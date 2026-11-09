Gobierno designa a José Antonio López Leonardo como ministro de Agricultura tras la renuncia de María Fernanda Rivera

El Gobierno de Guatemala anunció este lunes 9 de noviembre la designación de José Antonio López Leonardo como nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), en sustitución de María Fernanda Rivera, quien hizo pública su renuncia al cargo por medio de sus redes sociales.

El anuncio oficial se produce después de que Rivera revelara que había presentado su renuncia desde el pasado 15 de octubre y que permaneció en el cargo mientras se desarrollaba el proceso para encontrar a su sustituto.

“Ahora sí! Oficialmente renuncié el 15 de octubre y di el tiempo que se necesitara para el proceso de encontrar quién me reemplace. Me voy con la alegría y satisfacción del deber cumplido y muy orgullosa de haber demostrado que el MAGA puede funcionar y su gente es espectacular!”, escribió Rivera en sus redes sociales.

Hasta ahora, ni el Gobierno ni Rivera han revelado los motivos de su salida del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

Secretaría de Comunicación descartaba cambios

Pese a que la exfuncionaria aclaró que había presentado su renuncia el 15 de octubre, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia aseguró, a las 18.48 horas del pasado domingo, que no había cambios en la conducción de esa cartera.

“Hasta el momento, no hay información oficial sobre cambios en la conducción del MAGA. Si se tiene actualización al respecto se comunicará por los canales oficiales”, señaló la Secretaría.

La declaración se produjo antes de que el Gobierno anunciara la designación de López Leonardo como nuevo titular del MAGA.

¿Quién es José Antonio López Leonardo?

Según la información biográfica divulgada por el Gobierno, José Antonio López Leonardo es ingeniero agrónomo en Recursos Naturales Renovables, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

También posee una maestría en Administración de Empresas por la Universidad Rafael Landívar y estudios de posgrado en Formulación y Evaluación de Proyectos por la Usac. Además, cuenta con una especialización en estrategias para el desarrollo rural por el Centro KOICA.

En su trayectoria profesional figura su desempeño como coordinador territorial del Plan Trifinio Guatemala, donde estuvo encargado de apoyar proyectos y programas de cooperación internacional con gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil.

También trabajó como consultor de agronegocios para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con participación en proyectos relacionados con la agroindustria del aguacate, el sector forestal y el análisis de oportunidades comerciales en Europa y Estados Unidos.

López Leonardo tiene experiencia en la administración pública. En el MAGA fue asesor del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural (Vider) y director de Cambio Climático.

Además, ocupó cargos relacionados con la planificación territorial en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y con el ordenamiento territorial y la conflictividad en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).

También fue coordinador del proyecto Lachuá para la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza.