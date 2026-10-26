Caso Pamela Rivas: vivienda vinculada a Xiomara Ovalle, alcaldesa de Zacapa, figuraba entre los inmuebles que juez ordenó allanar

El Juzgado de Primera Instancia Penal de Zacapa autorizó 31 diligencias de allanamiento que se ejecutaron el 12 de abril del 2026, como parte de las investigaciones relacionadas con la desaparición de Claudia Pamela Rivas, directora financiera de la Municipalidad de Huité, Zacapa.

Entre los inmuebles incluidos en el operativo figuraba una vivienda ubicada en la aldea La Pepesca, Río Hondo, Zacapa, que, según un informe de la Policía Nacional Civil (PNC), pertenecía a Karen Xiomara Ovalle Madrid, alcaldesa de Zacapa.

A pesar de que la juzgadora autorizó el allanamiento, el informe señala que los investigadores no ingresaron a la propiedad porque una fiscal del Ministerio Público (MP) les indicó verbalmente que la funcionaria gozaba del derecho de antejuicio.

Las diligencias se ejecutaron en Huité, Río Hondo y Usumatlán, Zacapa, como parte del seguimiento a la estructura criminal de los Lorenzana, investigada por su presunta vinculación con la desaparición de Rivas.

Una de las líneas de investigación apunta a que Haroldo Lorenzana Terraza, alias Haroldito, señalado como cabecilla de la estructura de los Lorenzana, habría ordenado a sus escoltas seguir y privar de libertad a Rivas, supuestamente en represalia por problemas relacionados con el manejo contable de la Municipalidad de Huité.

La vivienda atribuida a la alcaldesa

El informe policial identifica como inmueble número 28 una propiedad ubicada en la aldea La Pepesca, municipio de Río Hondo, Zacapa.

"Por orden verbal de la licenciada (…), del Ministerio Público, no se ingresara a la vivienda en virtud de que es el inmueble de la alcaldesa de Zacapa Karen Xiomara Ovalle Madrid, quien goza de inmunidad o tenga derecho de antejuicio", señala el informe.

Se consultó al MP si ha presentado una solicitud de retiro de antejuicio contra Karen Xiomara Ovalle Madrid o si tiene previsto hacerlo. También se preguntó si la alcaldesa o integrantes de su familia son investigados por la desaparición de Claudia Pamela Rivas.

Hasta el cierre de esta nota, el MP no había respondido las consultas.

✅ Actualización



Continúan las diligencias de allanamiento dirigidas por la Fiscalía contra el Delito de Femicidio en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y con el apoyo de la Sección de Análisis Forense de Evidencia Digital de la Policía Nacional Civil.



Estas… https://t.co/fShjtMakc5 pic.twitter.com/dikdRwTyHC — MP de Guatemala (@MPguatemala) April 13, 2026

Identifican a la hermana de la alcaldesa

En el inmueble número 11, ubicado en el municipio de Huité, los investigadores identificaron a siete personas adultas y tres menores de edad.

Entre las personas identificadas se encontraba una hermana de la alcaldesa de Zacapa, quien está casada con un integrante de la familia Lorenzana.

¿Quién es Claudia Pamela Rivas?

Claudia Pamela Rivas, de 30 años, originaria de Huehuetenango que se desempeñaba como directora financiera de la Municipalidad de Huité, Zacapa, desde enero del 2024.

Rivas, madre de familia y residente en la colonia Guayacán, Huité, desapareció el 26 de noviembre del 2025. Dos días después, sus familiares denunciaron su desaparición ante el Ministerio Público (MP) y se activó una alerta Isabel-Claudina.

🚨 Para estar #Actualziado : La desaparición de Claudia Pamela Rivas en Huité, Zacapa, lleva a operativos del MP y la PNC en viviendas vinculadas a los Lorenzana y sus escoltas.



🚨 ¿Qué líneas de investigación siguen las autoridades?



🔎 Conozca los detalles:… pic.twitter.com/lAw1AtlI8Y — Prensa Libre (@prensa_libre) April 14, 2026

El antecedente judicial del esposo de la alcaldesa

Karen Xiomara Ovalle Madrid está casada con Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, alias el Gordo, exconcejal de Zacapa condenado por narcotráfico en Estados Unidos.

Cifuentes Sagastume fue capturado en Guatemala el 3 de noviembre del 2017 y extraditado a Estados Unidos el 30 de marzo del 2023.

De acuerdo con documentos del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California, el exconcejal se declaró culpable el 6 de junio del 2023 del cargo de conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación.

En el acuerdo de culpabilidad reconoció que, durante el 2016 y el 2017, participó en una operación de tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Guatemala, con destino a México y Estados Unidos.

El 18 de octubre del 2023, el juez federal Larry Alan Burns lo condenó a 90 meses de prisión, equivalentes a siete años y seis meses.

En 2024, Cifuentes Sagastume recuperó su libertad. La sentencia estableció que debía reconocérsele el tiempo que permaneció bajo custodia desde noviembre del 2017, sujeto a confirmación de las autoridades penitenciarias estadounidenses.

Se intentó contactar a la alcaldesa Xiomara Ovalle Madrid al número telefónico registrado en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, pero no respondió las llamadas ni los mensajes enviados.