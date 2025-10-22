Vuelca bus urbano en el puente Tinco, en Mixco; hay 30 pasajeros heridos

Sucesos

Vuelca bus urbano en el puente Tinco, en Mixco; hay 30 pasajeros heridos

Bomberos atienden a pasajeros heridos en accidente de bus en la zona 7 de Mixco.
 

y

|

time-clock

IMAGEN BUS ACCIDENTE ZONA 7 DE MIXCO

Imagen del bus volcado en la zona 7 de Mixco. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

La Policía Municipal de Tránsito de Mixco informó que este miércoles 22 de octubre volcó un bus urbano en el puente Tinco, zona 7.

Añadió que la unidad accidentada obstaculiza un carril en la incorporación a la ruta Interamericana.

Indicó que unidades de emergencia laboran en el lugar para atender a los pasajeros afectados.

Según información preliminar, varios pasajeros resultaron heridos en el percance.

EN ESTE MOMENTO

Conred inundaciones Escuintla rio Coyolate

Entidades públicas destinan menos del 1% a prevenir desastres en Guatemala

Right

Permiso de la CSJ pausa juramentación de la cúpula del Mingob

Right


El bus quedó con severos daños y aún se desconoce qué originó el accidente.

Bomberos amplían detalles


Los Bomberos Voluntarios informaron que los pacientes sufrieron traumas y lesiones en distintas partes del cuerpo.

Añadieron que los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales.

Indicaron que 30 pasajeros resultaron heridos, según los datos preliminares.

Según el reporte, 14 de los heridos fueron llevados a un hospital del IGSS y 16 al Hospital Roosevelt.

Para ver más: Video de la fuerte colisión en la que motorista perdió la vida en la zona 4 de Mixco

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Érick Ávila

Periodista de Prensa Libre especializado en fotografía del acontecer nacional y deportiva, con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de Érick Ávila

ARCHIVADO EN:

Accidente de tránsito Calzada Roosevelt Mixco Ruta Interamericana 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS