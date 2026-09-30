Maga esperó tres meses por Q20 millones para alimentos mientras avanza emergencia por sequía

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) ya cuenta con los Q20 millones que la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán) le cedió para la compra de alimento fortificado que distribuirá a familias en inseguridad alimentaria. Los fondos llegan tres meses después de que la cartera solicitara los recursos.

Durante la tercera reunión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasán), la viceministra del Maga, Dinorah Haydeé Herrera del Valle, señaló que el pasado 18 de septiembre se suscribió el convenio con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) para adquirir el alimento, el cual fue aprobado mediante el acuerdo ministerial 150-2026.

Una semana después, la cartera gestionó ante el Ministerio de Finanzas el traslado de los fondos hacia el PMA.

Según el Maga, el objetivo del alimento fortificado es incrementar el contenido calórico y nutricional de los beneficiarios. Se busca entregar cuatro bolsas de 900 gramos cada una, que se añadirán a las raciones que ya se reparten a las familias en inseguridad alimentaria, las cuales incluyen frijol, arroz, harina de maíz nixtamalizado o maíz, aceite de origen vegetal, hojuela de avena, azúcar fortificada con vitamina A, sal yodada y mezcla de harina de maíz y soya fortificada con vitamina A.

El último informe oficial reporta 3.2 millones de personas en inseguridad alimentaria.

¿Cuánto comprarán?

La viceministra explicó que con los Q20 millones incorporarán cuatro bolsas de alimento fortificado en 200 mil raciones que se adquirieron con anterioridad, a un costo de Q12.8 millones.

Además, comprarán 27 mil 272 raciones que incluyen cinco bolsas de alimento fortificado, lo que representa un desembolso de Q7.2 millones, para completar el monto del convenio.

La vicepresidenta Karin Herrera, quien preside el Conasán, señaló que de los Q20 millones, el 64% se estaría destinando a la compra del alimento fortificado y el restante 36%, a raciones de alimentos, lo que obedece a la emergencia por la sequía que atraviesa el país.

La Sesán ya trasladó al Maga los listados de las personas que están en inseguridad alimentaria y que serán beneficiadas con el alimento, según la viceministra.

A través del PMA, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) también adquirirá raciones de alimento específicamente para distribuir a familias de agricultores que perdieron sus siembras por la sequía prolongada. El desembolso será de Q500 millones por 671 mil raciones que comenzarán a entregarse en noviembre.

Pide acortar tiempos

En su intervención, la vicepresidenta solicitó a las instituciones que integran el Conasán que agilicen los procesos para la validación de los listados y los tiempos de entrega de las raciones a las familias en vulnerabilidad. “Lo que queremos es que lleguen rápidamente”, dijo la funcionaria.

Ante el cuestionamiento de la respuesta tardía por parte del Gobierno a la emergencia generada por la sequía, la vicepresidenta Karin Herrera indicó que ministerios como el Maga han estado trabajando con distintos programas para atender a la población en inseguridad alimentaria y a niños con desnutrición aguda.

“Hemos estado en otras gestiones previas. Hay una gestión en Estados Unidos para una donación de alimentos que se hizo desde hace varias semanas por parte de Vicepresidencia y también la gestión del alimento fortificado”, indicó Karin Herrera.

Agregó que desde marzo en el Conasán se realizan medidas anticipatorias, como el aumento de brigadas de salud para detectar a niños con desnutrición aguda, que de 77 pasaron a 124.

“Lo que hoy solicité fue la reducción de tiempos. Se tienen que hacer todos los esfuerzos para que el personal sea un poco más ágil para lograr esa respuesta inmediata a las familias”. Karin Herrera, vicepresidente de la República

Por su parte, la ministra del Maga agregó que las previsiones apuntan a que noviembre y diciembre serán meses críticos y que las acciones que realizan “están justo a tiempo para poder atender ese pico que va a venir”.