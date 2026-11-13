Los Mendoza, Los Huistas y Los Lorenzana son designados como terroristas internacionales por EE. UU.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó como organizaciones terroristas a Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza, tres grupos guatemaltecos que mantienen estrechos vínculos con carteles mexicanos del narcotráfico.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este viernes 13 de noviembre del 2026 que la administración de Donald Trump señaló que estas organizaciones colaboran en el tráfico y la exportación de drogas ilícitas para financiar el terrorismo y la delincuencia organizada.

Según el comunicado, Los Lorenzanas es uno de los clanes de narcotráfico más poderosos de Guatemala y se le atribuyen numerosos actos de violencia contra civiles, funcionarios gubernamentales y fuerzas militares guatemaltecas.

"El Departamento de Estado designa a Los Lorenzana como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT)", indicó.

Asimismo, el Departamento del Tesoro designó a Los Huistas y Los Mendoza como Terrorista Global Especialmente Designado, por brindar apoyo material a carteles mexicanos que Estados Unidos también ha designado como organizaciones terroristas.

"La Administración Trump seguirá utilizando todos los recursos a su alcance para proteger a nuestra nación, manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles e interrumpiendo las fuentes de financiación de los narcoterroristas violentos", indicó Rubio en el comunicado.

El secretario de Estado también advirtió sobre la influencia de estas organizaciones en las instituciones guatemaltecas.

"No nos quedaremos de brazos cruzados mientras estas organizaciones terroristas extranjeras corrompen las instituciones de Guatemala", expresó.

Rubio aseguró que las designaciones forman parte de los esfuerzos del Gobierno estadounidense para combatir el narcotráfico y desarticular las organizaciones criminales.

.@SecRubio: La Administración Trump está imponiendo designaciones terroristas a Los Lorenzanas, Los Huistas y Los Mendoza. Estos tres grupos guatemaltecos tienen profundos vínculos con cárteles mexicanos, ayudando a mover y exportar drogas ilícitas para financiar el terrorismo y la actividad criminal. Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos nunca dejará de luchar contra los narcoterroristas violentos y sus cómplices políticos que inundan nuestra nación con drogas mortales. — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) November 13, 2026

"Las acciones de hoy demuestran una vez más que la Administración Trump sigue cumpliendo sus promesas de desmantelar los cárteles y las redes narcoterroristas en nuestra región, garantizando así la seguridad del pueblo estadounidense", agregó.

Según el Departamento de Estado, las designaciones como organizaciones terroristas extranjeras entran en vigor después de su publicación en el Registro Federal.