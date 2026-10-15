“La tumba del Gran Lengua”: la cantata escénica que se presentará en Guatemala para honrar la memoria de Miguel Ángel Asturias

La cultura de Guatemala contará con un acontecimiento trascendental con el retorno de los restos de Miguel Ángel Asturias al país. En junio pasado, el Gobierno ordenó repatriarlos desde Francia y disponer su inhumación en la capital.

Según las autoridades, los restos del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, quien recibió el Premio Lenin de la Paz en 1966 y fue galardonado en 1967 con el Premio Nobel de Literatura, llegarán al país y serán inhumados en el centro cultural que lleva su nombre, en la capital.

Las autoridades indicaron que se creará un monumento en su honor, cuya estructura arquitectónica estará ubicada entre la Plaza Maya y la Plaza Mujeres, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Además, se desarrollará un programa de actividades para honrar su legado.

Originalmente, los actos se programaron del 15 al 19 de octubre. Sin embargo, se modificó el calendario y se indicó que, hasta el momento, la inhumación está prevista para el domingo 15 de noviembre. También se efectuarán distintas actividades, entre las que destaca la presentación en el país de La tumba del Gran Lengua, una obra musical creada por el maestro Joaquín Orellana y dedicada al escritor nacional.

La tumba del Gran Lengua: una cantata escénica dedicada al Nobel de Literatura

De acuerdo con Orellana, su admiración por la literatura de Asturias lo llevó a crear una obra musical concebida como homenaje póstumo al escritor guatemalteco, la cual compuso entre el 2000 y el 2001.

Se trata de La tumba del Gran Lengua, una cantata escénica que estrenó en octubre del 2001 durante el Festival Iberoamericano de Teatro, en Cádiz, España.

“Me di a la tarea de conformar una obra que terminó siendo La tumba del Gran Lengua, una cantata escénica para honrar la memoria de un gran hombre, Miguel Ángel Asturias”, dijo Orellana, quien estrenará esa obra en Guatemala, en el marco del retorno de los restos de Asturias al país.

Joaquín Orellana afirma que sus útiles sonoros le dan vida a la obra que compuso como homenaje póstumo para el escritor guatemalteco

y premio nobel de literatura Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

De acuerdo con Orellana, al crear La tumba del Gran Lengua imaginó cómo el sepulcro de Asturias sigue vibrando debido al legado que dejó con su literatura.

“Esta es una obra icónica porque al referirnos a La tumba del Gran Lengua, se vuelve como su historia grabada en la piedra y está inspirada en toda la trayectoria y las letras del premio nobel de literatura”, explicó el compositor.

La tumba del Gran Lengua en Guatemala

La obra que Orellana dedicó a Asturias se presentará en Guatemala el 19, 24 y 30 de octubre, en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. De acuerdo con el maestro nacional, las entradas para esas presentaciones se agotaron.

“Ojalá que los guatemaltecos puedan observar y degustar una obra que se llama La tumba del Gran Lengua, una cantata escénica para honrar la memoria de un gran hombre, Miguel Ángel Asturias. Con el debido cariño hacia nuestro Nobel de Literatura, me parece muy adecuado que acudan a ver esta obra que resultará un gran estímulo hacia un grande de Guatemala”, indicó Orellana.

“Esos estímulos podrán también, a quienes la conocen solo a medias, a sentirse estimulados, a comprender más y más en el contenido de la literatura asturiana… Me satisface mucho, de manera que esa satisfacción mía aumentar mientras más guatemaltecos se acerquen a disfrutar la obra La tumba del Gran Lengua”, agregó.

El compositor académico y maestro guatemalteco Joaquín Orellana trabaja constantemente en obras musicales en las que destacan sus

reconocidos e innovadores útiles sonoros. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Instrumentos en la obra

El maestro Julio Santos dirigirá la obra de Orellana e indicó que durante la presentación de La tumba del Gran Lengua se utilizarán aproximadamente 60 útiles sonoros.

“Habrá cinco islas, cada una contará con dos percusionistas, y en cada isla habrá un promedio de 10 instrumentos. Entonces, como mínimo se utilizarán 60 útiles sonoros. Aparte, habrá dos quintetos de cuerdas, tres marimbistas, cuatro flautistas, tres músicos de percusión sinfónica, una viola solista y un canta-actor”, explicó Santos.

Julio Santos es el maestro autorizado por Joaquín Orellena para dirigir "La Tumba del Gran Lengua". (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

De acuerdo con Santos, durante cuatro meses han preparado la obra y los músicos han asistido a ensayos para pulir todos los detalles.

“La tumba del Gran Lengua también está integrada con un video que corre en el momento que la obra se está presentando y unos audios pregrabados. Es una obra bastante compleja y está lista para que la puedan apreciar y disfrutar como nosotros la estamos disfrutando. Es muy importante en este momento del retorno de los restos de Miguel Ángel Asturias, porque justamente La tumba del Gran Lengua es una obra que está dedicada 100% al escritor guatemalteco”, agregó el director musical.

