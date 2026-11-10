Nuevo ministro del Maga asume con baja ejecución presupuestaria y una crisis agrícola por atender

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) queda a cargo del ingeniero agrónomo José Antonio López Leonardo tras la renuncia de María Fernanda Rivera Dávila, después de varios días en los que el Organismo Ejecutivo evitó confirmar la salida.

Rivera confirmó este lunes, por medio de un mensaje en la red social X, que presentó oficialmente su renuncia al Ejecutivo el pasado 15 de octubre. También aseguró sentirse alegre y satisfecha su trabajo.

“Ahora sí! Oficialmente renuncié el 15 de octubre y di el tiempo que se necesitara para el proceso de encontrar quién me reemplace. Me voy con la alegría y satisfacción del deber cumplido y muy orgullosa de haber demostrado que el MAGA puede funcionar y su gente es espectacular”, indica la publicación.

A pesar de la satisfacción expresada por Rivera, su salida ocurre entre cuestionamientos de distintos sectores de la sociedad y diputados debido a la baja ejecución presupuestaria del ministerio, así como a la atención del impacto generado por la emergencia que ha provocado el fenómeno del Niño, principalmente en el corredor seco, donde miles de familias se encuentran en riesgo alimentario debido a esta situación.

Durante el 2026, el Maga cuenta con un presupuesto vigente de Q2 mil 192 millones 769 mil 200, de los cuales, según datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), había ejecutado hasta el 31 de octubre un 58.06%, equivalente a Q1 mil 272 millones 275 mil 63.22, con un saldo por ejecutar de Q919 millones 703 mil 458.90.

Según datos del Ministerio de Finanzas Públicas, de los catorce ministerios que conforman el Organismo Ejecutivo, el Maga se encuentra en la antepenúltima posición en cuanto a ejecución presupuestaria, solo por encima del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), que ha ejecutado el 57% de su presupuesto, y del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), que ha ejecutado un 53%.

Falta de respuesta

La presidenta de la Comisión de Seguridad Alimentaria, Marleni Matías, indicó que, según los reportes que han tenido a la vista en la comisión, los principales cultivos afectados son los de maíz, frijol y arroz, lo que ha generado un impacto en unas 3.2 millones de familias, principalmente en los departamentos de Jutiapa, Baja Verapaz, Jalapa, Chimaltenango, Santa Rosa y Chiquimula.

También destacó que la sequía que afecta a distintos puntos del país representa un 93.84% de las pérdidas reportadas en estos productos, con un impacto económico de unos Q600 millones.

Qué queda pendiente por solventar en la cartera

Para los últimos meses del 2026, el Maga aún tiene pendiente solventar una serie de situaciones y desafíos, principalmente relacionados con la emergencia provocada por los fenómenos climáticos, así como con la implementación de políticas públicas que garanticen una atención adecuada a estos fenómenos.

Según las proyecciones del Maga, más de 1.2 millones de familias han sido afectadas por las consecuencias de los fenómenos climáticos en el país, que generaron la pérdida de cosechas y causaron problemas de desabastecimiento de granos y otros cultivos. Sin embargo, hasta el momento no se ha implementado una estrategia para atender a estas familias y brindarles el apoyo necesario para que puedan subsistir ante estos problemas.

En el primer semestre del 2026, la entonces ministra indicó que debido a un recorte presupuestario de Q58 millones, destinado a un total de Q2 mil millones para el subsidio a los combustibles, se decidió no comprar fertilizantes para distribuir entre los agricultores.

Según indicó Rivera, esta decisión también se tomó con base en las proyecciones climáticas relacionadas con el fenómeno del Niño, en las que se proyectó una reducción de las lluvias como consecuencia de la canícula prolongada para este año. Por ello, la exministra señaló que los fondos destinados a la compra de fertilizantes se redirigirían a la compra de alimentos y la atención de emergencias. “Si no llueve, realmente los fertilizantes no les sirven a los señores agricultores”, afirmó Rivera en esa ocasión.

Diversos motivos para su salida

Según el politólogo Renzo Rosal, la salida de la exministra de Agricultura se enmarca en varios factores, como los reacomodos habituales en el Ejecutivo, principalmente en un año electoral en el que suelen producirse cambios en el gabinete, “buscando una mayor efectividad del Gobierno en su último año o porque algunos funcionarios no tienen la capacidad de atraer o manejar todos los factores necesarios para mejorar la ejecución”.

