista está obligado a cumplir varias condiciones de seguridad vial, entre ellas:

LECTURAS RELACIONADAS Colapsa pasarela en la Aguilar Batres y congestiona el tránsito en el sur de la capital

Llevar vehículos escolta con banderas rojas, luces intermitentes y balizas color ámbar.

Colocar rótulos reflectivos con la leyenda “Carga Ancha”.

Circular únicamente de día y por el carril derecho.

Evitar puentes tipo Bailey y circular a baja velocidad sobre estructuras.

Coordinar con las municipalidades competentes al transitar por perímetros urbanos.

Además, el permiso no exime de responsabilidad en caso de daños a carreteras, puentes u obras públicas.

Si se producen afectaciones, la empresa o el responsable del transporte debe resarcir los daños.

Responsabilidades y sanciones

Cuando un vehículo excede las dimensiones o el peso permitido, incurre en una infracción a la Ley de Tránsito.

La Dirección General de Caminos puede suspender el permiso, mientras que las municipalidades verifican el resarcimiento de los daños causados.

LECTURAS RELACIONADAS Derriba una pasarela y queda atorado bajo otra: tráiler que paralizó la Aguilar Batres repite la escena en La Reformita

En casos más graves, como el colapso de estructuras públicas o accidentes viales, el reglamento establece que tanto el piloto como la empresa transportista pueden enfrentar multas, suspensión de licencias y responsabilidades civiles.

Supervisión y seguridad vial

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) puede firmar convenios con entidades públicas o privadas para reforzar el control del transporte pesado.

Las estaciones de pesaje y los operativos conjuntos con la Policía de Tránsito son herramientas clave para garantizar el cumplimiento de las normas y proteger la infraestructura nacional.

Las autoridades enfatizan que el objetivo de estas regulaciones no solo es proteger las carreteras y puentes, sino también garantizar la seguridad de los conductores y peatones, especialmente en zonas urbanas de alto tránsito.