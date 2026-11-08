Perico’s Moto Club: más de cuatro décadas de rodadas y apoyo social en Xela

Todo comenzó con unos cascos.

Perico’s Moto Club había impulsado una campaña para promover su uso entre los motoristas de Quetzaltenango.

Recibieron algunos para la actividad y organizaron un viaje en motocicleta, conocido entre ellos como una rodada.

Los cascos que quedaran serían rifados. Hubo que calcular el almuerzo, recuerdos para los participantes y otros gastos. Al final sobró dinero. La junta directiva decidió utilizarlo para hacer una donación. El primer aporte fue para los Bomberos Voluntarios.

“A raíz de eso, varias instituciones se han ido acercando porque conocen el evento y quieren apoyo”.

Osberto René Aguilar Granados, presidente de Perico’s Moto Club.

Después llegaron guarderías, hogares de ancianos y otras instituciones.

Hoy el club está integrado por 20 motoristas. Entre sus integrantes más antiguos están René Cifuentes, Jaime Reina, Raúl López y Guillermo Garzona.

Una historia que comenzó con un viaje

Perico’s nació de una invitación.

El 11 de noviembre de 1981, Julio Miralbés Rubio, conocido como el Perico, reunió por su cumpleaños a un grupo de amigos aficionados a las motocicletas y los invitó a participar en una caravana hacia Esquipulas.

La primera se efectuó el 9 de enero de 1982.

La memoria del club sitúa su fundación el 5 de enero de ese año. Miralbés buscaba reunir a motoristas para realizar recorridos dentro y fuera de Guatemala.

Más de cuatro décadas después, las salidas continúan. Aguilar resume lo que, según él, los ha mantenido unidos: “La amistad, la fraternidad, el respeto”.

“Cada rodada es diferente, cada rodada tiene algo alegre”.

Osberto Aguilar, Perico's MotoClub.

Los recorridos también han cruzado fronteras. En el 2024, integrantes del club viajaron aproximadamente 2 mil 500 kilómetros por Guatemala, El Salvador y Honduras.

Los socios de mayor trayectoria ayudan a organizar las caravanas. Conocen las carreteras, los puntos de reunión y los lugares en los que conviene detenerse para esperar al resto del grupo.

Aguilar dice que en esos recorridos nadie debe olvidarse de “doña Prudencia”.

Así llaman al cuidado que debe acompañarlos en cada salida.

Cunas para recién nacidos

Entre las ayudas que Aguilar conserva con mayor claridad está una destinada a recién nacidos del Hospital Regional de Occidente (HRO).

El club entregó cunas de madera para el área que atendía a los bebés.

Según Aguilar, algunas de las que tenía el hospital estaban deterioradas, por lo que uno de sus compañeros motoristas elaboró nuevas estructuras de madera.

“Pienso que esa ha sido una de las más significativas, porque fue la primera”.

Osberto Aguilar, Pericoo's MotoClub.

Roberto Ascoli y Raúl López participaron en la organización de aquella actividad.

En el 2015 quedó documentado otro Moto Tour a beneficio de la Unidad Pediátrica del HRO.

Más de cien motoristas salieron del Parque Central de Xela rumbo a Panajachel. La cuota anunciada fue de Q100 por participante y el objetivo era apoyar la sala cuna del hospital.

La ayuda llegó después a otros lugares.

En julio del 2025 se documentó una entrega de alimentos, insumos y equipo a seis instituciones.

Entre las beneficiadas estuvieron la Patrulla de Rescate de Bomberos Voluntarios, el Hogar de Ancianas Santa Luisa de Marillac, Guardería Altrusa, el Hogar del Niño Minusválido Hermano Pedro, el Hogar del Indigente y la Guardería La Casa del Niño.

Aguilar explica que muchas veces no son los motoristas quienes buscan a las instituciones.

“Nosotros esperamos que las instituciones se acerquen”, señala.

Algunas mantienen relación con el club desde hace años.

Recuerda que en una ocasión repararon la lavadora utilizada para atender a los niños de uno de los hogares que habían solicitado apoyo.

Integrantes de Perico’s Moto Club, durante la entrega de cunas para recién nacidos al Hospital Regional de Occidente, en Quetzaltenango. Foto Prensa Libre: cortesía Perico's MotoClub.

Rodar para reunir recursos

Parte de los recursos utilizados para las ayudas procede de los propios socios.

Otra parte se reúne mediante actividades como el Moto Tour a Panajachel, que realizan durante el primer fin de semana de mayo.

Aguilar asegura que en la recaudación más reciente obtuvieron cerca de Q17 mil.

Según su relato, distribuyeron alrededor de Q3 mil 500 en víveres para cada una de las instituciones apoyadas.

Las motocicletas continúan siendo el punto alrededor del cual se encuentran los integrantes.

“Cada rodada es diferente y siempre nos deja una historia que recordamos con cariño”, expresa Aguilar.

Para él, la convivencia en carretera también implica mantenerse atentos al motorista que viaja adelante y al que viene detrás.

Una frase que utilizan dentro del club resume esa relación:

“Si sales conmigo, no eres mi amigo, eres mi hermano”.

Abrigo para Navidad

Ahora preparan otra actividad.

Perico’s Moto Club busca reunir cobijas y ropa en buen estado para personas que permanecen en las calles y en sectores cercanos a basureros de Quetzaltenango durante la época fría.

Aguilar espera que las prendas puedan entregarse antes de Navidad. Habla de las personas que pasan las noches a la intemperie y de llevarles algo que permita protegerlas del frío.

Después vuelve a las motos. Dice que quisiera que en Quetzaltenango recuerden a Perico’s por “la fraternidad, el motociclismo responsable, la hermandad y el respeto”.

Cuarenta y cinco años después de aquella primera invitación para viajar hacia Esquipulas, los integrantes continúan reuniéndose para salir a carretera. Y también para ayudar.

Cómo apoyar

Quienes deseen colaborar con la recolección de cobijas y ropa en buen estado pueden comunicarse con Perico’s Moto Club al 5784-0405.