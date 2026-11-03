Estados Unidos alerta sobre intentos del narcotráfico de ganar poder político en Guatemala

El narcotráfico y el crimen organizado buscan comprar influencia, intimidar a la ciudadanía e incidir en la agenda política de Guatemala, advirtió este martes 3 de noviembre Jorgan K. Andrews, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, al referirse a los desafíos que enfrentará el país ante el proceso electoral de 2027.

Durante la inauguración de la decimotercera edición de American Week, en la Universidad del Valle de Guatemala, Andrews señaló que el próximo año los ciudadanos tendrán la oportunidad de ejercer su derecho al voto y decidir el futuro del país. Sin embargo, advirtió que el autogobierno también implica defender la soberanía frente a quienes intentan debilitarla.

“El narcotráfico y el crimen organizado son ataques directos a la capacidad de Guatemala a gobernarse a sí misma”, afirmó el diplomático.

Andrews sostuvo que los carteles buscan comprar influencia, intimidar a los ciudadanos y fijar la agenda política, acciones que, según indicó, amenazan la capacidad del país para tomar sus propias decisiones.

El encargado de Negocios aseguró que Estados Unidos trabaja junto con el Gobierno de Guatemala para combatir el crimen organizado y a los narcopolíticos que lo facilitan.

“Por eso trabajamos junto con el Gobierno de Guatemala para combatir el crimen organizado y a los narcopolíticos que lo facilitan”, expresó.

El diplomático también destacó que el ejercicio del voto es fundamental para fortalecer la democracia y recordó que el autogobierno no se limita a la celebración de elecciones, sino que requiere instituciones capaces de defender la soberanía nacional y garantizar el cumplimiento de la ley.

Andrews hizo estas declaraciones al abordar los valores que, según expuso, comparten Estados Unidos y Guatemala, entre ellos la libertad económica, la libertad de expresión, el autogobierno y el Estado de Derecho.

Según Andrews, impedir que personas vinculadas con actividades criminales lleguen al poder es fundamental para defender la soberanía nacional. También señaló la necesidad de fortalecer el Estado de derecho y garantizar que las instituciones apliquen las normas por igual.

Hace llamado a participar en comicios

Durante su intervención, el diplomático instó a los estudiantes universitarios a participar en las elecciones generales de 2027 y ejercer su derecho al voto.

En el espacio de preguntas, Andrews reconoció que ninguna democracia está exenta de dificultades y que el fortalecimiento institucional requiere esfuerzos permanentes.

“La democracia es algo que siempre requiere mantenimiento, siempre requiere esfuerzo y no hay ninguna democracia en el mundo que es perfecta”, afirmó.

Añadió que construir instituciones fuertes, capaces y confiables puede tomar décadas e incluso generaciones. Por ello, destacó la responsabilidad de los ciudadanos de contribuir a su evolución.

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