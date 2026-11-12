Narcopolítica y elecciones del 2027: los desafíos que marcarán la agenda del próximo embajador de EE. UU. en Guatemala
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Narcopolítica y elecciones del 2027: los desafíos que marcarán la agenda del próximo embajador de EE. UU. en Guatemala

La nominación de Pete Cabrera como embajador de los Estados Unidos en Guatemala llega en la agenda bilateral contra el narcotráfico, el crimen organizado, y previo a las elecciones de 2027. Un exvicecanciller prevé un papel relevante para la representación diplomática.

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Fachada de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, ubicada en Cayalá, zona 16 de la Ciudad de Guatemala.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala, ubicada en Cayalá, zona 16, representa la misión diplomática estadounidense encargada de coordinar la relación bilateral y los asuntos de cooperación entre ambos países.

La nominación de un próximo embajador de Estados Unidos en Guatemala, el empresario de origen cubano Pedro Cabrera, llega en un momento en que la cooperación bilateral contra el narcotráfico y el crimen organizado ocupa un lugar central en la agenda de ambos países, mientras Guatemala se prepara para las elecciones generales de 2027.

El exvicecanciller Luis Fernando Andrade Falla, quien fue embajador de Guatemala en Francia, considera que la designación de un embajador de perfil político puede contribuir a fortalecer la coordinación de alto nivel, especialmente ante los desafíos que representa la infiltración de intereses criminales en las estructuras políticas y las instituciones.

"Es un nombramiento político. Es muy importante para crear un ambiente de certeza sobre el rumbo de las políticas o de los desafíos que se están enfrentando", señaló en entrevista.

Además, considera que el eventual diplomático deberá encabezar e integrarse a los esfuerzos de cooperación entre ambos países, particularmente en la lucha contra el crimen organizado y la narcopolítica, en una coyuntura en la que Guatemala se encamina a un nuevo y complejo proceso electoral.

Una agenda marcada por la seguridad

La cooperación estadounidense en materia de seguridad tiene antecedentes recientes en reuniones de alto nivel y acciones conjuntas entre instituciones de ambos países a lo largo del 2025 y aún más en el 2026, repasó.

El 3 y 4 de junio del 2026, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, visitó Guatemala y sostuvo reuniones con el presidente Bernardo Arévalo y autoridades de Defensa y Gobernación.

El encuentro estuvo relacionado con el fortalecimiento de la cooperación militar y de seguridad para enfrentar a organizaciones criminales y carteles en la región, en el marco de la iniciativa Americas Counter Cartel Coalition, que reúne a 18 países.

Posteriormente, en septiembre de este mismo año, una delegación del Departamento de Justicia estadounidense encabezada por el fiscal federal Ryan Raybould visitó Guatemala para fortalecer las investigaciones contra redes financieras de carteles y organizaciones transnacionales.

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La delegación sostuvo reuniones con el presidente Bernardo Arévalo, el fiscal general Gabriel García Luna, fiscales guatemaltecos y representantes del FBI, Homeland Security Investigations y la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Lea también: Quiénes son los nueve fiscales de EE. UU. que trabajarán con Guatemala y qué delitos persiguen

Según el Departamento de Justicia, las conversaciones se enfocaron en investigar mecanismos utilizados por las estructuras criminales para movilizar ganancias ilícitas, entre ellos redes de fraude, operaciones de efectivo, lavado de dinero mediante actividades comerciales y uso de criptomonedas.

Para el embajador en retiro, estos esfuerzos requieren una representación diplomática que mantenga una interlocución política de alto nivel con las autoridades guatemaltecas y otros sectores de relevancia nacional.

"Tendría que sumarse y ser una pieza crítica al frente de la misión diplomática y política. Y digamos el liderazgo de llevar estos objetivos a buen puerto", afirmó Andrade Falla.

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¿Por qué preocupa la narcopolítica?

La persecución de las redes o individuos que facilitan operaciones del narcotráfico también figuran entre los objetivos que ha expuesto la administración estadounidense. Es notable como prioridad con la capturas de extraditables a lo largo del territorio guatemalteco, cifra que ido en aumento durante los últimos años.

El 6 de agosto de 2026 se publicó en el Registro Federal de Estados Unidos una certificación del Departamento de Estado, firmada por el subsecretario Christopher Landau, sobre los avances de los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras en el cumplimiento de condiciones establecidas en la legislación estadounidense para la cooperación regional.

Entre los aspectos incluidos figuran la investigación y persecución de funcionarios señalados de corrupción, el fortalecimiento de la independencia de las instituciones judiciales y electorales, y la transparencia del financiamiento de campañas y partidos políticos.

El documento también contempla la cooperación con Estados Unidos para combatir el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y otras formas de criminalidad transnacional.

