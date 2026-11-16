Cuando el hambre condiciona la permanencia en las aulas

El impacto de la sequía va más allá de no tener comida en la mesa. Para Laura Chávez también significa que su hija abandone los estudios, pues la prioridad en su hogar es juntar dinero para la comida.

“Todos los años siembro dos cuerdas de terreno y a veces levanto cinco quintales de maíz. Me dura para seis o cinco meses, pero este año… no hay nada”, comenta la madre soltera, que vive con su hija de 14 años en Chocaluleu, aldea de San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán, donde la agricultura es el principal sostén de las familias.

Las raíces marchitas de la milpa y la tierra agrietada evidencian la falta de agua. Al no tener sistema de riego, depende completamente de la lluvia para que los cultivos crezcan.

A finales de septiembre el cielo se abrió de nuevo, tras cerca de 60 días de sequía, fue un atisbo de esperanza para Laura, por lo que decidió arrancar la milpa seca, conseguir semilla y volver a sembrar.

Sin embargo, la lluvia fue irregular y dejó de caer a finales de octubre. El pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) de frentes fríos a partir de noviembre ponen en riesgo los cultivos.

“No sabemos si realmente vamos a recoger algo”, dice, mientras camina por la parcela que resembró, lo hace con cuidado de no pisar los brotes de las semillas que las aves hambrientas no se llevaron.

El año pasado logró unos quintales de maíz, pero esa reserva se acabó en agosto y ha tenido que comprar el grano, al doble del precio.

Para conseguir unos quetzales, Laura trabaja amarrando hilos para la fabricación de cortes ―pieza de la indumentaria maya―, a la semana le pagan Q75. Lo que consigue es para comprar alimentos. Si no logra juntar lo suficiente para el quintal de maíz, pide fiado y poco a poco va pagando.

Campos de milpa secos por la falta de lluvia durante la temporada 2026, en Chocaluleu, San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán, que forma parte del corredor seco. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos)

Crisis educativa

La hija de Laura estudia el segundo año del nivel básico, pero si la crisis alimentaria se agudiza, no podrá continuar sus estudios.

“El otro año va a cursar el tercero básico, y no sé si va a seguir, porque se gasta en útiles. Siento que ya no voy a poder, porque tenemos que comprar el maíz y ahora cuesta Q250 el quintal, y el criollo a Q500”, reflexiona con pesar.

La sequía condiciona la continuidad de los estudios de los niños y los adolescentes en las comunidades rurales, es un impacto poco visibilizado, y se mide en años de escolaridad perdidos.

Carlos Duarte, investigador del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (Iarna), señala que la sequía puede afectar el ámbito escolar, con estudiantes que abandonan los estudios para trabajar y apoyar en el hogar; baja el rendimiento, ya que “un niño con hambre no aprende”, también afecta el suministro de agua en las escuelas.

En venta lo último

Las familias rurales suelen tener aves de corral. El hogar de Laura no es la excepción, pero alimentarlas también representa gasto. Si bien, tenerlas le permite obtener huevos para el consumo diario, ya tiene en mente que de persistir la situación las venderá. Es un dilema, ya que es su única fuente de proteína.

“Nos hemos ayudado un poco de las gallinas, el otro año vamos a tener que venderlas para poder comprar el maíz. Por otro lado, nos van a faltar los huevitos, y tendremos que comprarlos”, dice.

Resiliencia

Confiada de que llovería en tiempo, América Herrera sembró en parte de su parcela la semilla de maíz que guardó el año pasado.

Seis meses después camina entre la “milpa huera”, así le nombra a la mazorca que se quedó vacía. La falta de lluvia afectó el desarrollo de la planta. Sin sequía suele obtener cerca de tres quintales de maíz, y ahora escasamente logrará uno.

Las plantas están un poco más altas que en otros terrenos, pero, como le sucedió a otros vecinos en la comunidad Retaljoc, Chocanuleu, San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán, al separar las hojas de la mazorca, no hay fruto. El jilote es más pequeño que un dedo pulgar, y está seco o carcomido por los gusanos, pues la sequía también trajo plagas a los cultivos.

“Sembré de nuevo, pero igual ya se echó a perder, no dio nada. No se va a recuperar nada de lo que invertimos”, dice, mientras abraza a su hija de cinco años. Tiene tres varones que trabajan y le apoyan económicamente, pero aún con el dinero que le envían, no alcanza más que para comer dos veces al día.

Este 2026 aunque algunos campos de milpas crecieron, no consiguieron llenar la mazorca de maíz, por lo que se considera una temporada perdida. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos)

Pequeña esperanza

Con el apoyo de World Vision Guatemala, familias como la de América han logrado sembrar en una parte de su parcela semilla mejorada, menciona Santiago Chay de la institución a nivel local.

Aquí la milpa está verde y más alta que la marchita. América la sembró con las últimas lluvias de junio, y con las que cayeron en septiembre y octubre espera cosechar este mes. El grano que logren le permitirá tener reserva de alimento para el próximo año.

En alianza con el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (Icta), World Vision ha distribuido una variedad de semilla (F-5) capaz de enfrentar la escasez de lluvia y otras adversidades del clima, y produce entre tres y cuatro quintales por cuerda de terreno. De acuerdo con Mario Rivera, gerente de programas World Vision, acciones como esta buscan que las familias sean resilientes a episodios climáticos como la sequía, provocada por el fenómeno El Niño.