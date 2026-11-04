“El archivo del Gran Lengua”: exposición revela manuscritos, cartas, fotografías y documentos inéditos de Miguel Ángel Asturias

Fotografías, libros, manuscritos, correspondencia y otras piezas del archivo personal de Miguel Ángel Asturias forman parte de la nueva exposición E.8: Miguel Ángel Asturias, el archivo del Gran Lengua, que desde este miércoles 4 de noviembre del 2026 está abierta al público en el Palacio Nacional de la Cultura, zona 1.

La muestra incluye las primeras publicaciones del Premio Nobel de Literatura, así como manuscritos corregidos de su puño y letra de obras emblemáticas como Leyendas de Guatemala, su primer libro publicado; El Señor Presidente, que inicialmente tenía el título de Tohil, y Sien de Alondra, que en un inicio tituló Sien de la Alondra, pero después decidió “tachar” el artículo, tal y como se ve en las páginas.

Asimismo, se pueden ver fotografías de sus viajes, de la Generación del 20 y otros momentos importantes de su vida y carrera; cartas que intercambió con otros escritores, artistas e intelectuales de la época, como Carlos Mérida, Carlos Neruda y Luis Cardoza y Aragón, así como libros que le enviaron otros autores con dedicatorias especiales en las que reconocen a Asturias como un referente de la literatura latinoamericana.

El recorrido culmina con publicaciones de periódicos internacionales sobre su obra y con una grabación de la entrega del Premio Nobel de Literatura de 1967, en Estocolmo, Suecia, que recibió Miguel Ángel Asturias. El video forma parte del archivo de la Cineteca Universitaria “Enrique Torres” de la Usac.

“Mucho de lo que encontramos en esta muestra tiene que ver con el diálogo permanente que Asturias tiene con la cultura guatemalteca, con la importancia de su figura para entendernos como país en términos culturales, pero también en términos simbólicos e históricos bastante concretos. En la muestra encontramos elementos que dan testimonio de una época, de una época si bien turbulenta en términos sociales y políticos, también en una época muy fértil en términos creativos, de crecimiento, de madurez literaria de Asturias y de toda una generación”, explica Alberto Vladimir Castillo, curador de la exposición.

El material forma parte de lo que Miguel Ángel Asturias dejó en Guatemala y que fue encontrado en su antigua casa, en la zona 1 de la capital. Actualmente, el Archivo General de Centroamérica lo custodia y volverá a resguardarlo al finalizar la muestra.

Páginas del borrador de "Leyendas de Guatemala", su primera obra publicada, también figuran en la exposición. (Foto Prensa Libre: Javier González)

“’E.8’ (título de la exposición) es el número del código archivístico con que se identifica este fondo documental Miguel Ángel Asturias, en el Archivo General de Centroamérica, que es el que resguarda la selección de estos documentos que estamos presentando en esta muestra”, agrega el experto.

E.8: Miguel Ángel Asturias, el archivo del Gran Lengua estará abierta de lunes a viernes, de 9 a 16 horas, hasta el 14 de febrero del 2027, y forma parte de los recorridos guiados del Palacio Nacional de la Cultura, que se brindan cada 30 minutos.

“Durante décadas, los papeles que aquí se exhiben por primera vez permanecieron ocultos entre los viejos muros de una casa en el Barrio de la Candelaria. Y hace muy poco comenzaron a revelarnos secretos”, se lee en el mensaje de bienvenida a la muestra del ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas.

Fotografías de la Generación del 20 y de otros momentos importantes de la vida de Miguel Ángel Asturias se exhiben en la exposición. (Foto Prensa Libre: Javier González)

La entrada es gratuita para los visitantes guatemaltecos, quienes podrán ingresar con su DPI, y para los niños acompañados de un tutor. Para los extranjeros, el valor de la entrada es de Q40.

“Esperamos que puedan acompañarnos, que vengan a descubrir el universo creativo de Asturias”, concluye Castillo.

La muestra se presenta en el marco del retorno de los restos de Miguel Ángel Asturias a Guatemala, que llegarán al país el próximo 12 de noviembre del 2026.

La exposición puede visitarse de lunes a viernes hasta el 14 de febrero del 2027. (Foto Prensa Libre: Javier González)

Fechas

Del 4 de noviembre del 2026 al 14 de febrero del 2027

Horario

De lunes a viernes, de 9 a 16 horas

Lugar

Palacio Nacional de la Cultura, 6.ª calle y 6.ª avenida, zona 1 de la capital

Entrada

Gratuita para visitantes nacionales (adultos presentar DPI) y Q40 para extranjeros

Algunas piezas reflejan la pasión de Miguel Ángel Asturias por la cosmovisión maya. (Foto Prensa Libre: Javier González)

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