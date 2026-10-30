EE. UU. tilda de “narcoquinceañera” fiesta de hija de alcaldesa de Zacapa y señala a su cuñado, “Haroldito”, por narcotráfico

Estados Unidos calificó de "narcoquinceañera" la celebración de los 15 años de la hija de Karen Xiomara Ovalle Madrid, alcaldesa de Zacapa, y cuestionó los vínculos familiares de la funcionaria con personas condenadas o requeridas por la justicia estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala señaló en una publicación en la red social X que la celebración fue de lujo y que su valor asciende a millones, aunque no precisó una cantidad.

"Los guatemaltecos merecen calles seguras y autoridades honestas. Pero, mientras tanto, la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle, celebra una 'narcoquinceañera' de lujo valorada en millones", expresó la Embajada.

La sede diplomática también hizo referencia a Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, esposo de la alcaldesa, quien fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico, así como a Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, conocido como “Haroldito”, cuñado de Ovalle Madrid y requerido por las autoridades estadounidenses.

"El esposo de la alcaldesa fue condenado en EE. UU. por narcotráfico. Y, por si fuera poco, su querido cuñado, 'Haroldito', es requerido por la justicia estadounidense por narcotráfico y señalado por sembrar terror en Zacapa y Guatemala. Nuestra tolerancia: Cero. Punto", añadió la representación diplomática.

La publicación también incluyó un mensaje relacionado con las elecciones generales del 2027 y la exigencia de transparencia a las autoridades.

"De cara a las elecciones de 2027, la vigilancia debe extenderse a todos los niveles: presidencial, legislativo y municipal. Los guatemaltecos, especialmente los zacapanecos, tienen derecho a alzar la voz y exigir transparencia. ¡Todos debemos tener TOLERANCIA CERO frente a los narcopolíticos!", concluyó la Embajada.

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Esposo de la alcaldesa fue condenado por narcotráfico

Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, alias “el Gordo”, es un exconcejal de Zacapa que fue condenado a 90 meses de prisión en Estados Unidos por su participación en una conspiración relacionada con el tráfico internacional de cocaína.

El exfuncionario fue capturado en Guatemala el 3 de noviembre del 2017 y extraditado a Estados Unidos el 30 de marzo del 2023.

En junio de ese año, Cifuentes Sagastume se declaró culpable ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California por conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación.

El 18 de octubre del 2023, el juez federal Larry Alan Burns lo condenó a siete años y seis meses de prisión, además de imponerle cinco años de libertad supervisada.

Cifuentes Sagastume recuperó su libertad en el 2024 y regresó a Zacapa a principios de junio de ese año, donde familiares y amigos le organizaron una bienvenida.

Según los documentos judiciales, Cifuentes Sagastume reconoció que durante el 2016 y el 2017 participó con otras personas en la coordinación del transporte de cocaína desde Sudamérica hacia Guatemala, desde donde la droga era enviada posteriormente a México y Estados Unidos.

La organización utilizaba lanchas rápidas y contenedores para movilizar los cargamentos. Cifuentes Sagastume aceptó haber conspirado en el tráfico de 450 kilogramos de cocaína.

La acusación formó parte de un expediente contra 26 personas relacionadas con una conspiración para el tráfico internacional de esa droga.

Los guatemaltecos merecen calles seguras y autoridades honestas. Pero, mientras tanto, la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle, celebra una “narcoquinceañera” de lujo valorada en millones. — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) October 30, 2026

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