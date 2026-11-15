Jornadas médicas gratuitas en Guatemala: profesionales donan su tiempo para atender a comunidades

Jessica Ramírez comenzó a participar en actividades comunitarias desde niña. Ha visitado hospitales, asilos y hogares de protección. También ha participado en entregas de alimentos y ropa para personas que viven en la calle.

Con el tiempo sumó a esas labores algo que ya formaba parte de su vida profesional: sus conocimientos como psicóloga y educadora especial. Desde hace unos 10 años participa específicamente en jornadas médicas.

Recuerda haber estado en actividades realizadas en la colonia Juana de Arco, San Luis y San Pedro Ayampuc. El 8 de noviembre llegó a otra, en la colonia San Jorge, zona 18 de la capital.

No llegó sola. Pediatras, médicos generales, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, odontólogos y oftalmólogos ocuparon distintos espacios para atender a quienes se acercaron. Unas 125 personas recibieron atención gratuita.

El centro de salud de la zona también se sumó. Hubo vacunas contra el virus del papiloma humano y hepatitis B, además de esquemas de vacunación para niños, desparasitación y vitaminas.

Los especialistas participaron como voluntarios.

Algunos pertenecen a la Iglesia de Dios, que organizó la actividad como parte de sus acciones de proyección social. Otros son familiares, conocidos o profesionales que aceptan donar su tiempo, conocimientos y, en algunos casos, recursos.

Una trabajadora de salud aplica una vacuna durante una jornada médica gratuita en la colonia San Jorge, zona 18. (Foto Prensa Libre: Cortesía Ludwin Roquel)

Un día más de trabajo

Merlyn Pérez, profesional de enfermería, calcula que ha participado en unas cinco jornadas. En las anteriores tomaba signos vitales.

En San Jorge tuvo una tarea diferente. Por primera vez estuvo en el área de farmacia.

“Fue un reto para mí”, cuenta.

Pérez ya tenía conocimientos sobre medicamentos, pero estar frente a los pacientes implicaba algo más que entregar una caja o una bolsa. Debía explicarles cómo tomar cada medicina, para qué servía y por qué era importante seguir las indicaciones del médico.

Para participar tuvo que reorganizar su fin de semana. Trabaja de lunes a viernes y asistir a una jornada significa dejar horas de descanso o actividades personales.

“Es como agregarle un día extra de trabajo a la semana”, dice.

Aun así, cuando la llaman, acepta.

“Me emociona mucho poder apoyar con los conocimientos que he adquirido en mi carrera”, explica.

Pérez dice que le motiva saber que algunas personas encuentran dificultades para llegar a un centro asistencial o para obtener medicamentos.

Participar, reconoce, puede ser cansado. También gratificante.

Personal de salud registra y orienta a los pacientes que acudieron a la jornada médica. (Foto Prensa Libre: Cortesía Ludwin Roquel)

Lo que saben hacer

Los medicamentos disponibles durante la jornada provenían de donaciones realizadas por integrantes de la congregación y de gestiones efectuadas por algunos médicos.

Los profesionales conocían previamente qué medicinas tenían disponibles y, cuando el diagnóstico lo permitía, procuraban que el paciente pudiera salir con el tratamiento indicado.

Las necesidades de quienes llegaron eran distintas.

Hubo un adulto con problemas de salud mental posteriores a un accidente.

También llegó una adolescente embarazada de 13 años. Los profesionales atendieron además a niños con problemas de desnutrición.

Ramírez recuerda a una persona de la tercera edad que no tenía recursos para pagar consultas con varios especialistas.

Ese día pudo pasar por diferentes servicios sin costo. Los nombres y demás datos de los pacientes no son divulgados para resguardar su confidencialidad.

Un odontólogo atiende a uno de los pacientes durante la jornada médica organizada en la zona 18. (Foto Prensa Libre: Cortesía Ludwin Roquel)

En un mismo lugar hubo consultas de varias especialidades. Una persona podía pasar primero por una evaluación general y, según su necesidad, recibir orientación en otra área.

No todos los casos podían resolverse durante aquella jornada. Ramírez explica que las actividades buscan también identificar necesidades que posteriormente puedan requerir otro tipo de acompañamiento.

Desde niña

Ramírez estudió Psicología y Educación Especial. En la actualidad atiende en su clínica privada, donde acompaña a familias y niños con dificultades psicoeducativas y socioemocionales.

También trabajó en el Instituto Neurológico de Guatemala y en la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Su relación con las actividades comunitarias, sin embargo, comenzó antes de ejercer profesionalmente.

Calcula que lleva más de 20 años vinculada con distintas labores de ayuda.

“Desde niña he visto cómo la iglesia ha motivado a compartir el amor de Dios a través de diferentes acciones”, cuenta.

No todas tienen relación con salud. Ha participado en visitas a hospitales, asilos y hogares de protección, además de entregas de alimentos y ropa a personas en condición de calle.

Las jornadas médicas son otra forma de hacerlo. Las congregaciones que organizan estas actividades no siempre son las mismas ni tampoco participan los mismos voluntarios.

Durante el año pueden realizarse jornadas médicas u otras acciones comunitarias en diferentes lugares del país. Para el 15 de noviembre, por ejemplo, estaba prevista otra jornada en Huehuetenango.

En cada actividad, explica, se procura convocar a las personas que puedan aportar desde su profesión u oficio.

Una profesional de salud toma la temperatura a una paciente como parte de la evaluación previa a la consulta. (Foto Prensa Libre: Cortesía Ludwin Roquel)

Distintas formas de ayudar

En San Jorge, unos revisaron signos vitales. Otros atendieron consultas. Hubo quien aplicó vacunas. Otros se ocuparon de los medicamentos. También hubo atención oftalmológica.

Cada profesional aportó desde aquello que sabía hacer. Uno escuchó. Otro examinó. Otro recetó. Otro explicó cómo tomar un medicamento. Y cuando terminó la jornada, cada uno regresó a su trabajo habitual.

Merlyn Pérez lo resume de otra manera. Participar, dice, puede significar trabajar un día más. Pero también ver que lo aprendido durante años sirve, por unas horas, para alguien que llegó buscando ayuda.

Una profesional examina la visión de un paciente durante la atención oftalmológica de la jornada médica. (Foto Prensa Libre: Cortesía Ludwin Roquel)

Si desea apoyar comuníquese al teléfono: 24379449