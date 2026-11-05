“Juntos Cambiando Vidas”: Fundación Juan Bautista Gutiérrez suma 644 becas universitarias desde el 2020 y entrega el primer galardón de “Becado de Honor”

La Fundación Juan Bautista Gutiérrez entregó 53 nuevas becas universitarias a jóvenes con excelencia académica y recursos limitados durante su evento anual Juntos Cambiando Vidas.

Con los nuevos becarios, suman 644 los estudiantes beneficiados desde el 2020, cuando comenzó el programa de la Fundación, brazo social de Corporación Multi Inversiones (CMI), impulsado por Isabel Gutiérrez de Bosch, cuyo nombre llevan las becas.

“Es un sueño el poder tocar vidas, y el abuelo (Juan Bautista Gutiérrez) lo decía: una vida que toques para bien, pues vas a cambiar cinco, por lo menos”, expresó Felipe Bosch Gutiérrez, presidente de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez y presidente de CMI Capital, quien aseguró que cada beca también impacta a las familias de los estudiantes.

Recordó que su madre comenzó el programa con cinco becarios y luego aumentó el número de beneficiados hasta llegar a las 53 becas que se han entregado en los últimos años. “En unos años va a estar este programa en 100 becas para para seguir llenando esa necesidad. Pero estamos trabajando para que eso sea posible”, aseguró.

De las 644 becas otorgadas desde la creación del programa, 478 corresponden a ingenierías y 166 a licenciaturas.

Cada beca cubre la formación universitaria completa en la Universidad del Istmo, la Universidad del Valle de Guatemala (UDV), la Universidad Rafael Landívar y la Universidad Zamorano, en Honduras, así como un estipendio y acompañamiento durante toda la carrera.

Cambiando vidas

Entre los beneficiados están Andrea Molina, estudiante del quinto año de la licenciatura en Bioquímica y Microbiología, y Keneth Monterroso, estudiante del cuarto año de Ingeniería Industrial, ambos de la UDV, donde cuentan con un promedio superior al 95%.

“Tener acceso a educación superior de mejor calidad ha sido una total bendición, porque se han roto muchas brechas, a lo mejor oportunidades que en mi familia no habían existido. Ha sido de mucho aprendizaje, mucho crecimiento profesional como personal”, expresó Molina, quien está próxima a graduarse.

Según datos de la Fundación, solo el 12% de los estudiantes que finalizan el diversificado tienen acceso a educación universitaria, y las 53 becas entregadas representan el 0.01% de esa población.

“Es una gran oportunidad y yo principalmente agradecido con Dios, con la fundación, porque sabía que sin la beca mis posibilidades de seguir estudiando eran muy complicadas. Entonces formar parte de esa minoría creo que es responsabilidad y saber aprovechar, porque es un espacio que alguien más podría estar ocupando”, dijo Monterroso.

De los más de 660 beneficiados, 270 ya culminaron su carrera, el 95% tiene empleo y el 99% se incorporó al mercado laboral durante el primer año después de graduarse, informó la Fundación.

Keneth Monterroso y Andrea Molina, estudiantes de 4o. y 5o. de la Universidad beneficiados con la Beca Isabel Gutiérrez de Bosch. (Foto Prensa Libre: Sergio Muñoz)

Becado de Honor 2026

Durante el evento se entregó por primera vez el reconocimiento Becado de Honor 2026 a un exbecario del programa, con el fin de celebrar su trayectoria profesional sobresaliente.

El galardón fue entregado a Carlos Paniagua Ferrari, quien recibió la beca en el 2006 y ahora es ingeniero químico graduado de la Universidad del Valle de Guatemala.

Paniagua Ferrari, además, cuenta con un MBA de Syracuse University y una especialización en Estrategia e Innovación del MIT. Actualmente es gerente de Innovación en Unicef, donde lidera iniciativas globales de educación digital, tras impulsar proyectos de innovación en el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.

"Por inspirar a nuevas generaciones de becados y demostrar que una oportunidad puede convertirse en un camino de impacto, liderazgo y servicio", se lee en el reconocimiento, que incluye 10 mil dólares y que su madre recibió en su representación.

La madre de Carlos Paniagua recibió el reconocimiento de "Becado de Honor 2026" en su representación. (Foto Prensa Libre: Cortesía Fundación Juan Bautista Gutiérez)

Otros programas

La Fundación Juan Bautista Gutiérrez nació en 1985 y, desde entonces, ha beneficiado a más de 219 mil personas en Guatemala a través de sus cuatro programas:

Combate a la Desnutrición Crónica Infantil

Mi salud, mi responsabilidad

Emprendimiento

Becas Universitarias

“Hace 41 años la Fundación nació con la convicción de que las oportunidades transforman vidas, y en todo este tiempo hemos comprobado que transformarlas de verdad exige constancia: acompañar a un niño desde su nutrición hasta que un joven termina su carrera, y medir cada paso para saber que el esfuerzo rinde. Esa visión de largo plazo es la que nos obliga a pensar en las próximas décadas y a conducir esta institución para que cumpla su propósito mucho después de nosotros”, expresó Bosch Gutiérrez.