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Fiscales de nueve distritos federales de Estados Unidos se reunieron en Guatemala con autoridades del Ministerio Público (MP) y del Ministerio de Gobernación para fortalecer la cooperación contra estructuras criminales transnacionales, el narcotráfico y el lavado de dinero. Además, de las extradiciones y la persecución de quienes faciliten protección a esas organizaciones, incluidos narcopolíticos. La visita, calificada de inédita por las autoridades estadounidenses, reunió a fiscales de Nueva York, Florida, California, Arizona, Nuevo México y cuatro distritos de Texas. Jorgan Andrews, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, dijo que es la primera vez que una delegación de fiscales de nueve distritos federales visita Guatemala y aseguró que nunca antes tantos funcionarios de alto nivel del Departamento de Justicia habían estado al mismo tiempo en la región. Los fiscales que hoy nos acompañan están aquí para fortalecer estos lazos con el Ministerio Público y perseguir a narcotraficantes, sus aliados y quienes les facilitan protección, incluyendo narcopolíticos. El mensaje es claro no hay refugio para quienes lucran con el narcotráfico, las extorsiones, el lavado de activos, el tráfico de personas y otros delitos transnacionales, sin importar el cargo que ocupan, dijo Andrews. El diplomático agregó que el año pasado se alcanzó un récord de 34 extradiciones entre Guatemala y Estados Unidos y aseguró que este año la cifra está cerca de ser superada. MP pone atención en elecciones del 2027 Gabriel García Luna, fiscal general del MP, vinculó el fortalecimiento de las capacidades contra el crimen organizado con los riesgos que, según expuso, deben ser atendidos antes de las elecciones generales del 2027. Uno de esos ámbitos requiere particular atención ante las próximas elecciones generales del 2027 la posible vinculación del narcotráfico y de estructuras del crimen organizado con actividades políticas y electorales, dijo el jefe del MP. García Luna añadió que el combate a la narcopolítica deberá apoyarse en investigación especializada, análisis financiero y patrimonial e intercambio de información para establecer el origen, movimiento y destino de recursos ilícitos. En el marco de las elecciones generales del 2027 debemos contar con mejores capacidades para identificar posibles vínculos entre estructuras criminales, recursos de procedencia ilícita y actividades políticas o electorales cuando existan elementos que puedan constituir delito, expresó. Según el fiscal general, el MP fortalecerá las capacidades de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y la Fiscalía de Delitos Electorales, entre otras. También sostuvo que esas investigaciones no deben utilizarse para intervenir en la competencia política. Nuestra función no consiste en intervenir en la competencia política, ni en determinar quién debe participar en ella. Nuestra responsabilidad es investigar conforme a la ley aquellos hechos que puedan constituir delito y ejercer persecución penal cuando corresponda, afirmó García Luna. El dinero detrás de las estructuras Durante el encuentro, uno de los fiscales estadounidenses señaló que la estrategia no se limitará a detener a quienes transportan drogas, sino que buscará alcanzar a las organizaciones que operan detrás de ellos y seguir sus recursos financieros. “Y les pediría que sigan nuestros resultados, tanto para los Estados Unidos como para Guatemala, durante los próximos 17 meses y en el futuro, para ver lo que podemos acompañar juntos como compañeros, comentó. Villeda destaca combate a finanzas criminales Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, señaló que Guatemala y Estados Unidos comparten objetivos en el combate de estructuras criminales y destacó la persecución de las finanzas que permiten su funcionamiento. Lucha contra las pandillas terroristas, lucha contra el narcotráfico, lucha contra las estructuras criminales que se dedican al tráfico de personas y, asimismo, una lucha directa contra las finanzas criminales que sostienen a estas organizaciones, comentó. Villeda dijo que las reuniones con los funcionarios estadounidenses incluyen coordinación de casos, intercambio de información, extradiciones y mecanismos de asistencia jurídica. El ministro añadió que el trabajo conjunto entre ambos países antecede a la llegada de los fiscales federales. Según Villeda, Estados Unidos ha apoyado durante años el fortalecimiento de las instituciones guatemaltecas de seguridad y justicia mediante asistencia técnica, capacitación, intercambio de información y desarrollo de unidades especializadas. El ministro afirmó que Gobernación buscará fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad, mejorar el intercambio de información y profundizar la cooperación operativa con el MP y las autoridades estadounidenses. Estados Unidos puede contar con Guatemala como un socio serio, comprometido y sobre todo confiable, comentó. Cooperación más allá de las fronteras Brian Skaret, fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, explicó que su trabajo incluye la cooperación internacional para obtener evidencia en otros países, llevar a fugitivos ante la justicia y fortalecer las alianzas con autoridades extranjeras. Skaret señaló que la cooperación con Guatemala tiene cuatro prioridades acciones contra organizaciones terroristas, casos de tráfico de personas, avances en extradiciones y coordinación con el equipo del Departamento de Justicia en Guatemala. Los criminales ven las fronteras como una oportunidad para actividades ilícitas, mientras que los fiscales miran más allá de esas mismas fronteras y ven socios en esta lucha, declaró Skaret. Es por eso que estamos trabajando con nuestros socios de aplicación de la ley de Guatemala para fortalecer la cooperación contra las organizaciones terroristas y en casos de tráfico de migrantes, asegurar más extradiciones de prófugos estadounidenses y llevar a los delincuentes ante la justicia, sin importar dónde operen, añadió. Casos y operaciones conjuntas Víctor Pablo White, fiscal federal del Distrito Sur de California, señaló que las organizaciones dedicadas al narcotráfico y al lavado de dinero operan más allá de las fronteras y destacó la cooperación de Guatemala para desmantelar operaciones de carteles que trafican cocaína hacia Estados Unidos, como Los Huistas. Justin Simmons, fiscal federal del Distrito Oeste de Texas, expuso como ejemplo de esa cooperación un caso ocurrido en San Antonio, Texas, en junio del 2022, en el que migrantes murieron dentro de un tráiler. Según Simmons, entre las víctimas hubo 21 guatemaltecos y la colaboración con fiscales de Guatemala permitió llevar ante la justicia estadounidense a integrantes de la estructura. Estas organizaciones necesitan entender que no pueden esconderse en Estados Unidos y que ya no pueden esconderse en Guatemala, afirmó Simmons. De acuerdo con las autoridades estadounidenses la cooperación incluye el trabajo de las Fuerzas de Tarea Conjuntas Alpha y Vulcano, además de la participación de agencias estadounidenses como la DEA, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional. Andrews afirmó que la visita busca traducir esa coordinación en investigaciones y procesos judiciales. Esta visita sin precedentes es prueba de que cuando Estados Unidos se compromete, actúa. No estamos aquí para hablar de problemas, estamos aquí para confrontarlos y resolverlos junto a Guatemala, indicó.

