Política
Pedro Cabrera es nominado por la Casa Blanca como embajador de EE. UU. en Guatemala
La Casa Blanca nominó a Pedro Cabrera como embajador de Estados Unidos en Guatemala. Su nombramiento está pendiente de confirmación por el Senado.
La Casa Blanca anunció la nominación de Pedro Cabrera como embajador de Estados Unidos en Guatemala. El nombramiento está pendiente de confirmación por el Senado estadounidense. (Foto Prensa Libre: EFE)
La Casa Blanca nominó a Pedro Cabrera, de Florida, como embajador de Estados Unidos en Guatemala. Su designación ahora está en manos del Senado, que deberá confirmar el nombramiento para que pueda asumir la representación diplomática estadounidense en el país.
El nombre de Cabrera figura en el listado de nominaciones y retiros enviados al Senado, publicado este martes 10 de noviembre por la Casa Blanca en su página web. En el documento se consigna: “Pedro Cabrera, de Florida, será nombrado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América ante la República de Guatemala”.
La representación diplomática de Estados Unidos en Guatemala permanece a cargo de un encargado de negocios desde enero pasado, cuando Tobin John Bradley dejó el puesto de embajador. Desde entonces, esa función ha sido desempeñada primero por John Barret y actualmente por Jorgan Andrews.
Con la nominación de Cabrera, el proceso para designar a un nuevo embajador queda pendiente de la decisión del Senado estadounidense.
Nominaciones enviadas al Senado
La Casa Blanca incluyó en el listado las siguientes propuestas de nombramiento y designaciones:
- Mark Aesch, de Florida, será el administrador federal de Tránsito, en sustitución de Marcus Molinaro.
- Mikhail Bogachek, de Florida, será nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario de Estados Unidos ante la República de Kosovo.
- Andreas Borgeas, de California, será miembro de la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de Estados Unidos por el período que finaliza el 30 de septiembre del 2028, en sustitución de Sylvia M. Becker, cuyo mandato ha expirado.
- John Burns, de Carolina del Sur, será nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario de Estados Unidos ante la República Democrática del Congo.
- Pedro Cabrera, de Florida, será nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario de Estados Unidos ante la República de Guatemala.
- Hugo Dante Jr., de Alabama, será director de la Oficina de Investigación Financiera del Departamento del Tesoro por un período de seis años, en sustitución de Dino Falaschetti.
- Julia Diaz-Rex, de Puerto Rico, quien iba a ser fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico por un período de cuatro años, en sustitución de W. Stephen Muldrow, renunció.
- Peter A. Feldman, del Distrito de Columbia, quien iba a ser presidente de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo, en sustitución de Alexander Hoehn-Saric, renunció.
- Peter A. Feldman, del Distrito de Columbia, será comisionado de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo por un período de siete años, a partir del 27 de octubre del 2026. (Reelección).
- Rebekah Jurata, de California, quien iba a ser subsecretaria del Tesoro, en sustitución de Luke Pettit, renunció a su cargo.
- Matthew Millhollin, de Tennessee, será nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario de Estados Unidos ante el Sultanato de Omán.
- William Stephens, de Virginia, miembro de carrera del Servicio Ejecutivo Superior, será embajador extraordinario y plenipotenciario de Estados Unidos ante el Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea y ejercerá simultáneamente, sin remuneración adicional, como embajador extraordinario y plenipotenciario ante las Islas Salomón y la República de Vanuatu.
- Joseph Weirsky, de Virginia, iba a ser director del Centro Nacional Antiterrorista, en la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, en sustitución de Joseph Kent, quien dimitió.
- Daniel Zimmerman, de Carolina del Norte, será subsecretario de Defensa. (Nuevo cargo).
- Bernard Michael Desrosiers, del Distrito de Columbia, será juez asociado del Tribunal Superior del Distrito de Columbia por un período de 15 años, en sustitución de Hiram E. Puig-Lugo, jubilado.
- James Cody Hiland, de Arkansas, será nombrado juez del Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito de Estados Unidos, en sustitución de Bobby E. Shepherd, quien se jubila.
Retiros enviados al Senado
- Lee Philip Rudofsky, de Arkansas, para ser juez del Circuito de Estados Unidos para el Octavo Circuito, en sustitución de Bobby E. Shepherd, quien se jubila. La propuesta fue enviada al Senado el 14 de septiembre del 2026.
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