Pedro Cabrera: del gobierno municipal de Doral, Florida a la nominación como embajador en Guatemala

La Casa Blanca nominó a Pedro Cabrera, empresario y exfuncionario municipal de Florida, como embajador de Estados Unidos en Guatemala.

Su trayectoria está vinculada con la fundación y el desarrollo de la ciudad de Doral, donde ocupó cargos en el Concejo Municipal y ejerció como vicealcalde.

La propuesta fue remitida al Senado estadounidense el 10 de noviembre de 2026 y aparece en el expediente PN1479-5, correspondiente a la nominación para representar a Estados Unidos ante Guatemala.

Ahora, para una eventual designación todavía debe superar el procedimiento de confirmación legislativa.

Su trayectoria en Florida

Cabrera llegó a Doral en 1988 y participó en el proceso que llevó a la incorporación de esa localidad como ciudad en el 2003. Antes de ocupar cargos electivos, integró organismos comunitarios y educativos del condado Miami-Dade, además de presidir un comité de acción política que promovió la municipalización de Doral, según publicaciones como del Miami Herald que predomina entre los medios locales.

Según una presentación que publicó en septiembre de 2022, cuando buscaba convertirse en alcalde, fue integrante del Concejo Municipal durante dos períodos.

Su trayectoria en ese organismo se dividió de 2003 a 2012 y, luego, de 2014 a 2022. También ocupó la vicealcaldía, cargo que ejerció durante siete años.

#AcciónConsularGt | @ConsGuateMiami participó en evento de la ciudad de Doral, Florida, junto al Alcalde Juan Carlos Bermudez y el Consejal Pete Cabrera con el Cuerpo Consular. #NoEstánSolos https://t.co/heO071LivF — MINEX Guatemala 🇬🇹 (@MinexGt) November 9, 2018

En el ámbito privado, Cabrera señaló que durante 38 años había sido propietario de una empresa de seguros y consultoría de recursos humanos. También trabajó como capacitador en estilos de comportamiento y trabajo en equipo.

Una semblanza biográfica de Millennia Atlantic University, señala que Cabrera salió de Cuba en 1963 y se estableció en Doral en 1988. También refiere que comenzó sus actividades empresariales con un negocio de importación y exportación.

Su relación con Donald Trump

Uno de los antecedentes políticos que destaca en su trayectoria es su relación con Donald Trump, antes de que este llegara por primera vez a la presidencia de Estados Unidos.

En enero de 2015, cuando el Concejo Municipal de Doral debatió entregar las llaves de la ciudad a Trump por su inversión en el complejo turístico Trump National Doral, Cabrera apoyó la iniciativa e impulsó la moción para aprobarla. La decisión generó diferencias entre los integrantes del gobierno municipal.

Otro antecedente fue documentado por el Miami Herald en junio de 2019, cuando Trump visitó su complejo turístico en Doral.

El periódico reportó que Cabrera se había desempeñado como una especie de anfitrión informal de Trump durante la campaña presidencial de 2016, cuando otros republicanos de Miami se distanciaban del entonces candidato. El exfuncionario municipal acudió nuevamente al complejo para intentar saludarlo durante aquella visita presidencial.

En esa publicación, Cabrera afirmó que Trump apreciaba Doral y que era uno de sus lugares favoritos.

Captura de la noticia sobre Ivanka Trump, vicepresidenta ejecutiva de desarrollo y adquisiciones de The Trump Organization, inaugurando un Spa en el Trump National Doral. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla del miamiherald.com)

Su paso por el Concejo

En el 2022, Cabrera buscó convertirse en alcalde de Doral, pero no logró avanzar a la segunda vuelta electoral. El Miami Herald recogió entonces sus propuestas sobre seguridad, tecnología, tránsito y servicios municipales.

El periódico también documentó una controversia judicial relacionada con la entrega de información de su teléfono celular en un litigio municipal anterior, así como su negativa a entregarlo durante el proceso. Cabrera argumentó que consideraba esa exigencia una vulneración de sus derechos.

Otro asunto de su gestión fue un plan de jubilación para funcionarios electos aprobado en 2021, cuando Cabrera era vicealcalde. Tras la decisión municipal de revocar el beneficio, él y otros exfuncionarios acudieron a los tribunales. El litigio llegó a instancias judiciales y se resolvió a favor de los exfuncionarios.

Su nominación abre la posibilidad de que el empresario y exfuncionario municipal, con trayectoria política en Florida y antecedentes de cercanía con Trump, encabece la representación estadounidense en Guatemala. Sin embargo, todavía deberá completar el proceso de confirmación del Senado antes de asumir el cargo.

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