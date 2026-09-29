Conred comprará alimentos por Q500 millones mientras busca a las familias que los recibirán

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ya recibió Q500 millones para la compra de raciones de alimentos que distribuirá a las familias agricultoras que perdieron sus cosechas por la sequía prolongada. Sin embargo, aún no tiene los listados de quienes serán beneficiados con la entrega.

Durante una citación en el Congreso de la República, Claudinne Ogaldes, titular de la Conred, señaló que con esos fondos se adquirirán 671 mil raciones, las cuales se comprarán conel Programa Mundial de Alimentos (PMA), mediante un convenio firmado el pasado 24 de septiembre.

Cada ración se conforma por 100 libras de maíz, 30 de frijol y 10 de arroz. La propuesta es que las familias reciban las raciones durante seis meses.

Ogaldes indicó que, por tratarse de una emergencia, no hay tiempo para una licitación para la compra de los alimentos. Por eso se optó por el convenio con el PMA, que proveerá las raciones en octubre, para comenzar la distribución escalonada en noviembre.

Diputados del bloque Cabal cuestionaron la tardanza de las instituciones de gobierno para atender la emergencia ocasionada por la sequía, cuando ya se sabía que la lluvia sería escasa este año por el fenómeno El Niño y las consecuencias que tendría en los cultivos.

Al respecto, Ogaldes dijo que aún falta un período móvil para que el fenómeno se consolide y se prevé que el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) lo oficialice en octubre.

“Vamos a tener realmente un déficit de lluvias para el resto del periodo y los primeros meses del año. (…) Las lluvias que estamos viendo en septiembre son convectivas; llueve mucho en muy poco tiempo y no sirven para la cosecha”, refirió la secretaria de la Conred.

Faltan listados

Durante la citación, los diputados señalaron que los Q500 millones para la compra de alimentos serán insuficientes para atender a las familias que perdieron sus cosechas, pues la intención es entregar una ración mensual y la cantidad de afectados va en aumento.

Por el momento, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) registra que 571 mil familias perdieron sus cultivos.

Ogaldes señaló que necesitarían cerca de Q3 mil millones para dar raciones durante seis meses a las 670 mil familias. Sin embargo, la estimación es que la cifra de familias afectadas ascienda a 1.2 millones y hará falta más presupuesto.

“De acuerdo con las instrucciones que se giraron, los ministerios están viendo lo no ejecutado para poder utilizar esos fondos en compra de más alimento”, agregó la funcionaria.

Pese a que la Conred ya tiene Q500 millones para adquirir las raciones y que el Ministerio de Finanzas ya identificó una cantidad similar continuar atendiendo la emergencia, aún no se tienen los listados de las familias afectadas.

La propuesta, según Ogaldes, es utilizar los listados de inseguridad alimentaria que han sido validados por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán).

El problema que señalaron los diputados es que no todas las familias incluidas en estos reportes son agricultoras ni perdieron sus cosechas por la sequía prolongada.

“Los listados de Sesán no necesariamente tienen identificados a los agricultores que perdieron su sustento, el problema es que no hay un listado de familias agricultoras, no existen. Estamos buscando el mejor mecanismo para identificar a estas familias. Todavía no están definidas”, añadió la titular de la Conred.

Otro de los cuestionamientos de los diputados es que en el proyecto de presupuesto del 2027 el Ejecutivo no se contempla recursos para atender la emergencia alimentaria provocada por El Niño, pues los pronósticos apuntan a que los efectos del fenómeno impactarán hasta mayo del próximo año.