Así piensa Pedro Cabrera, nominado como embajador de EE. UU. en Guatemala, sobre el futuro político de Latinoamérica

El empresario de origen cubano, Pedro Cabrera, nominado por la Casa Blanca como embajador de EE. UU. en Guatemala, considera que Latinoamérica atraviesa una etapa de cambios políticos y que el presidente Donald Trump busca acelerar procesos que, según su interpretación, forman parte de una estrategia desarrollada desde hace varios años.

Durante una entrevista concedida a Prensa Libre Radio en octubre pasado, Cabrera compartió su lectura del panorama regional y explicó cómo interpreta las decisiones de Trump, a quien asegura conocer personalmente.

Uno de los planteamientos centrales de Cabrera es que EE. UU. ha desatendido durante años los asuntos de su propio hemisferio, mientras ha destinado esfuerzos y recursos a conflictos en otras partes del mundo.

"Y se ha abandonado este hemisferio hace muchos años", afirmó durante la conversación, al referirse a la política exterior estadounidense.

Desde esa perspectiva, Cabrera considera que las acciones de la administración Trump responden a una intención de recuperar protagonismo en Latinoamérica. Su análisis se concentró en los procesos políticos de Cuba y Venezuela, aunque también mencionó a Nicaragua como parte de los posibles cambios que anticipa para la región.

A juicio de Cabrera, los regímenes de izquierda han perjudicado a Latinoamérica.

“Hay que estar conscientes de lo que la izquierda está haciendo, y espero que todos los países latinoamericanos se despierten y se den cuenta, que la izquierda, igual que en Venezuela, lo único que hace, y no es que la corrupción no existe, existe en todas partes, porque en los Estados Unidos también existe, no vamos a engañar a nadie, hay gente que creen que no, que este país es perfecto, y sí existe, pero el nivel de abuso y el nivel de dependencia que crean, para servicio propio, porque ninguno ha enriquecido al pueblo, se han enriquecido ellos”, señaló Cabrera durante la entrevista, al referirse a los regímenes de Cuba y Venezuela.

Cómo interpreta la estrategia de Trump

Cabrera sostuvo que las decisiones del presidente estadounidense no deben analizarse únicamente como respuestas a acontecimientos recientes.

Según relató, Trump tenía interés en la situación política de Cuba y Venezuela desde antes de llegar por primera vez a la Casa Blanca. Aseguró que el mandatario se lo manifestó personalmente durante una cena.

También describió a Trump como un empresario que aplica métodos de planificación a sus decisiones políticas y que, en ocasiones, genera controversias deliberadamente para dirigir la atención pública hacia determinados asuntos.

"Él tiene un método, y a veces los escándalos lo hace a propósito para distraer a la gente y enfocarla en otra cosa", expresó.

Para Cabrera, el presidente busca concretar sus objetivos durante su actual período de gobierno. Aunque reconoció que las elecciones legislativas de medio período influirían en el Congreso, rechazó que los acontecimientos regionales respondan exclusivamente a cálculos electorales.

Los cambios que prevé en Latinoamérica

Al abordar el futuro político de la región, Cabrera planteó que los acontecimientos en un país podrían dar paso a nuevas acciones en otros.

"Yo creo que Nicaragua viene después", afirmó al referirse a lo que, en su opinión, podría ocurrir tras los cambios que espera en Cuba.

Su planteamiento refleja una expectativa de transformaciones políticas sucesivas en distintos países latinoamericanos. Sin embargo, no presentó esa posibilidad como un anuncio oficial del Gobierno estadounidense.

Cabrera también distinguió las condiciones de Cuba y Venezuela. A su juicio, cualquier transición política tendría ritmos y dificultades diferentes debido a las características económicas, sociales y de seguridad de cada país.

En el caso cubano, destacó la capacidad económica y los vínculos políticos de la comunidad cubanoestadounidense como factores que, según considera, podrían favorecer una reconstrucción acelerada. Sobre Venezuela, señaló que un proceso de cambio podría resultar más complejo y gradual.

El papel de Marco Rubio en el escenario regional

Cabrera también habló de Marco Rubio, a quien conoce desde sus primeros años de actividad política en Florida.

Destacó su capacidad de comunicación y su trayectoria, pero se mostró prudente al valorar si su participación en los asuntos internacionales podría fortalecer una eventual candidatura presidencial en el 2028.

Según Cabrera, los acontecimientos relacionados con Latinoamérica tienen una repercusión particular entre las comunidades de origen latinoamericano de Florida, pero no necesariamente generan el mismo interés en otros estados.

Por ello, consideró que los resultados de la política exterior podrían influir en la proyección de Rubio, aunque no serían por sí solos un factor decisivo para alcanzar la presidencia.

Su nominación para Guatemala

Las declaraciones de Cabrera adquieren relevancia para Guatemala después de que la Casa Blanca anunciara su nominación como embajador estadounidense en el país.

Cabrera es un empresario de Florida con trayectoria en la política municipal de Doral, donde fue concejal y vicealcalde.

Su nombramiento todavía debe ser confirmado por el Senado de EE. UU. antes de que pueda asumir la representación diplomática en Guatemala.

Aunque durante la entrevista no desarrolló una propuesta específica de política exterior hacia Guatemala, sí expresó aprecio por el país.

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