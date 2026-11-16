El corredor seco golpea a nuevos lugares en donde le maíz dejó de crecer

La “lluvia del sembrador”, como le denominan los pobladores, se atrasó, y nueve de cada 10 agricultores de Totonicapán sembraron tarde.

Hay semilla que logró germinar, y son las milpas que se observa en los campos. “Quizás están verdes, pero este ciclo fisiológico de la planta debió suceder entre julio y agosto, que es cuando comienza a chilotear ―la mazorca empieza a desarrollarse―, pero eso está sucediendo ahora, en octubre”, explica José Wulliam Son, gerente clúster Occidente de World Vision.



La planta no creció, y aunque algunas tienen hojas, la tusa está vacía. En octubre, la mazorca debería estar llena, y los agricultores, doblado la milpa para que el grano seque, luego tapiscar y guardar el maíz para el próximo año, lo que no ocurrió.



Las familias de Chocanuleu también perdieron otros cultivos como ayote, frijol, habas y hierbas que siembran entre la milpa, y que les permite tener alimento en el tiempo de escasez.



Yovani Tayún, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) de la localidad, indica que en San Bartolo Aguas Calientes se perdieron 300 hectáreas de maíz. El municipio está en alerta roja por la sequía.

Una vecina de la aldea Chocaluleu, San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán, muestra la raíz de la milpa de la cosecha del 2026, muerta por la falta de agua. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos)

En riesgo

El corredor seco es una zona con un comportamiento climático árido, donde llueve poco, la sequía es prolongada, la afectación de los cultivos es severa, la inseguridad alimentaria y la desnutrición infantil golpea con fuerza, originalmente abarcaba zonas de Zacapa, El Progreso, Jalapa, Chiquimula, Jutiapa y Santa Rosa.



Pero, Carlos Duarte, investigador del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (Iarna), indica que el cambio climático ha provocado que esas condiciones trasciendan territorios y que esa franja se extienda en el mapa: Chocanuleu es parte del corredor seco ampliado, como otros poblados del occidente guatemalteco.



“En estas zonas del altiplano se han reducido drásticamente las lluvias, quizá no sean tan áridas como Zacapa o Chiquimula, pero sí son más secas de lo que eran hace 10 años o 15 años. Aquí la falta de lluvia también dañó las siembras, por eso, los hogares necesitan asistencia alimentaria”, dice Duarte.

Pronóstico crítico

El país ingresó en julio a la canícula con un déficit de lluvia del 30%, según pronósticos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). Las lluvias se ausentaron y el corredor seco es el más afectado.



Aunque en septiembre y octubre llovió, como producto de la temporada ciclónica, Edwin Rojas, director de la institución, indicó el pasado 30 de septiembre, durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasán), que sería insuficiente para compensar el déficit de agua en los suelos.



Fue una falsa esperanza para algunos agricultores, que arrancaron la milpa seca y se animaron a resembrar confiados en que las precipitaciones continuarían; pero, la temporada lluviosa finalizó el pasado 27 de octubre y los nuevos cultivos se perderán: no habrá comida, ni semilla para la próxima siembra.



Se suman que el conflicto en el estrecho de Ormuz disparó el precio de los fertilizantes. La urea subió 120%, y escapa del bolsillo de los agricultores, explica Érick Calderón, Gerente de Estrategia para World Vision.



Mientras que la posibilidad de que el Maga repartiera fertilizantes se esfumó este año. La cartera no compró el producto para dar a los agricultores, y la justificación fue que el abono químico solo tiene efecto cuando hay suficiente humedad en el suelo y que el 30% del presupuesto disponible sirvió para financiar el subsidio por el alza de los combustibles. Para el 2027, la institución tampoco prevé entregarlo.

Con milpas raquíticas, sin mazorcas, la disponibilidad de alimentos para las familias campesinas de Totonicapán será crítica de noviembre 2026 a enero 2027.

Un acto de sobrevivencia

Pero un estudio de World Vision realizado en comunidades de la localidad señala que, seis de cada diez hogares ya tienen una cobertura alimentaria crítica o limitada, y la situación empeorará.

Deberán comprar alimento, pero la sequía también redujo el jornal agrícola, y con ello, la posibilidad de que las familias obtengan unos quetzales.



Para conseguir dinero, no queda más que vender las aves de patio (el 16% de los hogares ya lo ha hecho), empeñar herramientas agrícolas o migrar (5% ya lo hizo) para conseguir trabajo, lo más severo ocurre cuando venden sus tierras o se endeudan, señala Calderón.



“Sin disponibilidad de alimentos empieza una época de sobrevivencia. Lo que preocupa es que cuando se habla de la crisis del corredor seco, la ayuda se va al oriente del país, pero en el occidente hay familias que también están en crisis”, agrega.



Tayún menciona que los extensionistas en San Bartolo Aguas Calientes contabilizan alrededor de 4 mil familias cuyas cosechas se perdieron. Los daños alcanzan 300 hectáreas, principalmente de maíz criollo, que asciende a Q2 millones 400 mil de pérdidas.



De acuerdo con Germán García, de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) de la localidad, las familias identificadas están en riesgo de inseguridad alimentaria y los niños, de caer en desnutrición aguda, por ello, en el municipio se activó el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) para gestionar la asistencia alimentaria por la emergencia de la sequía que dará la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).



Sin embargo, la ayuda no será inmediata, pues hay un protocolo engorroso que seguir: el personal del Maga identifica a las familias, los listados deben ser validados por el COE municipal, que luego los eleva al COE departamental, y este los envía a la Conred en la capital, es un proceso de semanas.

Vista panorámica de un caserío de la aldea Chocaluleu, San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos)