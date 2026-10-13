Sequía: Maga pide Q145.7 millones para riego pese a baja ejecución y descarta fertilizantes para 2027

Muchos hogares que viven de la agricultura dependen de la lluvia para que sus cultivos se desarrollen. Sin embargo, el fenómeno El Niño ha provocado sequía y, aunque en octubre se han registrado precipitaciones, los pronósticos indican que el período seco se reanudará en noviembre y se extenderá hasta los primeros meses del 2027. Estas condiciones afectan la producción agrícula y en el caso del maíz se estima una afectación del 27%.

En ese contexto de escasez de agua, el riego es una alternativa que garantiza la supervivencia de las plantaciones y protege a los hogares de la inseguridad alimentaria.

Para el 2027, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) solicita Q145.7 millones destinados a riego, Q91.8 millones más que los Q53.9 millones contemplados para el 2026. Este año, la cartera cuenta con dos componentes presupuestarios relacionados con esta actividad, ambos con baja ejecución.

Uno de los componentes dispone de Q24 millones para la instalación de sistemas de riego, bajo el enfoque de dotación de insumos para la implementación y el fortalecimiento de unidades para ese propósito. Al 30 de septiembre, la ejecución era de Q713 mil 684.69, es decir, un 2.96%.

La cartera informó que el bajo nivel de ejecución se debe principalmente a que varios proyectos están “en proceso de gestión administrativa previo a su aprobación y ejecución”.

Una vez concluidos dichos procesos y formalizadas las adjudicaciones, espera que la ejecución llegue al 99% al cierre del 2026.

Se indicó que al 31 de agosto, el Maga fortaleció las capacidades técnicas y proporcionó insumos para la implementación de sistemas de riego a 687 familias productoras en Chimaltenango, El Progreso, San Marcos, Petén, Baja Verapaz, Chiquimula, Quetzaltenango, Zacapa y Santa Rosa.

En varias citaciones en el Congreso, diputados de distintas bancadas han cuestionado que, pese al embate de la sequía, la cartera aún está terminando de entregar los materiales para los sistemas de microrriego y continúa con las capacitaciones para la captación de agua. Por ello, se considera que las acciones son tardías.

El segundo de los componentes para riego, suma Q29.8 millones en el programa Construcción, ampliación, mejoramiento y reposición de infraestructura de riego. Al 12 de octubre, la ejecución estaba en 0%, según el portal de contabilidad pública.

Al respecto, el ministerio refirió que los proyectos de inversión están en diferentes etapas del proceso y que, de concretarse, se estima ejecutar todo el presupuesto asignado para tal fin.

El informe La sequía, los cultivos y el corredor seco centroamericano, de Oxfam, señala que los sistemas de riego son una medida a mediano plazo para reducir el riesgo de pérdida de cosechas en los departamentos con mayor severidad hídrica. El llamado a las instituciones gubernamentales es a apoyar a los agricultores frente a futuros eventos de El Niño.

El proyecto del Maga para el 2027, que se encuentra en discusión en el Congreso, asciende a Q2 mil 608.9 millones. Esta cifra representa un aumento de Q136.1 millones (5.51%) respecto del presupuesto aprobado para el 2026, que es de Q2 mil 472.8 millones.

Presupuesto 2027

En el presupuesto del 2027, el Maga contempla Q75.7 millones para el establecimiento de 141 sistemas de riego, con lo que se dotará de insumos a 3 mil 864 familias productoras para incrementar la capacidad productiva. Además, se contemplan Q70 millones para financiar proyectos de inversión en dichos sistemas. Ambos montos suman Q145.7 millones.

La cartera explicó que con estos recursos se contribuirá a mejorar la disponibilidad de agua para la producción agropecuaria y se promoverá la resiliencia de los sistemas productivos frente a la variabilidad climática, con un enfoque de agricultura regenerativa, como parte del programa de suelo y agua para el futuro.

Agregó que el próximo año se priorizará la dotación de insumos para establecer sistemas de riego y que será un trabajo articulado entre el Maga y los grupos organizados de productores, bajo un esquema de corresponsabilidad en el que el ministerio dará los insumos, materiales y asistencia técnica, mientras que los productores pondrán la mano de obra.

“Este mecanismo optimiza el uso de los recursos públicos, y fomenta la participación comunitaria, el sentido de apropiación de la infraestructura instalada y la sostenibilidad de las intervenciones en el mediano y largo plazo”, dijo el Maga. Este mecanismo garantiza la continuidad de la producción agrícola y la seguridad alimentaria y nutricional en los territorios priorizados, según la cartera.

Rafael López, director de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos (DIGEGR) del Maga, indicó que, para el trimestre de octubre, noviembre y diciembre, se prevé que las temperaturas elevadas continúen, principalmente en zonas del sur y norte del país. Estas condiciones podrían combinarse con un déficit de lluvias.

No habrá fertilizantes

Este año, el Maga no compró ni distribuyó fertilizantes, una medida que resintieron los agricultores, principalmente los de infrasubsistencia y los pequeños productores. La decisión se justificó por la poca efectividad del insumo debido a la escasez de lluvias, un comportamiento provocado por el fenómeno El Niño.

Para el 2027, el presupuesto de la cartera no incluye la adquisición de fertilizantes y se priorizarán intervenciones para promover la agricultura regenerativa por medio de la producción de bioinsumos, dotaciones de semillas de granos básicos y hortalizas, y acciones vinculadas a la conservación del suelo y el agua, entre otras.

“Derivado de los impactos generados por el incremento en los precios de los combustibles y el alza sostenida en los costos de diversos insumos agrícolas ―como fertilizantes―, resulta pertinente promover la transición hacia sistemas de producción más eficientes, sostenibles y resilientes, mediante el fortalecimiento de prácticas de agricultura regenerativa, orientadas a mejorar la salud y fertilidad de los suelos, optimizar el uso del agua, favorecer la recuperación de los recursos naturales y reducir progresivamente la dependencia de insumos de origen externo”, señaló el ministerio. En esas acciones se enfocará el próximo año.