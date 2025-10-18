Colapsa pasarela en la Aguilar Batres y congestiona el tránsito en el sur de la capital

Comunitario

Colapsa pasarela en la Aguilar Batres y congestiona el tránsito en el sur de la capital

Una pasarela colapsada en la calzada Raúl Aguilar Batres y 37 calle, zona 12 de Villa Nueva, provoca caos vial en el sur de la capital desde la madrugada de este sábado.

y

|

time-clock

Personal municipal evalúa los daños tras el colapso de una pasarela en la calzada Raúl Aguilar Batres y 37 calle, zona 12 de Villa Nueva. (Foto Prensa Libre: Lot Álvarez)

Personal municipal evalúa los daños tras el colapso de una pasarela en la calzada Raúl Aguilar Batres y 37 calle, zona 12 de Villa Nueva. (Foto Prensa Libre: Lot Álvarez)

El tránsito colapsó este sábado 18 de octubre en el sur de la Ciudad de Guatemala debido al colapso de una pasarela en la calzada Raúl Aguilar Batres y 37 calle de la zona 12 de Villa Nueva, impactada por un vehículo de transporte pesado.

El incidente afecta a miles de automovilistas que se desplazan hacia la capital, con largas filas de vehículos que ya superan el kilómetro 20. La situación obligó a habilitar un carril reversible sobre la vía exclusiva del Transmetro, lo que interrumpió el servicio de este sistema de transporte, según Henry Quevedo, vocero de la PMT de Villa Nueva.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, en coordinación con la de la Ciudad de Guatemala, mantiene operativos en distintos puntos para agilizar la circulación. Entre las medidas adoptadas, se han desviado vehículos en el kilómetro 13 hacia el bulevar Sur de San Cristóbal y, desde el bulevar de Senma, hacia el sector de Ciudad Real, a través de El Frutal.

Las autoridades recomendaron evitar los desplazamientos hacia la capital si no son imprescindibles, ya que los trabajos para el retiro de la estructura podrían extenderse durante toda la jornada.

La Municipalidad de Villa Nueva informó que el desmontaje de la pasarela requerirá el uso de grúas especiales, lo cual podría agravar aún más las complicaciones en vías como el Trébol y la propia Aguilar Batres.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Lot Álvarez

Posproductor de Guatevisión con más de 20 años de experiencia en producción audiovisual especializado en narrativa audiovisual y nuevas plataformas digitales.

Lee más artículos de Lot Álvarez

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

ARCHIVADO EN:

Calzada Aguilar Batres PMT de Villa Nueva Transito en la Ciudad 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS