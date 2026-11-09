Ucrania espera más apoyo de EE. UU. tras victoria demócrata, mientras Trump negocia con Putin

La histórica derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de Estados Unidos esta semana ha dado un rayo de esperanza a los dirigentes ucranianos, mientras el presidente Donald Trump parece estrechar sus vínculos con Rusia.

En una entrevista con la cadena alemana ZDF, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó su esperanza de que la recuperación del control de la Cámara de Representantes y del Senado por parte de los demócratas contribuya a fortalecer el apoyo a Ucrania.

“También estoy agradecido a los republicanos, pero los demócratas hablan con mucha claridad sobre su apoyo a Ucrania y la ayuda que le brindarán. Hablan de restablecer los lazos entre Estados Unidos y Europa”, afirmó.

“Así que hay esperanza de que surja un equilibrio de poder y que recibamos mayor apoyo”.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.

El mandatario ucraniano también destacó la posibilidad de que el Congreso impulse nuevos recursos para su país.

“Si el Congreso ahora habla de un fuerte apoyo financiero o de apoyo en forma de armas, como lo está haciendo y demostrando Europa hoy, entonces esto será un factor positivo que influirá en Putin”, dijo Zelenski.

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Ucrania enfrenta un invierno crítico

Ucrania se prepara para afrontar un invierno especialmente difícil. Sus reservas de misiles interceptores, incluidos los utilizados por los sistemas estadounidenses Patriot, se han agotado mientras Rusia intensifica sus ataques con drones de propulsión a reacción contra Kiev y otras grandes ciudades.

Los ataques buscan convertir esas ciudades en lugares inhabitables durante el invierno.

El número de civiles muertos continúa aumentando. Esta semana, un ataque ruso con una bomba planeadora contra un centro de distribución de ayuda humanitaria en la región de Zaporiyia dejó al menos 53 fallecidos.

Algunos funcionarios ucranianos describieron como una situación de “euforia” su reacción a los resultados de las elecciones legislativas estadounidenses.

“La democracia es lo peor porque lleva a los populistas al poder. Y lo mejor porque, inevitablemente, acaba por destruirlos. Por eso, las elecciones estadounidenses son una consecuencia natural de que Estados Unidos siga siendo una democracia”, escribió en Facebook el diputado ucraniano Mykola Kniazhytskyi.

Otros funcionarios entrevistados por The Washington Post expresaron un optimismo cauteloso ante la posibilidad de que los demócratas contribuyan a recuperar buena parte del apoyo que Ucrania ha perdido durante el Gobierno de Trump.

Ese respaldo se ha debilitado por la postura del presidente y de funcionarios de su administración escépticos respecto de la ayuda a Ucrania, entre ellos el vicepresidente JD Vance, quien ha calificado la reducción de esa asistencia como uno de sus “logros de los que más se enorgullece”.

Aunque varios funcionarios insistieron en la necesidad de mantener el respaldo de ambos partidos estadounidenses, en Kiev existe la esperanza de que los demócratas vuelvan a colocar la ayuda a Ucrania entre las prioridades del Congreso o, al menos, disuadan a Trump de alcanzar nuevos acuerdos con Rusia.

“Una victoria demócrata, sumada a posibles investigaciones sobre su administración, significará que Trump será más cuidadoso al llegar a acuerdos con Putin”, afirmó el diputado ucraniano Oleksandr Merezhko, presidente de la comisión de política exterior del Parlamento.

Sin embargo, Merezhko recordó que la política exterior estadounidense sigue en manos del presidente.

“Trump sigue siendo quien toma las decisiones clave, y debemos continuar siendo respetuosos y estratégicos en este sentido”, señaló.

Los acuerdos de Trump con Putin

Esa realidad quedó reflejada el jueves, cuando Trump anunció que había alcanzado un “gran y hermoso acuerdo” con Putin, no solo sobre Ucrania, sino sobre “toda Europa”.

El anuncio aparentemente volvió a excluir a los representantes ucranianos de las conversaciones sobre el futuro de su propio país.

La declaración podría profundizar la preocupación de Ucrania y de sus aliados europeos ante la posibilidad de que Trump vuelva a acercarse a Putin, después de un período de aproximadamente un año durante el cual había mostrado una postura más favorable a Kiev.

En las últimas semanas, la vulnerabilidad de Ucrania frente a las decisiones de Trump y su persistente dependencia del apoyo estadounidense han quedado en evidencia.

Las relaciones entre ambos países se deterioraron cuando Trump anunció inesperadamente un acuerdo con Putin sobre el suministro de diésel, con el objetivo de reducir los precios que se habían disparado desde el inicio de la guerra estadounidense contra Irán.

Posteriormente, Trump intentó presionar a Kiev para que suspendiera sus ataques contra refinerías rusas.

Ucrania también informó de interrupciones en el intercambio de inteligencia estadounidense y en los servicios satelitales Starlink y Starshield, de SpaceX, de los cuales depende para operaciones defensivas fundamentales.

Sin embargo, los analistas consideran que Kiev tiene pocas alternativas y debe seguir haciendo lo posible para conservar el apoyo estadounidense que aún recibe.

“Nuestra estrategia es la misma de antes. Debemos mantener nuestras alianzas, nuestra capacidad para obtener armas de Estados Unidos y nuestro acceso a Starlink y a los datos de inteligencia”, explicó el analista político ucraniano Volodymyr Fesenko.

“Hay otro elemento de la estrategia, por supuesto: la participación de Estados Unidos en las conversaciones de paz, pero una participación que permita poner fin a la guerra sin concesiones significativas por parte de Ucrania”.

Esta estrategia, de la que dependen decisiones fundamentales para Ucrania y sus Fuerzas Armadas, exige mantener un equilibrio político difícil.

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El riesgo de un enfrentamiento político

Los recuerdos del primer mandato de Trump y del escándalo de Burisma, que condujo a su primer juicio político, siguen presentes entre los dirigentes ucranianos.

En el 2019 se conoció que Trump había presionado a Zelenski para que investigara los vínculos de la familia Biden con la empresa ucraniana de gas natural Burisma Holdings.

El episodio dio lugar al primer juicio político contra Trump, acusado de abuso de poder.

“Existe el temor, por supuesto, de que si se inicia un enfrentamiento entre el Congreso y el presidente Trump, esto podría provocar una reacción agresiva por parte de Trump o generar un sentimiento negativo hacia Ucrania, como ocurrió durante su primer mandato”, declaró Fesenko.

“Se entiende que necesitamos mantener el apoyo bipartidista; no podemos depender únicamente de los demócratas, del Partido Demócrata”.

En cierta medida, la victoria demócrata representa un arma de doble filo para Ucrania.

Kiev perdió a varios de sus principales aliados en el Congreso, que fueron derrotados en las elecciones, entre ellos la senadora republicana Susan Collins, de Maine, y el representante republicano Brian Fitzpatrick, de Pensilvania.

“Los republicanos reaganistas son clave para el apoyo a Ucrania”, afirmó Merezhko.

El diputado también sugirió que Kiev podría enfrentar mayores dificultades para conseguir el respaldo de los demócratas más progresistas y de los socialistas democráticos.

“No son muy favorables a Ucrania; tienen otros asuntos en su agenda”, explicó.

Al mismo tiempo, Ucrania ha ganado nuevos defensores, como el senador demócrata electo James Talarico, de Texas.

El desafío diplomático de Kiev

Otra cuestión fundamental es quién encabezará los esfuerzos diplomáticos de Ucrania ante la nueva Cámara de Representantes y el Senado.

El país todavía no cuenta con un embajador en Washington.

Su anterior embajadora, Olha Stefanishyna, renunció en agosto después de una investigación por corrupción.

El principal negociador ucraniano, David Arakhamia, quien contribuyó a organizar un inusual alto el fuego negociado por Melania Trump y fue invitado a la Casa Blanca el jueves, también enfrenta una investigación anticorrupción.

Funcionarios ucranianos consideran probable que el nombramiento del próximo embajador quede resuelto antes de que el Congreso estadounidense reanude sus sesiones en enero.

“Los resultados de las elecciones estadounidenses no son ni buenos ni malos. Reflejan la voluntad del pueblo estadounidense y son un asunto interno de Estados Unidos”, escribió en Facebook Oksana Markarova, exembajadora de Ucrania en Washington.