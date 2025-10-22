Vuelca bus urbano en el puente Tinco, en Mixco; hay 30 pasajeros heridos

La Policía Municipal de Tránsito de Mixco informó que este miércoles 22 de octubre volcó un bus urbano en el puente Tinco, zona 7.



Añadió que la unidad accidentada obstaculiza un carril en la incorporación a la ruta Interamericana.



Indicó que unidades de emergencia laboran en el lugar para atender a los pasajeros afectados.



Según información preliminar, varios pasajeros resultaron heridos en el percance.





El bus quedó con severos daños y aún se desconoce qué originó el accidente.

Bomberos amplían detalles



Los Bomberos Voluntarios informaron que los pacientes sufrieron traumas y lesiones en distintas partes del cuerpo.

Añadieron que los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales.

Indicaron que 30 pasajeros resultaron heridos, según los datos preliminares.

Según el reporte, 14 de los heridos fueron llevados a un hospital del IGSS y 16 al Hospital Roosevelt.

Para ver más: Video de la fuerte colisión en la que motorista perdió la vida en la zona 4 de Mixco

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.