Estados Unidos anunció recompensas de US$10 millones por cada uno de dos guatemaltecos vinculados con organizaciones del narcotráfico que operan en la frontera entre Guatemala y México: Axel Bladimir Montejo Sáenz, conocido como Mosh, señalado como lugarteniente de Los Huistas, y Walfre Donaldo Calderón Calderón, el Teniente Jr., quien presuntamente quedó al frente del cartel Chiapas-Guatemala tras la muerte de su padre.

El anuncio fue efectuado por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, mediante el Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP, por sus siglas en inglés).

Las autoridades estadounidenses ofrecen hasta US$10 millones por información que conduzca al arresto o aporte detalles para la condena de cada uno de los señalados.

Sin embargo, la situación de ambos es distinta. Montejo Sáenz fue capturado el 9 de noviembre del 2026, mientras que Calderón Calderón continúa pendiente de captura.

De acuerdo con el Departamento de Estado, ambos vinculados con narcotráfico, extorsión, tráfico de armas, trata de personas y asesinato en la frontera entre Guatemala y México.

Las autoridades estadounidenses también los vinculan con el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización designada como terrorista extranjera por la Administración de Donald Trump.

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Las acusaciones contra Mosh y el Teniente Jr.

El 1 de noviembre del 2018, Montejo Sáenz fue acusado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California de conspiración para la distribución internacional de cocaína.

Montejo Sáenz ha sido identificado como uno de los principales lugartenientes de Los Huistas y coordinador del transporte de narcóticos. También es yerno de Eugenio Darío Molina López, alias el Botas, señalado como cabecilla de esa estructura.

Por su parte, Calderón Calderón fue acusado el 31 de mayo del 2019 ante el mismo tribunal federal, también por conspiración para la distribución internacional de cocaína.

Calderón Calderón, alias el Teniente Jr., es hijo de Baldemar Calderón Carrillo, alias Tío Balde, quien murió el 8 de junio del 2025 durante un enfrentamiento con miembros de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), de Chiapas, México, en La Mesilla, Huehuetenango.

Aunque inicialmente se informó que el Teniente Jr. también había muerto durante ese enfrentamiento, los análisis forenses descartaron esa versión.

Tras la muerte de su padre, Calderón Calderón habría quedado al frente del cartel Chiapas-Guatemala, estructura que opera en la frontera entre Guatemala y México.

.@StateDeptSpox: @StateDept ofrece recompensas de hasta US$20 millones, en el marco del Programa de Recompensas por Narcóticos, por información que conduzca al arresto y/o la condena de “Mosh” y “El Teniente Jr.”, líderes del Cártel Chiapas y Guatemala, nrcoterroristas vinculados al CJNG, al narcotráfico y a asesinatos a lo largo de la frontera entre México y Guatemala. — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) November 16, 2026

La disputa entre organizaciones del narcotráfico

Los Huistas y el cartel Chiapas-Guatemala han sido señalados por las autoridades como estructuras vinculadas con actividades de narcotráfico en Huehuetenango y otras zonas fronterizas.

En diciembre del 2025, integrantes del cartel de Sinaloa, identificados con la facción de Los Chapitos, efectuaron ataques en distintos puntos de Huehuetenango y San Marcos contra personas señaladas de pertenecer al cartel Chiapas-Guatemala.

Durante esos hechos aparecieron mantas con amenazas contra integrantes de ambas estructuras, entre ellos Montejo Sáenz y Calderón Calderón.

Las autoridades guatemaltecas también informaron sobre una alianza entre Los Huistas, el cartel Chiapas-Guatemala y cartel Jalisco Nueva Generación para enfrentar al cartel de Sinaloa.

Otros guatemaltecos por quienes EE. UU. ha ofrecido recompensas

Las recompensas contra Mosh y el Teniente Jr. se suman a otros ofrecimientos millonarios del Gobierno estadounidense por información sobre presuntos narcotraficantes guatemaltecos.

Uno de ellos es Eugenio Darío Molina López, alias el Botas, señalado como cabecilla de Los Huistas y suegro de Montejo Sáenz.

Estados Unidos ofreció hasta US$10 millones por información que condujera a su captura o condena. Molina López fue capturado en abril del 2026.

Otro de los señalados es Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, alias Haroldito, por quien las autoridades estadounidenses anunciaron una recompensa de hasta US$5 millones. Lorenzana sigue prófugo.