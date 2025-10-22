Video revela momento en el que autobús se accidentó en el puente Tinco, Mixco

Al menos 54 personas resultaron heridas este miércoles 22 de octubre, cuando un bus urbano volcó en el puente Tinco, zona 7 de Mixco, lo que afectó la movilidad en el carril de incorporación a la ruta Interamericana.

De acuerdo con los datos oficiales, 20 de los heridos fueron trasladados al Hospital Roosevelt y 34 al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Bomberos Voluntarios y Municipales utilizaron varias ambulancias para trasladar a los pacientes que sufrieron golpes y heridas en distintas partes del cuerpo.

El bus quedó volcado, con severos daños en su estructura debido al impacto contra el asfalto.

Tras el accidente circuló un video que muestra cómo ocurrió el hecho en la zona 7 de Mixco. Según las imágenes, el bus se desplazaba con normalidad entre el tránsito, pero, por causas aún no establecidas, el piloto hizo una maniobra que derivó en el percance.

El alcalde de Mixco, Neto Bran, publicó en Facebook: “Se puede observar que el bus iba bien, a velocidad normal, y de repente pierde el control. Ya se le hizo la prueba de alcoholemia al conductor y salió negativa; ahora se están haciendo las investigaciones mecánicas del bus para concluir por qué volcó”.

Agregó: “La propietaria del bus se encuentra en el lugar para hacerse responsable y ponerse a disposición de las autoridades”.

