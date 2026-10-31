Cinco instituciones de salud solicitan aumentos de presupuesto que suman Q190 millones para el 2027

Distintas organizaciones que prestan servicios de salud y que se convierten en un brazo del Ministerio de Salud para brindar atención especializada a población en condición de vulnerabilidad piden un aumento de presupuesto para el 2027.

La Liga Nacional contra el Cáncer (Incán), la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica (Unop), la Unidad de Cirugía Cardiovascular (Unicar), la Fundación de Asistencia Social de la Arquidiócesis de Guatemala y la Asociación Obras Sociales del Santo Hermano Pedro se presentaron ante la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda para justificar la asignación de más recursos, debido al incremento de pacientes que llegan a sus instalaciones en busca de asistencia. Entre las cinco solicitan que se les asignen Q190 millones más para funcionar el próximo año.

Atención al cáncer

El Incán es una institución especializada en la atención del cáncer, que abarca desde la prevención y el diagnóstico hasta el tratamiento y seguimiento de pacientes, entre los que se cuentan los referidos por el sistema de salud pública. De acuerdo con el médico Francisco Coma, el presupuesto asignado este año es de Q170 millones y solicitan que se incremente a Q250 millones.

De enero a septiembre del 2026, la institución ha dado atención integral a 5 mil 408 pacientes provenientes de distintos departamentos y, pese a que el año no ha finalizado, la cifra representa un incremento del 14.45% en comparación con los 4 mil 724 que atendieron hasta diciembre del 2025.

Coma señaló que la demanda de atención oncológica en Guatemala va en aumento. Los datos presentados por el Incán refieren que cada año se diagnostican aproximadamente 18 mil nuevos casos de algún tipo de cáncer. En las mujeres, los más frecuentes son los de mama y cérvix; en los hombres, los de estómago, hígado y próstata, mientras que en los niños son los linfomas y las leucemias.

Además de servicios diagnósticos —tomografía axial computarizada, radiología digital y resonancia magnética—, ofrecen tratamientos de quimioterapia y radioterapia —cuentan con tres aceleradores lineales—, así como cuidados paliativos. Los médicos son subespecialistas en cada una de las áreas de la oncología.

La Unop también se especializa en la atención de pacientes con cáncer, pero en la población pediátrica, con asistencia clínica, cirugía, imágenes diagnósticas, quimioterapia, radioterapia, cuidados paliativos, soporte nutricional, psicológico y social, así como albergue. Los servicios que presta han permitido una sobrevivencia del 67% en los pacientes atendidos.

El aporte estatal este año asciende a Q120 millones; sin embargo, por el incremento de personas con la enfermedad y la demanda de servicios, solicita Q180 millones. Es un aumento de Q60 millones que le permitirá atender a 550 pacientes nuevos.

“Como el tratamiento es de larga duración, tenemos pacientes que como mínimo requieren hasta dos años de tratamiento y, luego, les damos seguimiento por cinco años. Eso hace que el volumen llegue a 7 mil 668 pacientes activos en tratamiento y 18 mil 732 en seguimiento. Esto nos demanda espacio, recursos, insumos y presupuesto”, dijo uno de los representantes de la Unop.

Entre los proyectos que la unidad espera implementar con el apoyo de más recursos están la habilitación de seis habitaciones individuales, la activación del programa de trasplante de médula ósea y la incorporación de inmunoterapia.

Afecciones del corazón

Las enfermedades cardiovasculares son uno de los principales problemas de salud de Guatemala. El registro epidemiológico del Ministerio de Salud indica que la tasa de prevalencia para el 2025 era de mil 503 casos por cada 100 mil habitantes y, de enero a septiembre de este año, se reportaron 137 mil 932 casos. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo.

Unicar se encarga de atender a personas con enfermedades cardiovasculares y cardiopatías congénitas —población pediátrica—, desde el diagnóstico hasta el tratamiento de la enfermedad mediante cirugías y otros procedimientos, como la implantación de válvula aórtica transcatéter (TAVIS), angioplastias e implante de marcapasos, entre otros, según personeros de la institución.

Con los Q110 millones de presupuesto que se le asignó el Ministerio de Salud en el 2026, la unidad se propuso atender a 34 mil 862 pacientes, pero al cierre de septiembre ya había asistido a 33 mil 288, con lo que tendrá dificultades para cubrir el resto del año.

La solicitud es que el presupuesto para el 2027 sea de Q150 millones, lo que le permitirá atender a 39 mil 20 pacientes adultos y pediátricos.

Apoyo integral

A la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda también se acercó la Fundación de Asistencia Social de la Arquidiócesis para justificar los Q5 millones más de presupuesto que piden para trabajar en el 2027. Actualmente tiene asignados Q35 millones.

La institución acerca la atención primaria en salud y los servicios especializados a la población de escasos recursos, mediante un modelo integral, preventivo y multidisciplinario, y de la unidad endocrinológica pediátrica.

El hospital atiende desde recién nacidos hasta adolescentes de 17 años con 11 meses, en consulta externa y especialidades pediátricas, como psicología, terapia del habla, fisioterapia, procedimientos odontológicos y monitoreo nutricional integral. También realiza procedimientos quirúrgicos y cuenta con un área de hospitalización.

No solo trabaja con pacientes con diabetes mellitus, sino también con quienes presentan baja talla, pubertad precoz, hipotiroidismo e hipertiroidismo. Con el presupuesto asignado actualmente alcanzará a 60 mil 43 menores.

La Asociación Obras Sociales del Santo Hermano Pedro también solicita que el aumento Q5 millones más en el presupuesto para el 2027, con el fin de ampliar la cobertura de atención integral a personas con discapacidad y adultos mayores —cuidados médicos y de enfermería, rehabilitación física, psicología y terapia lúdica—, recuperación nutricional infantil para niños con desnutrición y servicios hospitalarios a través de cinco sedes.

Este año, el Ministerio de Salud le trasladó Q45 millones para funcionar y, hasta septiembre, la asociación había dado 243 mil 479 servicios en las distintas áreas de atención.

Tanto el diputado Jorge Mario Villagrán, de la Comisión de Finanzas, como la diputada Ivana Bonilla resaltaron la labor que realizan estas instituciones para acercar los servicios de salud a la población, por lo que consideran que la asignación de más presupuesto es necesaria para para continuar con su labor.