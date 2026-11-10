Trump nombra a Stephen Miller jefe de gabinete y anticipa una etapa de confrontación con los demócratas

Al elegir a Stephen Miller como jefe de gabinete de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump envió un mensaje inequívoco al Partido Demócrata, ahora fortalecido tras las elecciones legislativas: se prepara para la confrontación, no para alcanzar acuerdos.

“Bueno, es un gran luchador”, dijo Trump a los periodistas el viernes por la noche.

Miller, uno de los pocos altos funcionarios que regresaron de la primera administración de Trump, ha calificado al Partido Demócrata de “organización extremista nacional” y disfruta enfrentándose a quienes considera adversarios del presidente en asuntos como la inmigración y los límites del poder presidencial.

Con su ascenso dentro de la Casa Blanca, también podría convertirse en uno de los principales objetivos de los planes de supervisión e investigación de los demócratas, que recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso.

Como subjefe de gabinete para asuntos políticos y asesor de seguridad nacional, Miller fue el principal artífice de las políticas migratorias del Gobierno, incluidas las campañas de deportación que llevaron agentes federales a ciudades estadounidenses y provocaron enfrentamientos mortales con residentes.

Su esposa, Katie Miller, ha trabajado como asesora y consultora de Elon Musk, uno de los principales donantes republicanos. La participación de Musk en el Servicio DOGE de Estados Unidos, dedicado a reducir la plantilla federal, se perfila como uno de los asuntos que los demócratas investigarán desde el Congreso.

Los demócratas preparan investigaciones

“Contrata un abogado”, aconsejó a Miller el representante demócrata Robert Garcia, de California, en un comunicado difundido poco después de que Trump anunciara el nombramiento.

Garcia, el principal representante demócrata del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, dijo a MS NOW que las operaciones migratorias del Gobierno y la participación de Miller serán objeto de atención del comité en el nuevo Congreso.

“Si eres Stephen Miller y te dedicas a llamar terroristas domésticos a personas que protestan pacíficamente, entonces debes afrontar las consecuencias y rendir cuentas, y deberías contratar un abogado”, afirmó Garcia, quien previsiblemente presidirá el comité.

La elección de Miller indica que Trump pretende intensificar algunas de sus políticas más controvertidas después de unas elecciones en las que los votantes propinaron a su Gobierno una derrota histórica.

Su ascenso también apunta a un mayor énfasis en la confrontación ideológica, en contraste con el estilo de gestión de Susie Wiles, la jefa de gabinete saliente.

A Wiles se le atribuía haber aportado disciplina al círculo cercano de Trump y reducido las disputas internas que caracterizaron su primer mandato.

Además, por su experiencia como cabildera, actuó como enlace con empresas que habían encontrado dificultades para relacionarse con la Casa Blanca durante la primera presidencia de Trump.

El nombramiento de Miller pone en duda las declaraciones conciliadoras que el mandatario hizo después de las elecciones sobre la posibilidad de trabajar con los demócratas para alcanzar acuerdos.

Tras las contundentes derrotas electorales de su partido, Trump dedicó buena parte de sus intervenciones públicas de la semana a proyectos de construcción en el área de Washington. Después viajó a Florida para participar en una conferencia sobre el sector espacial y pasar tiempo en su residencia de Mar-a-Lago.

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Sin embargo, el sábado dejó entrever en publicaciones en Truth Social que estaba dispuesto a confrontar a sus adversarios políticos.

Pidió al Departamento de Justicia que investigara a los demócratas y acusó a quienes amenazaron con promover un juicio político y abrir investigaciones de cometer “extorsión al más alto nivel”.

También afirmó que había ofrecido el puesto vacante de secretario de Prensa de la Casa Blanca a Dana White, director ejecutivo de Ultimate Fighting Championship, viejo amigo y simpatizante político de Trump, a quien describió como “un luchador y guerrero violento”.

No quedó claro si la publicación, que concluía con “¡Dana, acepta el puesto!”, constituía una oferta oficial ni si White la aceptaría.

Marc Short, quien fue jefe de gabinete del vicepresidente Mike Pence, advirtió que las investigaciones impulsadas por ambos partidos podrían dificultar la aprobación de leyes con respaldo bipartidista y aumentar el riesgo de cierres del Gobierno federal.

Ese escenario sería especialmente probable si los demócratas responden al nombramiento de Miller intentando limitar los fondos destinados a las operaciones de control migratorio.

“Verán muchos puntos muertos”, dijo Short.

https://twitter.com/WhiteHouse/status/2118824646267015580?a=3BSpEH7jBURLlnYPTiE&s=20

La Casa Blanca defiende el nombramiento

La Casa Blanca describió a Miller como una “figura clave” para ejecutar la agenda presidencial.

“Ha liderado la ofensiva del gobierno contra el crimen, incluso en Washington D. C. y Memphis, una desregulación sin precedentes, el impulso a la energía estadounidense, el desmantelamiento de los cárteles de la droga y la consolidación de la seguridad fronteriza”, afirmó Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca, en un comunicado.

“En su nuevo cargo, seguirá cosechando éxitos históricos para el pueblo estadounidense”.

El ascenso de Miller también podría complicar la relación entre la Casa Blanca y el sector empresarial estadounidense, que ha tenido acceso directo a Trump, pero ha encontrado menos oportunidades de interlocución con su nuevo jefe de gabinete.

Pocos cabilderos empresariales han trabajado directamente con Miller, lo que genera inquietud entre las compañías sobre su influencia y sobre la manera de presentarle sus propuestas.

Esa distancia también ha convertido a Miller en un blanco frecuente de críticas cuando las empresas no consiguen lo que buscan o cuando la Casa Blanca frustra algún acuerdo.

Así lo explicó una persona familiarizada con los esfuerzos del sector empresarial para establecer contacto con el Gobierno, quien solicitó el anonimato porque no estaba autorizada a hablar públicamente.

Algunas compañías han intentado acercarse a Miller por medio de su esposa, Katie.

Sin embargo, los resultados han sido dispares. Algunas empresas consideran que sus inquietudes recibieron más atención o fueron escuchadas con mayor receptividad, mientras otras no encontraron beneficios significativos, según la fuente.

“Cuando tienes a alguien como Stephen, que es una incógnita para las grandes empresas estadounidenses, la gente intenta implementar diferentes estrategias”, afirmó.

Los vínculos de Katie Miller con xAI

Katie Miller conduce un pódcast y ha prestado servicios de consultoría a xAI, la empresa desarrolladora del chatbot Grok.

Según la declaración financiera de Stephen Miller, su esposa posee una participación valorada en más de US$1 millón en xAI, compañía fundada por Elon Musk.

Estas actividades plantean interrogantes sobre posibles conflictos de intereses, en momentos en que la inteligencia artificial se convierte en un asunto prioritario durante el segundo mandato de Trump, por sus implicaciones políticas, económicas y de seguridad nacional.

Wiles desempeñó un papel importante en la formulación de la respuesta de la Casa Blanca ante los avances de la inteligencia artificial, especialmente después de que directivos de laboratorios especializados advirtieran el año pasado sobre nuevos riesgos de ciberseguridad.

https://twitter.com/washingtonpost/status/2119814811093451095?a=G7Mp2OhDTuVaAu5vx1o&s=20

La declaración financiera de Miller indica que “se ha recusado de toda acción oficial” relacionada con las participaciones de Katie Miller en xAI y “de participar en asuntos oficiales relacionados con el empleo de su cónyuge”.

La empresa fue adquirida a principios de este año por SpaceX, que mantiene numerosos contratos con el Gobierno estadounidense relacionados con los viajes espaciales y con Starlink, su servicio de internet satelital.

Katie Miller no respondió a una solicitud de comentarios.

Hasta ahora, Stephen Miller ha ofrecido pocos detalles sobre cómo desempeñará su nuevo cargo. Sin embargo, aliados de Trump difundieron un video en el que expresó su compromiso con el presidente durante una actividad celebrada el viernes por la noche en Mar-a-Lago.