Fernando López: el canta-actor en La tumba del Gran Lengua

De acuerdo con Orellana, el hilo narrativo de La tumba del Gran Lengua está a cargo de un canta-actor —un artista que domina tanto el canto como la actuación—, que en esta ocasión será Fernando López, cuyo papel será mantener, a lo largo de la obra, un diálogo imaginario con Miguel Ángel Asturias.

“Esta es una de las obras más importantes de la cultura musical, de la etnomusicología, del teatro performático que se ha hecho en Guatemala. Me siento muy complacido por la invitación del maestro Joaquín Orellana, para formar parte del elenco de este extraordinario montaje icónico”, comentó López.

Según Orellana, La tumba del Gran Lengua dura aproximadamente 90 minutos, debido a que incluye ritmos lentos, pasajes reiterativos y fondos musicales, mientras el canta-actor, Fernando López, relata los sueños que tuvo después de haber leído algunas páginas de Asturias.

Fernando López es el canta-actor en la obra "La Tumba del Gran Lengua". (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“El maestro Orellana escribió esta modalidad que se llama cantata escénica, La tumba del Gran Lengua es una ópera para un hombre solo. Esto significa que la interacción la lleva el conjunto sonoro, entre los útiles sonoros, la sección de cuerdas, marimba y muchos sonidos más. Entonces, el canta-actor lleva el drama a raíz de encontrarse con la literatura extraordinaria de Miguel Ángel Asturias”, agregó López.

“El canta-actor, desde que comienza la obra, aparece cantando uno de los hermosos temas musicales centrales de la obra que es bellísimo. La orquesta le va contestando. Entonces, es un diálogo que el canta-actor interroga a la orquesta y la orquesta le contesta”, indicó López.

“Los maestros Orellana y Santos me han apoyado a consolidar dentro de mí, no solo de la memoria, sino también del cuerpo, porque voy a estar narrando, actuando mediante desplazamientos escénicos e interpretando con la voz esta maravillosa obra del maestro Joaquín Orellana. Una tarea, como podrán imaginarse, monumental, pero hermosa porque requiere un reto del cual me siento muy feliz”, concluyó López.

La escenografía para La tumba del Gran Lengua

La obra de Joaquín Orellana contará con el apoyo de Guillermo Ramírez Valenzuela como director de escena, quien ha cuidado los detalles para que el espectador, además de escuchar, observe todos los elementos y momentos de esta creación.

“Básicamente la obra se compone de tres partes. La primera contará con la presentación de un extranjero que llega al país, se enamora de sus tradiciones, de sus volcanes, montañas y lagos, y por azares del destino, se queda a vivir 25 años en Guatemala”, dijo Ramírez.

“La segunda parte nos presenta a Emulo Lipolidón, uno de los personajes de Asturias, y lo presenta como un ser grotesco, donde el pueblo le hace burla y suceden momentos musicales muy hermosos. Y la tercera parte, este extranjero nos cuenta el amor que Asturias le tenía a la marimba y llega al extremo de una transfiguración, incluso, se pone un penacho como el de Tecún Umán para hacerlo lo más nacional posible, y al final, se burla de él mismo, siendo extranjero”, agregó.

Guillermo Ramírez Valenzuela es el director de escena en la cantata escénica "La Tumba del Gran Lengua". (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Según el director de escena, cada ensayo representó aproximadamente tres horas diarias y, aunque la parte escénica es mucho menor que la musical, el trabajo ha sido duro debido a que han acoplado el canto con la parte escénica, el movimiento y la luz, entre otros elementos.

“En el escenario habrá una cantidad infinita de instrumentos, los sonidos, los útiles sonoros, la marimba, el coro, y mucho más. Entonces, unificar todo eso será una tarea ardua, pero será para honrar el retorno de los restos de Asturias a Guatemala, algo que quedará como un momento importante para el país, ya que es nuestro Premio Nobel de Literatura, la persona más importante en las letras para la nación y qué lindo que sus cenizas sean depositadas aquí, en el Teatro Nacional, donde se contará con una escultura que acompañará sus restos”, finalizó Ramírez.

Presentaciones de La tumba del Gran Lengua

La cantata escénica que Joaquín Orellana creó para honrar el legado de Miguel Ángel Asturias tendrá tres presentaciones en la capital, el 19, 24 y 30 de octubre, a las 20 horas, en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, zona 1.

Julio Santos durante un ensayo de la obra "La Tumba del Gran Lengua". (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

De acuerdo con las autoridades, las entradas para esas presentaciones se agotaron. Sin embargo, quedará pendiente otra presentación en noviembre, cuando los restos de Asturias sean inhumados en el país.