Rosal señala que uno de los principales aspectos que pudieron motivar la salida de Rivera del Maga sería la crisis en el sector agrícola derivada de los fenómenos climáticos, las medidas de contingencia y el manejo de riesgos para afrontar esta problemática.

“El propio gobierno ha anunciado lo que además ya conocemos esta suerte de crisis de factores climáticos, que implican particularmente un nivel de liderazgo de quien está a cargo del Ministerio del Maga muy fuerte, porque es el que sostiene en buena medida las medidas de contingencia, de manejo de riesgos que se necesita para enfrentar además un fenómeno inusitado, es decir, en Guatemala hemos vivido fenómenos de vulnerabilidad climática, pero no probablemente de la contundencia de lo que en los próximos meses se va a necesitar”, asegura.

Por su parte, Cristhians Castillo, del Centro de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), considera que el principal reto que tiene el Maga, además de los mencionados anteriormente, es evitar que se convierta en una institución político-clientelar de cara a las elecciones que se realizarán el próximo año.

“Este es un ministerio que es vulnerable a ser instrumentalizado para la entrega de programas clientelares. Inclusive ha sido un ministerio que ha sido instrumentalizado como plataforma político partidista o político electoral”, asegura.

También considera que el ministerio ha sido visto por muchos de los exfuncionarios que han estado a la cabeza como una plataforma para impulsarse en la política. Además, al contar con gran cantidad de fondos, puede estar sometido a presiones políticas y de diversos sectores en un año tan importante como el electoral.

“Es una cartera muy politizada, una cartera que además maneja una serie de fondos importantes. Se especula que la ministra saliente ha estado sometida a presiones importantes y el que venga seguramente seguirá enfrentando las mismas presiones y eso es obviamente un riesgo”, concluye Castillo.

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Nuevo ministro del Maga asume con baja ejecución presupuestaria y una crisis agrícola por atender

La gestión de José López Leonardo abre una nueva etapa en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), que enfrenta cuestionamientos por la ejecución de su presupuesto y desafíos relacionados con la seguridad alimentaria y la atención a los productores.

La sequía impacta en la producción agrícola provocada por el fenómeno del Niño y que afecta a hogares de toda Guatemala es uno de los principales desafios que afronta el Maga al finalizar el 2026. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) queda a cargo del ingeniero agrónomo José Antonio López Leonardo tras la renuncia de María Fernanda Rivera Dávila, después de varios días en los que el Organismo Ejecutivo evitó confirmar la salida.

Rivera confirmó este lunes, por medio de un mensaje en la red social X, que presentó oficialmente su renuncia al Ejecutivo el pasado 15 de octubre. También aseguró sentirse alegre y satisfecha su trabajo.

“Ahora sí! Oficialmente renuncié el 15 de octubre y di el tiempo que se necesitara para el proceso de encontrar quién me reemplace. Me voy con la alegría y satisfacción del deber cumplido y muy orgullosa de haber demostrado que el MAGA puede funcionar y su gente es espectacular”, indica la publicación.

A pesar de la satisfacción expresada por Rivera, su salida ocurre entre cuestionamientos de distintos sectores de la sociedad y diputados debido a la baja ejecución presupuestaria del ministerio, así como a la atención del impacto generado por la emergencia que ha provocado el fenómeno del Niño, principalmente en el corredor seco, donde miles de familias se encuentran en riesgo alimentario debido a esta situación.

Durante el 2026, el Maga cuenta con un presupuesto vigente de Q2 mil 192 millones 769 mil 200, de los cuales, según datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), había ejecutado hasta el 31 de octubre un 58.06%, equivalente a Q1 mil 272 millones 275 mil 63.22, con un saldo por ejecutar de Q919 millones 703 mil 458.90.

Según datos del Ministerio de Finanzas Públicas, de los catorce ministerios que conforman el Organismo Ejecutivo, el Maga se encuentra en la antepenúltima posición en cuanto a ejecución presupuestaria, solo por encima del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), que ha ejecutado el 57% de su presupuesto, y del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), que ha ejecutado un 53%.

