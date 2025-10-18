Derriba una pasarela y queda atorado bajo otra: tráiler que paralizó la Aguilar Batres repite la escena en La Reformita

El mismo tráiler que la madrugada de este sábado 18 de octubre derribó una pasarela en la calzada Raúl Aguilar Batres volvió a quedar atorado horas después, esta vez en un paso peatonal ubicado frente a la estación del Transmetro La Reformita, entre las zonas 11 y 12 de la Ciudad de Guatemala.

La unidad, que transporta un cilindro de grandes dimensiones, fue removida del primer incidente con apoyo de autoridades de tránsito; sin embargo, durante su trayecto hacia una nueva ruta, quedó atascada bajo otra estructura peatonal que tampoco soportaba la altura de la carga.

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y el piloto del vehículo intentaban desinflar parcialmente las llantas del tráiler para facilitar su paso sin dañar la estructura metálica.

La situación causó nuevamente complicaciones en el tránsito, ya afectado por el colapso de la pasarela derribada en la Aguilar Batres, a la altura de la 37 calle, zona 12 de Villa Nueva, hecho que obligó a habilitar un carril reversible sobre la vía exclusiva del Transmetro y a suspender su servicio en el área.

Las autoridades de Villa Nueva y la capital mantienen operativos en distintos puntos para redirigir el tránsito. Se han recomendado rutas alternas y se insiste a la población evitar desplazamientos innecesarios hacia el sur de la ciudad, mientras continúa el retiro de la estructura colapsada y se resuelve el segundo percance del tráiler.

La Municipalidad de Villa Nueva informó que el desmontaje de la pasarela requiere grúas especiales, y no se descarta que las complicaciones viales se prolonguen durante toda la jornada.

Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra, informó que el incidente fue provocado por las dimensiones y el peso de la carga —un cilindro sobredimensionado—, que no cumplía con los estándares para circular por pasos peatonales.

“El tema acá es de peso y dimensión, lo cual vino a provocar un hecho vehicular dentro del área de Villa Nueva, donde bota la pasarela, pero que también afecta las jurisdicciones de Ciudad de Guatemala y Villa Nueva”, explicó.

Montejo señaló que, aunque existen jornadas de verificación para evitar este tipo de hechos, el tráiler logró avanzar desde la Ruta al Pacífico hacia la capital sin ser detenido, hasta provocar el colapso de la estructura.

Además de la consignación del vehículo, las autoridades han solicitado apoyo con maquinaria especializada para retirar restos metálicos de la vía. El incidente ha provocado interrupciones en el servicio del Transmetro, sobre todo en la Línea 12, donde se habilitaron autobuses más pequeños y trasbordos de pasajeros en puntos estratégicos.

Montejo indicó que se habilitó uno de los carriles auxiliares en la Aguilar Batres y que por la tarde se implementará un carril reversible. También se han desviado vehículos pesados hacia Villa Nueva, San Miguel Petapa y la avenida Petapa, con el fin de disminuir la carga vial.

Las autoridades mantienen operativos en el área y brindan apoyo adicional a empresas eléctricas, de telefonía y de fibra óptica, cuyas instalaciones resultaron afectadas por el impacto del tráiler contra la estructura.

Montejo reiteró el llamado a la ciudadanía para que consulte únicamente fuentes oficiales y evite desplazamientos innecesarios por el sector, ya que las labores de limpieza y retiro podrían extenderse durante toda la jornada.