Cuartos de adobe, techo de lámina y piso de tierra, la casa de Hilda Sontay Herrera no es distinta a las demás en Chonanuleu, San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán.



En un rincón está el comal en donde cocina para su esposo, hijos y suegra. Cada vez con menos frecuencia, no por falta de ganas, sino porque no hay alimentos.



Son 11 personas las que sobreviven del maíz que logran cosechar y de cultivos como frijol, ayote y hiervas que crecen entre la milpa. Este año, la lluvia no llegó a tiempo, la tierra no produjo, y no queda nada más que comprar, una alternativa que en hogares como el de Hilda se frustra, porque el trabajo en la agricultura se escaseó por la sequía.





La sabiduría de los pueblos originarios dicta que la siembra se haga con las primeras precipitaciones, alrededor de abril. Este año, la temporada se atrasó, y fue hasta finales de mayo que se colocaron las semillas en la tierra. Cuando la lluvia dejó de caer y el calor aumentó, el crecimiento se interrumpió.



“Así como está la milpa, no vamos a cosechar nada. Se mira verde, pero adentro trae puro chilote, no cargó, no va a tener granos porque ya pasó el tiempo en que se desarrolla el elote”, dice Hilda, sobre lo que ocurre en su pequeña parcela.



En el 2025 la sequía también afectó, aunque en menor escala, y lograron cosechar tres quintales, que se consumieron en unas semanas. Han tenido que comprar el maíz más caro. Según sondeo de World Visión, el precio del grano subió 13.2% entre diciembre del 2025 y junio de este año. El frijol, 42.4%.





La Familia Sontay espera que el próximo año la lluvia les permita una buena cosecha y recuperarse del 2026. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos)

Menos comida



La sequía se siente en el plato. Los tiempos de comida en la casa de Hilda se han reducido a dos, y los niños son quienes más lo resienten. No comprenden, quieren comer, pero hay que racionar los alimentos para que duren unos días más.



En el día: frijol, tortillas, quizá huevos y algunas hierbas. Por la noche: “solo les doy un vasito de atol para sostenerlos”, dice la madre con pesar.



María Victoria es la tercera hija de la familia Sontay, acaba de cumplir 12 años, y a diferencia de sus hermanos está consciente de las dificultades que la falta de lluvia trajo a su hogar, a la aldea Chocanuleu.



“La sequía está afectando a mi familia, mis hermanitos no se dan cuenta, lo único que quieren es comer. Pero yo sé lo que les cuesta a mis papás darnos de comer todos los días”, indica María.



“Ahora solo dos tiempos de comida hacemos, —en la noche— les damos un vaso de atol con un tamalito o tortilla para que así se tranquilicen”, menciona la niña sobre el extremo al que han tenido que llegar para calmar el hambre de los más pequeños.



Los hijos de Hilda tienen desnutrición crónica, su baja talla los delata. El sufrir un cuadro agudo es un riesgo: en San Bartolo Aguas Calientes, el Ministerio de Salud ha identificado cinco casos en el año, y en Totonicapán van 722.





Trabajo escaso



Como la mayoría de los hombres en Chocanuleu, el esposo de Hilda es agricultor, una actividad golpeada por la sequía. La parcela familiar no produjo, así que ha tenido que buscar empleo en otros terrenos, pero el tiempo es difícil, solo logra trabajar tres días a la semana, y la paga no es suficiente para comprar comida.



Como un alivio, la familia había ingresado a un grupo de ahorro que se conformó entre los vecinos con el apoyo de World Vision. Cuando conseguían trabajo y lograban unos quetzales extras los ahorraban, al llegar la sequía y ante la falta de jornal, echaron mano de esos fondos para comprar maíz, les alcanzó para ocho quintales. Para el 6 de octubre que Prensa Libre visitó su hogar, solo les quedaba un quintal.



Si la milpa se hubiera logrado, en octubre habrían tapiscado —recolectar las mazorcas de maíz— y desgranado el frijol para almacenar y tener alimento para el tiempo crítico de hambre que se avecina, por el fenómeno El Niño, que según el pronóstico de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) alcanzará su punto máximo a finales del 2026 y principios del 2027.





El impacto



Ajustar o eliminar un tiempo de comida por un día, se puede aceptar. Pero cuando se llega a ese extremo por la pobreza, por la falta de alimento en casa, y lo poco que se come no calma el hambre, la percepción cambia, y más, si quien lo vive tiene rostro de niño.



Celina Calvimontes, nutricionista y coordinadora de la Instancia de Consulta y Participación Social (Incopás), explica que dejar de comer en muchos hogares empobrecidos es un método de supervivencia, y la sequía complicó más la situación.



Los primeros síntomas son hambre intensa, fatiga, irritabilidad, dolor de cabeza, dificultad de concentración, disminución del rendimiento físico y mental. Luego, el organismo empieza a utilizar las propias reservas, no solo de grasas o carbohidratos, también de los tejidos musculares para recurrir a las proteínas.





La vivienda de la familia Sontay es de tierra, adobe y lámina, una condición que tampoco favorece a la salud integral de los niños. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos)

“La restricción energética y nutricional sostenida en el tiempo provoca pérdida de peso —de masa muscular—, deficiencias de micronutrientes, anemia y disminuye la respuesta inmunitaria del organismo”, explica Calvimontes.



En la primera infancia las consecuencias son más graves, porque los niños están en etapa de desarrollo y de maduración de órganos y tejidos. Una alimentación insuficiente y sostenida en el tiempo, ocasiona retraso del crecimiento, es decir, desnutrición crónica, que afecta la evolución cognitiva ― requiere de un aporte adecuado de energía, proteínas, ácidos grasos esenciales y micronutrientes, como el hierro, zinc, yodo, magnesio―.



“Al comparar el desarrollo neurológico a través de imágenes cerebrales, los niños con buena nutrición y estimulación tienen un cerebro de buen tamaño para su edad, y las conexiones neuronales funcionan en óptimas condiciones. Mientras que, niños de la misma edad a los que se les han suprimido nutrientes y tiempos de comida, el cerebro es más chiquito, tienen más espacios vacíos, y eso no se recupera, es una huella para toda la vida: repercute en la memoria, el aprendizaje, el desarrollo cerebral, en las funciones articuladoras y motoras, que se arrastran a la edad adulta”, dice Calvimontes.