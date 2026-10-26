¿Quién es el esposo de Xiomara Ovalle Madrid, alcaldesa de Zacapa, que fue condenado por narcotráfico en EE. UU.?

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¿Quién es el esposo de Xiomara Ovalle Madrid, alcaldesa de Zacapa, que fue condenado por narcotráfico en EE. UU.?

Condenado por narcotráfico en EE. UU., Sergio Cifuentes regresó a Guatemala en el 2024 y ahora figura junto a su esposa, la alcaldesa, en proyectos de Zacapa.

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La alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle, y su esposo, Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, alias el Gordo, pronuncian un discurso por las fiestas de fin de año del 2025. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla).

La alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle, y su esposo, Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, alias el Gordo, pronuncian un discurso por las fiestas de fin de año del 2025. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla).

Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, alias el Gordo, es un exconcejal de Zacapa y esposo de Karen Xiomara Ovalle Madrid, alcaldesa de ese municipio. Su trayectoria política quedó marcada por una investigación de narcotráfico que culminó con una condena de 90 meses de prisión en Estados Unidos.

El exfuncionario fue capturado en Guatemala el 3 de noviembre del 2017 y extraditado el 30 de marzo del 2023. En junio de ese año, se declaró culpable ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California por conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación.

La acusación formaba parte de un expediente contra 26 personas, entre ellas Cifuentes Sagastume, señaladas de participar en una conspiración para el tráfico internacional de cocaína. El documento judicial identifica a 18 acusados, mientras que los nombres de los otros siete permanecen ocultos.

El 18 de octubre del 2023, el juez federal Larry Alan Burns lo condenó a siete años y seis meses de prisión, además de imponerle cinco años de libertad supervisada. Cifuentes Sagastume recuperó su libertad en el 2024 y regresó a Zacapa a principios de junio de ese año, donde familiares y amigos le organizaron una bienvenida.

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El 4 de junio pasado, en la aldea La Fragua, Zacapa, amigos, familiares, empleados municipales y afiliados al comité cívico R19, hicieron una bienvenida a Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, condenado en Estados Unidos por narcotráfico. (Foto Prensa Libre: Facebook).

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Desde entonces, Cifuentes Sagastume ha sido mencionado junto a su esposa en publicaciones de las redes sociales de la Municipalidad de Zacapa relacionadas con proyectos de infraestructura, actividades deportivas e iniciativas comunitarias.

Su presencia en proyectos junto a la alcaldesa de Zacapa

Publicaciones de la comuna, vecinos y organizaciones comunitarias desde el 2024 mencionan a Cifuentes Sagastume junto a la alcaldesa en actividades y proyectos desarrollados en distintas comunidades de Zacapa.

El 28 de diciembre del 2024, una publicación relacionada con actividades en la aldea Lampocoy hizo referencia a ambos.

El 25 de mayo del 2025, integrantes del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de la aldea El Frutillo agradecieron públicamente a Ovalle Madrid y a Cifuentes Sagastume por un proyecto de infraestructura vial.

Un mes después, el 26 de junio, otra publicación agradeció a la alcaldesa y a su esposo por el apoyo a un proyecto de pista de patinaje.

Asimismo, el 15 de diciembre del 2025, ambos fueron mencionados en una publicación relacionada con el Deportivo Municipal R-19.

Además, la pagina "Fans Sergio Cifuentes", publica sus actividades junto a la alcaldesa.

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Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, alias el Gordo, entrega sillas de ruedas. La imagen fue difundida por una página de Facebook que se identifica como oficial de la Municipalidad de Zacapa. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla).

¿Cómo operaba Sergio Fernando Cifuentes en el tráfico de cocaína?

Los documentos del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California detallan que Cifuentes Sagastume reconoció que durante el 2016 y el 2017 participó con otras personas en coordinación del transporte de cocaína desde Sudamérica hacia Guatemala, posteriormente era enviada a México y EE. UU.

Cifuentes Sagastume y sus colaboradores coordinaban el uso de lanchas rápidas y contenedores para movilizar los cargamentos. El esposo de la alcaldesa aceptó haber conspirado en el trasiego de 450 kilogramos de droga.

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Sergio Fernando Cifuentes Sagastume fue concejal primero de Zacapa. Fue arrestado en 2017 por cargos de narcotráfico. Fue extraditado en marzo de 2023 y ahora en mayo de 2024 fue liberado en forma condicional en Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Facebook).

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La acusación contra 26 personas

La investigación estadounidense formaba parte de un proceso más amplio contra 26 personas señaladas de participar en una conspiración para el tráfico internacional de cocaína.

La séptima acusación sustitutiva, identificada como documento 887 y presentada el 3 de abril del 2023, incluye a Sergio Fernando Cifuentes Sagastume entre los acusados.

La alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle, entrega alimentos a vecinos de la colonia Copán, mientras su esposo, Sergio Cifuentes Sagastume, aparece cargando productos para distribuir. Las imágenes fueron publicadas el 30 de mayo del 2025 en la cuenta de Facebook de la jefa edil. (Foto Prensa Libre: Xiomara Ovalle)

La versión disponible del documento permite identificar a 17 personas, mientras que los nombres de otros siete acusados aparecen ocultos.

Entre los acusados identificados figuran Jhon Ferney Rodríguez Sánchez, alias Vacancito, Ferney o La F; William Fernando Perea Ríos, alias Winny; Alan Enrique Landazuri Becerra, alias Negro o Pri; Juan Carlos Prado Romero, alias Mono; y Víctor Alfonso Minotta Estupiñán, alias Batman.

También aparecen Manuel Kiderlen Cifuentes Guerrero; Marcen Garcés Valencia, alias Jasmin; Óscar Orobio Guerrero, alias Tocayo, Víctor Antonio Estupiñán Micolta, alias Fruta y Jhon Kener Orobio Guerrero, alias Wifi o Malo.

La acusación incluye a Francisco Antonio Núñez Peña, alias Pacho; Julián Rovis Valderrama, alias Juli o Poni; Alexander Guaqueta Londoño; Andrés Felipe Pineda Guerrero; Ligio Giraldo Belalcázar Portilla, alias Gato Negro o Mocho; y Carlos Arango González, alias Náufrago, Chimuelito o Tigre.

Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, alias el Gordo, fue detenido el 3 de noviembre del 2017, por tener una orden de extradición a EE. UU. por participar en una conspiración para traficar cocaína. (Foto Prensa Libre: Archivo).

ESCRITO POR:

la Redacción

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