Falta de respuesta

La presidenta de la Comisión de Seguridad Alimentaria, Marleni Matías, indicó que, según los reportes que han tenido a la vista en la comisión, los principales cultivos afectados son los de maíz, frijol y arroz, lo que ha generado un impacto en unas 3.2 millones de familias, principalmente en los departamentos de Jutiapa, Baja Verapaz, Jalapa, Chimaltenango, Santa Rosa y Chiquimula.

También destacó que la sequía que afecta a distintos puntos del país representa un 93.84% de las pérdidas reportadas en estos productos, con un impacto económico de unos Q600 millones.

Qué queda pendiente por solventar en la cartera

Para los últimos meses del 2026, el Maga aún tiene pendiente solventar una serie de situaciones y desafíos, principalmente relacionados con la emergencia provocada por los fenómenos climáticos, así como con la implementación de políticas públicas que garanticen una atención adecuada a estos fenómenos.

Según las proyecciones del Maga, más de 1.2 millones de familias han sido afectadas por las consecuencias de los fenómenos climáticos en el país, que generaron la pérdida de cosechas y causaron problemas de desabastecimiento de granos y otros cultivos. Sin embargo, hasta el momento no se ha implementado una estrategia para atender a estas familias y brindarles el apoyo necesario para que puedan subsistir ante estos problemas.

En el primer semestre del 2026, la entonces ministra indicó que debido a un recorte presupuestario de Q58 millones, destinado a un total de Q2 mil millones para el subsidio a los combustibles, se decidió no comprar fertilizantes para distribuir entre los agricultores.

Según indicó Rivera, esta decisión también se tomó con base en las proyecciones climáticas relacionadas con el fenómeno del Niño, en las que se proyectó una reducción de las lluvias como consecuencia de la canícula prolongada para este año. Por ello, la exministra señaló que los fondos destinados a la compra de fertilizantes se redirigirían a la compra de alimentos y la atención de emergencias. “Si no llueve, realmente los fertilizantes no les sirven a los señores agricultores”, afirmó Rivera en esa ocasión.

Diversos motivos para su salida

Según el politólogo Renzo Rosal, la salida de la exministra de Agricultura se enmarca en varios factores, como los reacomodos habituales en el Ejecutivo, principalmente en un año electoral en el que suelen producirse cambios en el gabinete, “buscando una mayor efectividad del Gobierno en su último año o porque algunos funcionarios no tienen la capacidad de atraer o manejar todos los factores necesarios para mejorar la ejecución”.

Rosal señala que uno de los principales aspectos que pudieron motivar la salida de Rivera del Maga sería la crisis en el sector agrícola derivada de los fenómenos climáticos, las medidas de contingencia y el manejo de riesgos para afrontar esta problemática.

“El propio gobierno ha anunciado lo que además ya conocemos esta suerte de crisis de factores climáticos, que implican particularmente un nivel de liderazgo de quien está a cargo del Ministerio del Maga muy fuerte, porque es el que sostiene en buena medida las medidas de contingencia, de manejo de riesgos que se necesita para enfrentar además un fenómeno inusitado, es decir, en Guatemala hemos vivido fenómenos de vulnerabilidad climática, pero no probablemente de la contundencia de lo que en los próximos meses se va a necesitar”, asegura.

Por su parte, Cristhians Castillo, del Centro de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), considera que el principal reto que tiene el Maga, además de los mencionados anteriormente, es evitar que se convierta en una institución político-clientelar de cara a las elecciones que se realizarán el próximo año.

“Este es un ministerio que es vulnerable a ser instrumentalizado para la entrega de programas clientelares. Inclusive ha sido un ministerio que ha sido instrumentalizado como plataforma político partidista o político electoral”, asegura.

También considera que el ministerio ha sido visto por muchos de los exfuncionarios que han estado a la cabeza como una plataforma para impulsarse en la política. Además, al contar con gran cantidad de fondos, puede estar sometido a presiones políticas y de diversos sectores en un año tan importante como el electoral.

“Es una cartera muy politizada, una cartera que además maneja una serie de fondos importantes. Se especula que la ministra saliente ha estado sometida a presiones importantes y el que venga seguramente seguirá enfrentando las mismas presiones y eso es obviamente un riesgo”, concluye Castillo.