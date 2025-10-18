Colapsa pasarela en la Aguilar Batres y congestiona el tránsito en el sur de la capital

El tránsito colapsó este sábado 18 de octubre en el sur de la Ciudad de Guatemala debido al colapso de una pasarela en la calzada Raúl Aguilar Batres y 37 calle de la zona 12 de Villa Nueva, impactada por un vehículo de transporte pesado.

El incidente afecta a miles de automovilistas que se desplazan hacia la capital, con largas filas de vehículos que ya superan el kilómetro 20. La situación obligó a habilitar un carril reversible sobre la vía exclusiva del Transmetro, lo que interrumpió el servicio de este sistema de transporte, según Henry Quevedo, vocero de la PMT de Villa Nueva.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, en coordinación con la de la Ciudad de Guatemala, mantiene operativos en distintos puntos para agilizar la circulación. Entre las medidas adoptadas, se han desviado vehículos en el kilómetro 13 hacia el bulevar Sur de San Cristóbal y, desde el bulevar de Senma, hacia el sector de Ciudad Real, a través de El Frutal.

Las autoridades recomendaron evitar los desplazamientos hacia la capital si no son imprescindibles, ya que los trabajos para el retiro de la estructura podrían extenderse durante toda la jornada.

La Municipalidad de Villa Nueva informó que el desmontaje de la pasarela requerirá el uso de grúas especiales, lo cual podría agravar aún más las complicaciones en vías como el Trébol y la propia Aguilar Batres.

