Se acercan las vacaciones: ¿cuándo concluye el ciclo escolar 2026?

Aunque hay excepciones, la mayor parte de los estudiantes de los ciclos preprimario, primario y secundario de Guatemala comenzarán sus vacaciones en pocos días. De acuerdo con el calendario de clases aprobado por el el Ministerio de Educación (MINEDUC) el ciclo escolar 2026 finalizará el 30 de octubre para el sector público y entre el 15 y 30 de octubre para el sector privado.

Así quedó establecido en dos acuerdos ministeriales: en dos acuerdos: el 4817-2025 que se aplica para el sector público y el 4818-2025 para centros privados, por cooperativa y municipales. Los colegios que trabajan con plan internacional quedan excluidos de lo que dictan estos acuerdos. Estos se rigen a través del Acuerdo Ministerial 3149-2026.

El ciclo escolar que se inició entre mediados y finales de enero tiene establecido como mínimo legal 180 días efectivos de clase tanto en el sector público como en el privado.

La supervisión del cumplimiento de este requisito está a cargo de las Direcciones Departamentales de Educación, que son también las que deben regular las actividades que se realizan durante todo el año. Los maestros y el personal administrativo continúan trabajando hasta a finales del mes, según se establece en los acuerdos.

El inicio de las vacaciones no solo significa que los escolares pueden descansar y dedicarse a otras actividades, sino también se ve retratado en la disminución del tránsito vehicular, sobre todo en las ciudades del país. A partir de estas fechas, los padres deberán tomar decisiones acerca de si inscriben a sus hijos en cursos de vacaciones, y quienes trabajan deberán ajustar horarios para cuidar a los menores.