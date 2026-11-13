Los Mendoza, Los Huistas y Los Lorenzana son designados como terroristas internacionales por EE. UU.

Guatemala

Los Mendoza, Los Huistas y Los Lorenzana son designados como terroristas internacionales por EE. UU.

EE. UU. designó como terroristas a Los Mendoza, Los Huistas y Los Lorenzana por sus vínculos con carteles mexicanos y su participación en el narcotráfico.

|

time-clock

Estados Unidos designa como terroristas a Los Mendoza, Los Huistas y Los Lorenzanas por sus vínculos con carteles mexicanos y el narcotráfico.

Estados Unidos designa como terroristas a Los Mendoza, Los Huistas y Los Lorenzanas por sus vínculos con carteles mexicanos y el narcotráfico. (Foto Prensa Libre .Hemeroteca PL)

En un comunicado de prensa, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó como organizaciones terroristas a Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza, tres grupos guatemaltecos que mantienen estrechos vínculos con carteles mexicanos del narcotráfico.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este viernes 13 de noviembre del 2026 que la administración de Donald Trump señaló que estas organizaciones colaboran en el tráfico y la exportación de drogas ilícitas para financiar el terrorismo y la delincuencia organizada.

Según el comunicado, Los Lorenzanas es uno de los clanes de narcotráfico más poderosos de Guatemala y se le atribuyen numerosos actos de violencia contra civiles, funcionarios gubernamentales y fuerzas militares guatemaltecas.

"El Departamento de Estado designa a Los Lorenzana como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT)", indicó.

LECTURAS RELACIONADAS

Fachada de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, ubicada en Cayalá, zona 16 de la Ciudad de Guatemala.

Narcopolítica y elecciones del 2027: los desafíos que marcarán la agenda del próximo embajador de EE. UU. en Guatemala

chevron-right
Composición con fotografía de archivo de Waldemar Lorenzana, afiche de búsqueda de Estados Unidos con recompensa por información sobre Haroldito Lorenzana y organigrama de la estructura criminal.

Huité: el bastión histórico de los Lorenzana y su presencia en Zacapa y oriente de Guatemala

chevron-right

Asimismo, el Departamento del Tesoro designó a Los Huistas y Los Mendoza como Terrorista Global Especialmente Designado, por brindar apoyo material a carteles mexicanos que Estados Unidos también ha designado como organizaciones terroristas.

"La Administración Trump seguirá utilizando todos los recursos a su alcance para proteger a nuestra nación, manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles e interrumpiendo las fuentes de financiación de los narcoterroristas violentos", indicó Rubio en el comunicado.

El secretario de Estado también advirtió sobre la influencia de estas organizaciones en las instituciones guatemaltecas.

"No nos quedaremos de brazos cruzados mientras estas organizaciones terroristas extranjeras corrompen las instituciones de Guatemala", expresó.

Rubio aseguró que las designaciones forman parte de los esfuerzos del Gobierno estadounidense para combatir el narcotráfico y desarticular las organizaciones criminales.

"Las acciones de hoy demuestran una vez más que la Administración Trump sigue cumpliendo sus promesas de desmantelar los cárteles y las redes narcoterroristas en nuestra región, garantizando así la seguridad del pueblo estadounidense", agregó.

Según el Departamento de Estado, las designaciones como organizaciones terroristas extranjeras entran en vigor después de su publicación en el Registro Federal.

EN ESTE MOMENTO

Composición de imágenes de los clanes del narcotráfico en Guatemala y de Waldemar Lorenzana, señalado como integrante de la estructura Los Lorenzana.

Qué implica la sanción de EE. UU. a Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza por apoyar a carteles narcoterroristas de México

Right
Vista del Puente Chetumal o nuevo puente El Rancho sobre el río Motagua en la ruta al Atlántico CA-9 Norte, El Progreso.

Inician trabajos para ampliar a cuatro carriles tramo de la CA-9 Norte, de El Rancho hacia Teculután

Right

ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

Lee más artículos de Rubén Lacán

ARCHIVADO EN:

Homicidios en Guatemala Izabal Los Huistas Los Lorenzana Los Mendoza Narcotráfico en Guatemala Zacapa 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM