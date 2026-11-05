Elecciones de medio término en Estados Unidos: quiénes ganaron y perdieron en 2026

Las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre del 2026 dejaron un panorama político distinto en Estados Unidos. Los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado, mientras los republicanos sufrieron derrotas en estados donde habían mantenido una presencia dominante durante años.

El resultado también se extendió a las gobernaciones y los gobiernos estatales. Los demócratas consiguieron la mayoría de las gobernaciones por primera vez en 16 años y ampliaron su capacidad de decisión sobre asuntos como la redistribución de distritos electorales, el aborto, la educación y los impuestos.

Las políticas económicas del presidente Donald Trump, especialmente los aranceles y las consecuencias de la guerra con Irán, tuvieron un papel importante en las contiendas. El descontento de sectores agrícolas e industriales se sumó a las dificultades de candidatos republicanos que respaldaron las decisiones del mandatario.

Las elecciones también pusieron a prueba la influencia del financiamiento de multimillonarios, las estrategias republicanas de redistribución de distritos y la capacidad de las encuestas para anticipar el comportamiento de los votantes. Aunque el recuento continúa en algunas contiendas, los resultados permiten identificar a los principales ganadores y perdedores de la jornada.

Mientras continúa el recuento de votos, estos son algunos de los ganadores y perdedores de las elecciones de medio mandato del 2026 en Estados Unidos.

Ganadores

Una diversidad de candidatos demócratas

Los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes, hasta entonces en manos de los republicanos, con candidatos de perfiles tan distintos como un bombero paracaidista en Montana y una estrella de la música tejana en Texas.

El partido también consiguió la mayoría en el Senado con candidatos de trayectorias igualmente diversas: un pastor en Kansas, el primer senador abiertamente gay de Nuevo Hampshire, de tendencia moderada, un pediatra en Carolina del Sur y un liberal combativo en Michigan.

“Quieren una América demasiado pequeña para algunos de nosotros. Sabemos que América es lo suficientemente grande para todos”, afirmó Abdul El-Sayed, ganador de la elección al Senado en Michigan, durante su discurso de victoria.

Aunque los demócratas también enfrentan problemas de popularidad entre los votantes, lograron demostrar la amplitud de su base electoral en un momento decisivo.

Además, consiguieron conectar con votantes jóvenes, blancos e hispanos en estados republicanos y competitivos que están descontentos con la gestión del presidente Donald Trump.

Elecciones libres y justas

Ante la posibilidad de perder, Trump y sus aliados sembraron dudas sobre los resultados electorales.

El presidente se negó a descartar el envío de tropas a los centros de votación y, durante la semana anterior a las elecciones, movilizó los recursos del Gobierno federal para investigar el voto de personas sin ciudadanía estadounidense.

Su administración también allanó la vivienda de un congresista demócrata e inició una investigación penal relacionada con la elección al Senado en Alaska.

El Departamento de Justicia sufrió repetidas derrotas judiciales, incluso ante la Corte Suprema, pocas horas antes de la jornada electoral.

Los funcionarios electorales se prepararon ante posibles interferencias federales. Finalmente, las elecciones se desarrollaron de manera libre y justa en todo Estados Unidos.

“Hemos estado trabajando para prepararnos para estas elecciones desde el miércoles siguiente a las últimas elecciones”, declaró Cisco Aguilar, secretario de Estado de Nevada y miembro del Partido Demócrata, en una entrevista concedida días antes de los comicios.

La mayoría de los estadounidenses cree que Trump impugnará los resultados, aunque el presidente declaró a The New York Times que los aceptaría.

Los expertos electorales consideran que existen motivos suficientes para confiar en que los candidatos ganadores asumirán sus cargos en enero.

Gobernadores demócratas

Los demócratas obtuvieron la mayoría de las gobernaciones por primera vez en 16 años.

Ganaron en Nevada y Wisconsin, dos estados tradicionalmente competitivos, así como en Texas, Iowa, Ohio y Georgia, donde no habían conseguido imponerse durante décadas.

Los resultados de Alaska todavía se encuentran en proceso de recuento.

Los republicanos también habían dominado las legislaturas estatales desde la presidencia de Barack Obama. Sin embargo, los demócratas recuperaron parte de ese poder el martes al obtener el control del Gobierno en cinco nuevos estados: Pensilvania, Michigan, Minnesota, Nevada y Wisconsin.

También pusieron fin al control republicano en Georgia, Iowa, Kansas, Ohio y Texas.

Con estos resultados, los demócratas gobernarán dos de los tres estados más grandes del sur de Estados Unidos.

Esto les permitirá modificar políticas estatales relacionadas con la redistribución de distritos electorales, el aborto, el clima, la educación y los impuestos en más estados que en cualquier otro momento durante la era Trump.

“Están sucediendo muchas cosas a nivel estatal que están entusiasmando a los votantes”, afirmó Carolyn Fiddler, analista demócrata especializada en legislaturas estatales.

Las encuestas

Las encuestas previas a las elecciones mostraron reiteradamente la impopularidad de Trump, el entusiasmo de los votantes demócratas y la posibilidad de que ese partido obtuviera la mayoría en ambas cámaras del Congreso.

La principal incógnita era cómo se comportarían los votantes de tendencia republicana. En ocasiones, los encuestadores han tenido dificultades para contactar con suficientes votantes republicanos.

En términos generales, los sondeos reflejaron la posibilidad de una amplia victoria demócrata. Incluso podría considerarse que subestimaron el respaldo de los votantes dispuestos a apoyar a ese partido.

Perdedores

Republicanos que respaldaron las políticas económicas de Trump

Los aranceles de Trump y la guerra con Irán perjudicaron gravemente a los estados agrícolas e industriales.

El presidente también provocó el descontento de los ganaderos al permitir un mayor ingreso de carne importada.

En estados conservadores como Oklahoma e Iowa, aumentó la presión para que los candidatos republicanos se distanciaran de Trump. Sin embargo, esa reacción pudo haber llegado demasiado tarde.

“Si gana, volverá a hacer lo mismo”, afirmó Drew Brazie, gerente de construcción de Iowa, en referencia a una congresista republicana que respaldaba a Trump y a quien él había ayudado a elegir, pero que finalmente votó para sacar del cargo.

Aunque Trump no figuraba en la papeleta electoral, convirtió su figura y sus políticas en el centro de la campaña.

Seleccionó personalmente a candidatos y celebró cerca de dos docenas de mítines durante octubre, pese a sus elevados niveles de desaprobación.

Redistribución de distritos favorable a los republicanos

Los republicanos intentaron asegurarse algunos escaños adicionales mediante la redistribución de distritos electorales, impulsada por Trump en determinados estados para favorecer a su partido. Sin embargo, esa estrategia terminó convirtiéndose en una muestra del avance demócrata.

Los demócratas ganaron en distritos rediseñados por los republicanos en Texas y Florida, así como en estados del sur, donde existía preocupación por una nueva redistribución que debilitara el peso electoral de los votantes negros.

En Texas, incluso la modificación de los distritos a escala local produjo resultados contrarios a los esperados. En el área de Dallas-Fort Worth, los republicanos rediseñaron los distritos correspondientes a jueces de condado con la intención de ganar tres puestos.

Sin embargo, los resultados preliminares apuntan a que los demócratas podrían obtener esos tres cargos.

Los multimillonarios

En un contexto en el que el costo de vida aumenta más rápido que los salarios para la mayoría de los estadounidenses en distritos electorales competitivos, los multimillonarios dominaron las contribuciones políticas de estas elecciones. Sus aportes fueron especialmente elevados a favor de los republicanos.

El empresario tecnológico Elon Musk destinó más de US$150 millones a la contienda por el Senado en Texas para apoyar al candidato republicano Ken Paxton, quien ha estado involucrado en varios escándalos.

Durante la última semana de campaña, organizaciones republicanas con abundantes recursos económicos también gastaron grandes sumas en las elecciones al Senado de Michigan, Ohio, Texas e Iowa. Los republicanos perdieron en las cuatro contiendas.