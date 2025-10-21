Furgón colapsa y bloquea el paso en el viaducto El Amate, en la zona 1

Furgón colapsa y bloquea el paso en el viaducto El Amate, en la zona 1

El paso de vehículos estuvo interrumpido en el viaducto El Amate por accidente de un furgón.

Furgón colapsa en el viaducto El Amate, en zona 1 de la capital. (Foto Prensa Libre: Conred)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que este martes 21 de octubre un furgón se partió al pasar por el viaducto El Amate, en la 5.a avenida y 19 calle, zona 1, donde el paso estuvo interrumpido.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, indicó que, por lo sucedido, el tránsito proveniente de la avenida Bolívar fue desviado al carril auxiliar del perímetro del Teatro Nacional, para que se incorpore al Centro Cívico.

El funcionario agregó que el furgón transportaba mercadería, la cual fue trasladada a camiones para disminuir el peso.

Además, en el lugar una grúa efectuó maniobras para retirar el transporte pesado que afectó el paso.

Montejo añadió que también se vio afectada la movilidad de unidades del Transmetro.

La página de Facebook del Transmetro informó que las unidades con servicio directo únicamente llegaban a El Trébol.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informó que la estructura del viaducto quedó con daños.

Retiran furgón

Montejo informó que el furgón fue retirado y el paso de vehículos quedó habilitado.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