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En otro antecedente reciente, el 27 de octubre el Departamento de Justicia informó que el guatemalteco Donelfert Monterroso Vásquez se declaró culpable de conspirar para introducir más de 450 kilogramos de cocaína en Estados Unidos.

Según los documentos judiciales citados por esa institución, la operación trasladaba droga desde Colombia, a través de Guatemala, hacia México, para posteriormente introducirla en territorio estadounidense. En la investigación participaron oficinas de la DEA en Guatemala y Colombia, además de la Policía Nacional Civil guatemalteca.

Para el exembajador, el desafío va más allá de perseguir a quienes trasladan drogas y alcanza a las estructuras políticas que puedan facilitar o proteger esas actividades.

"Fortalecer la lucha contra el narcotráfico y en especial contra la narcopolítica", expresó al referirse a lo que considera que debería ser uno de los objetivos de la eventual gestión del nuevo embajador.

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El experto también advierte sobre los riesgos que pueden presentar las presiones externas asociadas al crimen organizado, como financiamientos e infiltraciones indebidas durante la campaña electoral.

¿Qué riesgos enfrenta el proceso electoral de 2027?

La proximidad de las elecciones generales también dará relevancia a la relación diplomática entre ambos países, resaltó.

El exvicecanciller considera que la representación estadounidense puede contribuir a mantener la coordinación política e institucional para enfrentar los riesgos de infiltración criminal y evitar que las estructuras del narcotráfico afecten el desarrollo del proceso electoral.

"Que el proceso electoral no se altere", señaló al explicar qué espera del papel que podría desempeñar el próximo embajador.

También considera que Guatemala debe asumir esta lucha como una responsabilidad institucional propia y no únicamente como un objetivo de Estados Unidos.

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EN FOTOGRAFIA:(iz a dec)GIOVANNI SOTO, JOAQUIN FLORES, QUELVIN JIMENEZ, ROBERTO MORALES, ROSA RIVERA, PABLO PORTOCARRERO, KARIN ROMERO, MARIO VELAZQUES, SERGIO PINEDA Y FRANCISCO PUAC En la Reunión de Fiscales el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene previsto que la primera vuelta de las Elecciones Generales de 2027 se realice el domingo 27 de junio de 2027, mientras que una eventual segunda vuelta presidencial se celebraría el 22 de agosto de 2027. foto Byron Rivera 25/06/2026

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"Es una batalla no solo de Estados Unidos, es una batalla sobre todo nacional, institucional", afirmó, siendo parte común de la línea de conversaciones de la representación diplomática.

El documento del Departamento de Estado publicado en agosto también incluye entre sus parámetros el fortalecimiento de la independencia de las instituciones electorales y la transparencia del financiamiento político, aspectos que adquieren relevancia ante la preparación de los comicios de 2027.

¿Qué papel tiene el embajador de EE. UU. en Guatemala?

El embajador estadounidense encabeza la misión diplomática y representa políticamente a su Gobierno ante las autoridades del país receptor, recordó el entrevistado. Su función incluye mantener canales de diálogo, impulsar los objetivos de política exterior y coordinar el trabajo de las distintas dependencias estadounidenses presentes en Guatemala.

Andrade Falla, en su experiencia en geopolítica, considera que esa interlocución cobra especial importancia en una relación bilateral que ya cuenta con mecanismos de cooperación operativa entre instituciones de seguridad y justicia.

"Todo embajador tiene la responsabilidad de dirigir, de encabezar la misión en su carácter de embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos", explicó.

La nominación de Cabrera todavía debe superar el proceso de confirmación del Senado estadounidense. Además, no se han divulgado planteamientos propios del nominado.

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ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

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