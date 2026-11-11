Guatemala exonera del IVA y aranceles por 10 años las importaciones del Departamento de Agricultura de EE. UU.

Las importaciones que realice el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en inglés) hacia Guatemala estarán exentas del impuesto al valor agregado (IVA) y de los derechos arancelarios a la importación (DAI) durante un período de 10 años.

La disposición está contenida en el Decreto 25-2025 del Congreso de la República, publicado este miércoles 11 de noviembre, en el Diario de Centro América, que establece una exoneración fiscal para las importaciones de bienes, suministros, donaciones e insumos que efectúe la institución estadounidense.

El beneficio se aplicará exclusivamente a los productos destinados a programas de cooperación y asistencia social que se ejecuten en Guatemala.

¿Qué importaciones estarán exentas de impuestos?

Según el decreto, la exoneración comprende bienes, suministros e insumos destinados a proyectos de cooperación que contribuyan a mejorar la educación, la nutrición y la productividad agrícola.

Los programas podrán beneficiar tanto a entidades gubernamentales como a organizaciones no gubernamentales que participen en la ejecución de estas iniciativas.

SAT fiscalizará la aplicación de las exenciones

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) será responsable de fiscalizar la correcta aplicación del beneficio tributario establecido en la normativa.

Por su parte, la Contraloría General de Cuentas (CGC) tendrá a su cargo la verificación de las donaciones que reciban las entidades beneficiarias.

La disposición establece un plazo de vigencia de 10 años, a partir del 12 de noviembre, con lo que el beneficio fiscal se extendería hasta el 2036.