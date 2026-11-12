Narcopolítica y elecciones del 2027: los desafíos que marcarán la agenda del próximo embajador de EE. UU. en Guatemala

La nominación de un próximo embajador de Estados Unidos en Guatemala, el empresario de origen cubano Pedro Cabrera, llega en un momento en que la cooperación bilateral contra el narcotráfico y el crimen organizado ocupa un lugar central en la agenda de ambos países, mientras Guatemala se prepara para las elecciones generales de 2027.

El exvicecanciller Luis Fernando Andrade Falla, quien fue embajador de Guatemala en Francia, considera que la designación de un embajador de perfil político puede contribuir a fortalecer la coordinación de alto nivel, especialmente ante los desafíos que representa la infiltración de intereses criminales en las estructuras políticas y las instituciones.

"Es un nombramiento político. Es muy importante para crear un ambiente de certeza sobre el rumbo de las políticas o de los desafíos que se están enfrentando", señaló en entrevista.

Además, considera que el eventual diplomático deberá encabezar e integrarse a los esfuerzos de cooperación entre ambos países, particularmente en la lucha contra el crimen organizado y la narcopolítica, en una coyuntura en la que Guatemala se encamina a un nuevo y complejo proceso electoral.

Una agenda marcada por la seguridad

La cooperación estadounidense en materia de seguridad tiene antecedentes recientes en reuniones de alto nivel y acciones conjuntas entre instituciones de ambos países a lo largo del 2025 y aún más en el 2026, repasó.

El 3 y 4 de junio del 2026, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, visitó Guatemala y sostuvo reuniones con el presidente Bernardo Arévalo y autoridades de Defensa y Gobernación.

El encuentro estuvo relacionado con el fortalecimiento de la cooperación militar y de seguridad para enfrentar a organizaciones criminales y carteles en la región, en el marco de la iniciativa Americas Counter Cartel Coalition, que reúne a 18 países.

Posteriormente, en septiembre de este mismo año, una delegación del Departamento de Justicia estadounidense encabezada por el fiscal federal Ryan Raybould visitó Guatemala para fortalecer las investigaciones contra redes financieras de carteles y organizaciones transnacionales.

La delegación sostuvo reuniones con el presidente Bernardo Arévalo, el fiscal general Gabriel García Luna, fiscales guatemaltecos y representantes del FBI, Homeland Security Investigations y la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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Según el Departamento de Justicia, las conversaciones se enfocaron en investigar mecanismos utilizados por las estructuras criminales para movilizar ganancias ilícitas, entre ellos redes de fraude, operaciones de efectivo, lavado de dinero mediante actividades comerciales y uso de criptomonedas.

Para el embajador en retiro, estos esfuerzos requieren una representación diplomática que mantenga una interlocución política de alto nivel con las autoridades guatemaltecas y otros sectores de relevancia nacional.

"Tendría que sumarse y ser una pieza crítica al frente de la misión diplomática y política. Y digamos el liderazgo de llevar estos objetivos a buen puerto", afirmó Andrade Falla.

¿Por qué preocupa la narcopolítica?

La persecución de las redes o individuos que facilitan operaciones del narcotráfico también figuran entre los objetivos que ha expuesto la administración estadounidense. Es notable como prioridad con la capturas de extraditables a lo largo del territorio guatemalteco, cifra que ido en aumento durante los últimos años.

El 6 de agosto de 2026 se publicó en el Registro Federal de Estados Unidos una certificación del Departamento de Estado, firmada por el subsecretario Christopher Landau, sobre los avances de los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras en el cumplimiento de condiciones establecidas en la legislación estadounidense para la cooperación regional.

Entre los aspectos incluidos figuran la investigación y persecución de funcionarios señalados de corrupción, el fortalecimiento de la independencia de las instituciones judiciales y electorales, y la transparencia del financiamiento de campañas y partidos políticos.

El documento también contempla la cooperación con Estados Unidos para combatir el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y otras formas de criminalidad transnacional.

En otro antecedente reciente, el 27 de octubre el Departamento de Justicia informó que el guatemalteco Donelfert Monterroso Vásquez se declaró culpable de conspirar para introducir más de 450 kilogramos de cocaína en Estados Unidos.

Según los documentos judiciales citados por esa institución, la operación trasladaba droga desde Colombia, a través de Guatemala, hacia México, para posteriormente introducirla en territorio estadounidense. En la investigación participaron oficinas de la DEA en Guatemala y Colombia, además de la Policía Nacional Civil guatemalteca.

Para el exembajador, el desafío va más allá de perseguir a quienes trasladan drogas y alcanza a las estructuras políticas que puedan facilitar o proteger esas actividades.

"Fortalecer la lucha contra el narcotráfico y en especial contra la narcopolítica", expresó al referirse a lo que considera que debería ser uno de los objetivos de la eventual gestión del nuevo embajador.

El experto también advierte sobre los riesgos que pueden presentar las presiones externas asociadas al crimen organizado, como financiamientos e infiltraciones indebidas durante la campaña electoral.

¿Qué riesgos enfrenta el proceso electoral de 2027?

La proximidad de las elecciones generales también dará relevancia a la relación diplomática entre ambos países, resaltó.

El exvicecanciller considera que la representación estadounidense puede contribuir a mantener la coordinación política e institucional para enfrentar los riesgos de infiltración criminal y evitar que las estructuras del narcotráfico afecten el desarrollo del proceso electoral.

"Que el proceso electoral no se altere", señaló al explicar qué espera del papel que podría desempeñar el próximo embajador.

También considera que Guatemala debe asumir esta lucha como una responsabilidad institucional propia y no únicamente como un objetivo de Estados Unidos.

"Es una batalla no solo de Estados Unidos, es una batalla sobre todo nacional, institucional", afirmó, siendo parte común de la línea de conversaciones de la representación diplomática.

El documento del Departamento de Estado publicado en agosto también incluye entre sus parámetros el fortalecimiento de la independencia de las instituciones electorales y la transparencia del financiamiento político, aspectos que adquieren relevancia ante la preparación de los comicios de 2027.

¿Qué papel tiene el embajador de EE. UU. en Guatemala?

El embajador estadounidense encabeza la misión diplomática y representa políticamente a su Gobierno ante las autoridades del país receptor, recordó el entrevistado. Su función incluye mantener canales de diálogo, impulsar los objetivos de política exterior y coordinar el trabajo de las distintas dependencias estadounidenses presentes en Guatemala.

Andrade Falla, en su experiencia en geopolítica, considera que esa interlocución cobra especial importancia en una relación bilateral que ya cuenta con mecanismos de cooperación operativa entre instituciones de seguridad y justicia.

"Todo embajador tiene la responsabilidad de dirigir, de encabezar la misión en su carácter de embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos", explicó.

La nominación de Cabrera todavía debe superar el proceso de confirmación del Senado estadounidense. Además, no se han divulgado planteamientos propios del nominado.

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