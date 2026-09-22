Miguel Ángel Asturias: se reajusta la fecha de repatriación de los restos del Nobel de Literatura de París a Guatemala

La familia del nobel de literatura Miguel Ángel Asturias continúa, junto con el Ministerio de Cultura y Deportes, los preparativos para el retorno de sus restos al país. Como parte de este proceso, se anunció un ajuste en la fecha estimada para su regreso.

Fue el nieto del escritor guatemalteco, Sandino Asturias, quien confirmó a Prensa Libre el reajuste de la fecha de regreso de los restos. Meses atrás, la cartera había estipulado octubre como la fecha de retorno, pero este 22 de septiembre la familia proyectó una nueva fecha para noviembre del 2026.

Asturias destacó que no existía un compromiso para que los restos estuvieran en el país el 19 de octubre —cuando se celebra el natalicio del escritor—, sino que se tenía una proyección para su retorno entre octubre y noviembre.

Según explicó, el reajuste se debe a que Francia, país donde descansan los restos del nobel desde 1974, modificó la agenda de los actos de despedida.

“Francia está queriendo hacer un acto al más alto nivel y nosotros estamos esperando la confirmación de Francia para fijar una fecha, que será muy probablemente los primeros días de noviembre”, explicó. Es decir, los restos podrían llegar al país en noviembre.

Sandino Asturias compartió que no existe un retraso, dado que todos los preparativos ya están listos, sino que se ha hecho un ajuste de fechas en función de los actos que Francia busca realizar para despedir al nobel.

Asimismo, recalcó que no se puede dar una fecha exacta para la repatriación, ya que depende de la finalización de las actividades en Francia, pero descartó que los restos lleguen para el 19 de octubre.

Aunque los restos no lleguen para el día de celebración del nobel, Sandino Asturias aseguró que el 19 de octubre habrá una celebración en Guatemala y que la agenda de actividades del país se desarrollará con la llegada de sus restos, como parte de la recepción.

En cuanto al avance de los preparativos, Sandino Asturias destacó que este martes se reunieron con el ministro Luis Méndez Salinas, con quien continúan afinando los detalles de los actos que se realizarán.

“Los actos sí van a comenzar el 19 de octubre porque es el aniversario y lo vamos a celebrar. Posteriormente va a haber una serie de actividades desde el momento en que toca tierra los restos de Miguel Ángel Asturias”, destacó.

Los avances del monumento donde descansarán los restos también han continuado, comentó Sandino Asturias. Aseguró que han trabajado conjuntamente con diseñadores, artistas y el Ministerio para que este quede lo mejor posible, y destacó que lo que el mundo verá es algo que la familia ha aprobado.

El monumento, aseguró, debe estar listo antes del 19 de octubre, fecha en la que, según compartió, se podría dar la primera puesta en escena de La tumba del Gran Lengua, de Joaquín Orellana.