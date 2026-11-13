EE. UU. designa como terroristas a Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza: ¿qué acciones tomará Guatemala contra estas estructuras?

El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes 13 de noviembre nuevas designaciones contra Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza, tres estructuras guatemaltecas señaladas de participar en el narcotráfico y mantener vínculos con cárteles mexicanos. Durante el programa Impacto Directo de Guatevisión se analizó el alcance de estas medidas, especialmente las restricciones financieras, y se cuestionó qué acciones podrían emprender las autoridades guatemaltecas para combatir a estas organizaciones.

El Departamento de Estado designó a Los Lorenzana como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT). Por su parte, el Departamento del Tesoro aplicó la segunda categoría a Los Huistas y Los Mendoza. Las medidas contemplan el bloqueo de bienes bajo jurisdicción estadounidense y restricciones a las transacciones financieras. Además, la designación FTO permite aplicar consecuencias penales por proporcionar apoyo material a la organización, una vez que entre en vigor conforme al procedimiento correspondiente.

Vínculos con cárteles mexicanos

Según Washington, Los Mendoza proporcionan apoyo material al Cártel de Sinaloa, mientras que Los Huistas mantienen vínculos con esa organización y con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades estadounidenses atribuyen a estas estructuras actividades relacionadas con el almacenamiento, protección y traslado de drogas. A Los Lorenzana también les señalan actos de violencia contra civiles, funcionarios y fuerzas militares guatemaltecas.

Las sanciones financieras contra Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza reavivan el debate sobre la capacidad de Guatemala para combatir el lavado de dinero, frenar la influencia del narcotráfico en las instituciones públicas y prevenir el financiamiento ilícito de campañas electorales. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Durante el análisis de Impacto Directo se destacó que las restricciones financieras pueden dificultar el acceso de estas organizaciones a servicios bancarios y recursos económicos. También se cuestionó si las designaciones estadounidenses estarán acompañadas de investigaciones y acciones efectivas en Guatemala. La discusión abordó la importancia de aplicar los mecanismos contra el lavado de dinero para debilitar las fuentes de financiamiento del narcotráfico.

Riesgos de infiltración y financiamiento político

Otro de los temas planteados en el programa fue el riesgo de que estructuras criminales busquen influir en instituciones públicas o financiar actividades políticas, especialmente ante un próximo proceso electoral. También se discutieron las posibles motivaciones políticas de Washington, sin que se aportaran elementos para establecer que las designaciones respondan a esos intereses. Por ahora, las medidas anunciadas corresponden a decisiones de las autoridades estadounidenses; su efecto sobre las operaciones de estas estructuras y las acciones que adopte Guatemala deberán evaluarse a partir de resultados verificables.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.