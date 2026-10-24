¿Cuándo regresan los restos de Miguel Ángel Asturias a Guatemala?: fecha, homenajes y lo que se conoce de su monumento funerario

El premio nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias retornará a Guatemala, según confirmaron el ministro Luis Méndez Salinas y la familia del escritor. La agenda principal contempla cuatro días de homenajes al literato.

En el 2024, Miguel Ángel Asturias Amado, hijo del escritor, anunció que los restos del premio Lenin de la Paz serían repatriados para cumplir los deseos de su padre. "Indagando en su poesía, mi padre expresaba su deseo de ser enterrado en Guatemala", dijo Asturias Amado en su anuncio.

"En los poemas que mi padre escribió durante los últimos 10 años de su vida se percibe una enorme nostalgia por Guatemala y una gran necesidad de regresar a su patria", explicó anteriormente Asturias Amado a Prensa Libre.

Finalmente, será en noviembre del 2026 cuando los restos de Miguel Ángel Asturias retornen a Guatemala, 52 años después de su fallecimiento. Serán trasladados desde el cementerio de Père-Lachaise, en París, Francia, hacia el Centro Cultural que lleva el nombre del nobel.

El Ministerio anunció que se tiene prevista la llegada de los restos el próximo 12 de noviembre al Aeropuerto Internacional La Aurora. Desde ese día se realizarán diversas actividades, que culminarán el 15 de noviembre con la inhumación en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Entre las actividades se encuentran los homenajes en la Universidad Popular, el barrio de La Candelaria y Kaminaljuyú, así como las honras fúnebres de Estado. Este es el cronograma.

Llegada de los restos

Méndez Salinas detalló que el arribo se dará después de las 16 horas del jueves 12 de noviembre al Aeropuerto Internacional La Aurora.

Homenajes y traslados

Visita a la Universidad Popular: Se prevé que durante la mañana del 13 de noviembre se realice un homenaje en la Universidad Popular, institución cuya creación fue impulsada por el escritor junto con integrantes de la llamada Generación del 20.

Se prevé que durante la mañana del 13 de noviembre se realice un homenaje en la Universidad Popular, institución cuya creación fue impulsada por el escritor junto con integrantes de la llamada Generación del 20. Barrio de La Candelaria: Los restos visitarán uno de los lugares más importantes en la vida de Asturias: el barrio de La Candelaria, en la zona 1 de la capital, vinculado también con su devoción a Jesús Nazareno de Candelaria.

Los restos visitarán uno de los lugares más importantes en la vida de Asturias: el barrio de La Candelaria, en la zona 1 de la capital, vinculado también con su devoción a Jesús Nazareno de Candelaria. A las 19 horas de ese día se tiene planificada una misa mayor en la parroquia Nuestra Señora de Candelaria, presidida por el arzobispo Gonzalo de Villa. Posteriormente se realizará la velación.

Ceremonia en Kaminaljuyú: Como parte de las actividades de homenaje, los restos del premio nobel de Literatura serán llevados a Kaminaljuyú el 14 de noviembre, donde se realizará una ceremonia maya que contará con la participación de Rigoberta Menchú Tum, premio nobel de la Paz.

Como parte de las actividades de homenaje, los restos del premio nobel de Literatura serán llevados a Kaminaljuyú el 14 de noviembre, donde se realizará una ceremonia maya que contará con la participación de Rigoberta Menchú Tum, premio nobel de la Paz. Honras fúnebres de Estado: Por la tarde del 14 de noviembre están previstas las honras fúnebres de Estado en el Palacio Nacional de la Cultura. Los asistentes también podrán visitar la exposición de documentos del Fondo Asturias.

Por la tarde del 14 de noviembre están previstas las honras fúnebres de Estado en el Palacio Nacional de la Cultura. Los asistentes también podrán visitar la exposición de documentos del Fondo Asturias. Inhumación de los restos de Miguel Ángel Asturias: Finalmente, a las 15 horas del 15 de noviembre está previsto que la urna con los restos de Miguel Ángel Asturias salga del Palacio Nacional de la Cultura rumbo al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, donde serán inhumados frente a su monumento funerario.

La intención es que los restos descansen en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, un lugar que permitiría cerrar el recorrido iniciado en su infancia y marcado por décadas de viajes, literatura y exilio, compartió anteriormente Sandino Asturias, nieto del escritor, con Prensa Libre.

Monumento funerario

En cuanto al monumento funerario, el Ministerio de Cultura anunció avances en la construcción de un pabellón ubicado entre la Plaza Maya, la explanada frente a la Gran Sala y la Plaza Mujeres, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

El monumento busca trascender el concepto de mausoleo tradicional y convertirse en un punto de convergencia entre el arte, la literatura y la arquitectura. Fue diseñado por el arquitecto Alejandro Paz y contará con la representación de un busto histórico del escritor.

Méndez Salinas detalló que se completó la primera fase de los trabajos, que incluye el armado y la fundición de los pilotes, así como el armado de las vigas y los elementos arquitectónicos.

Actualmente se están armando las vigas gemelas que sostienen parte de la estructura. Se tiene previsto que el 28 de octubre se realice la última fundición y se proyecta que la obra esté finalizada en los primeros días de noviembre.

Diseño del monumento funerario de Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Cortesía Ministerio de Cultura y Deportes)

